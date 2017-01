19:59Calcio: Maradona vede De Laurentiis,io ambasciatore Napoli

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - ''Ieri sera ho incontrato Aurelio de Laurentiis. Prima devo risolvere i miei problemi con l'Italia poi voglio portare il Napoli nel mondo'': così Diego Armando Maradona ai microfoni di Sky, parla di un suo possibile ruolo nel Napoli del futuro.

19:59Saviano a Forlì,studenti comprino libro, polemica su Twitter

(ANSA) - FORLI', 15 GEN - Roberto Saviano il 15 marzo presenterà a Forlì l'ultimo libro "La paranza dei bambini". Il dirigente del Liceo Classico "G.B.Morgagni", Marco Molinelli, diffonde una circolare: per partecipare all'incontro, gli studenti delle quarte e quinte classi dovranno acquistare il libro a 16 euro. Subito scoppia la polemica. Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI) su Twitter parla di "vergogna" e annuncia un'interrogazione al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli. Il leader della Lega Matteo Salvini twitta: "Arriva #Saviano e vuoi incontrarlo con la scuola? Studenti di Forlì obbligati dal preside a comprare il suo libro". Sul sito del liceo si legge che è 'un'importante occasione per incontrare uno degli scrittori più famosi"; l'adesione "deve riguardare l' intera classe con l'acquisto da parte degli studenti del romanzo". Entro il 18 gennaio le adesioni che riguardano anche il liceo scientifico, dopo di che "l'ufficio stampa di Saviano contatterà l'amministrazione comunale per reperire spazi idonei".(ANSA).

19:55Maltempo: allerta meteo in Sardegna fino a mercoledì

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GEN - È stato prolungato fino alle 10 di mercoledì 18 gennaio l'avviso di condizioni meteo avverse per gelo e nevicate, diramato dalla Protezione civile in Sardegna. Si prevede infatti che il gelo e le nevicate sull' isola proseguiranno ancora. Nelle ore diurne di domani il fenomeno si attenuerà. A partire dalla notte fra il 16 e 17 gennaio, però, le nevicate si intensificheranno nuovamente, interessando anche l'intera giornata di martedì 17, fino alla serata, con l'estensione del fenomeno anche a bassa quota. La Protezione civile invita la popolazione "alla massima prudenza, limitando gli spostamenti in auto ai casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale. Guidare con particolare cautela in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote. Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell'Avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve).

19:43Conferenza Parigi, impegno per soluzione 2 Stati in Mo

(ANSA) - PARIGI, 15 GEN - I 75 Paesi che hanno partecipato alla Conferenza di Parigi chiedono a israeliani e palestinesi di "impegnarsi per una soluzione a due Stati" e di "astenersi da passi unilaterali". Dalla conferenza per la pace in Medio Oriente di Parigi è emersa "una posizione equilibrata grazie anche al nostro contributo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano ai microfoni di Rainews 24 al termine della conferenza. "La questione - ha spiegato il titolare della Farnesina - non si può risolvere solo con gli insediamenti israeliani, c'è il tema di chi incita alla violenza e chi considera eroi o martiri i terroristi. Finché sarà così, non ci sarà pace e sicurezza in Israele". "Israele è l'unica democrazia in quell'area ed è interesse del mondo salvaguardarla", ha sottolineato inoltre Alfano, precisando che la conferenza di Parigi "non tifava Palestina ma era equilibrata".

19:41Berlino: media, Amri usava e spacciava cocaina e ecstasy

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Anis Amri, il killer di Berlino, consumava regolarmente cocaina e ecstasy ed era anche uno spacciatore. Lo riferiscono i media tedeschi citando un rapporto degli investigatori. Le autorità tedesche stanno ora verificando se durante l'attacco Amri era sotto effetto di droghe. Il parlamento tedesco discuterà delle inchieste in una sessione speciale domani. In Tunisia, suo Paese d'origine, Amri era stato accusato varie volte per il possesso e il consumo di stupefacenti e anche dopo il suo arrivo in Germania - precisa Die Welt - aveva continuato a spacciare.

19:41Trump vuole ‘sfrattare’ la stampa dalla Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 15 GEN - Donald Trump starebbe pensando di 'sfrattare' la stampa dalla Casa Bianca. E stando alle parole di Reince Priebus, nominato chief of the staff, i briefing quotidiani del portavoce potrebbero svolgersi fuori dalla residenza presidenziale. I corrispondenti della Casa Bianca verrebbero infatti trasferiti dalla West Wing di Pennsylvania Avenue al vicino edificio dell'Old Executive Office.

19:36Gb: Harry presenta la fidanzata a Kate e Charlotte

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Prime presentazioni in famiglia per Meghan Markle. Secondo il Sun, il principe Harry ha portato la sua fidanzata attrice a conoscere la cognata Kate e la nipotina Charlotte, due delle donne della sua vita. La coppia è rientrata a Londra dopo un romantico viaggio in Norvegia per vedere le aurore boreali e l'incontro avvenuto a Kensington Palace, la residenza ufficiale dei Duchi di Cambridge dove due mesi fa Meghan aveva conosciuto il principe William. "L'incontro è andato molto bene", ha rivelato al tabloid una fonte vicina alla famiglia reale. Pare che l'attrice americana abbia giocato con la piccola Charlotte e, naturalmente, "l'abbia adorata". Forse per farsi ben volere dalla futura cognata, Meghan ha portato un regalo di compleanno a Kate, che il 9 gennaio ha compiuto 35 anni. Un diario in pelle "per scrivere i suoi pensieri".