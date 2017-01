23:01Maradona a Napoli: ‘Bentornato Diego’ su paline bus Anm

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - Anche L'Azienda Napoletana Mobilità di Napoli (Anm) saluta il ritorno in città di Diego Armando Maradona, con il messaggio "Bentornato Diego" che domani sarà diffuso su tutti i suoi mezzi di comunicazione social, sui video nelle stazioni di metro e funicolari e sulle paline dei bus. "Idolo di intere generazioni e figura carismatica che mette d'accordo tutti - si legge in una nota dell'azienda - l'omaggio al Pibe, concordato con l'assessore alla Mobilità Mario Calabrese e il Presidente della Commissione Mobilità Nino Simeone, é un atto spontaneo e sentito che crediamo interpreti il sentimento diffuso di orgoglio di tutti i napoletani con i quali l'Azienda ha voluto condividere anche questo momento".

22:36Calcio: Juventus-Fiorentina, Renzi e Ventura in tribuna

(ANSA) - FIRENZE, 15 GEN - Tribuna autorità delle grandi occasioni stasera allo stadio "Franchi" per Fiorentina-Juventus, mentre i tifosi viola tributano il loro affetto a Giancarlo Antognoni, che da poco è rientrato nei ruoli dirigenti della società. In Tribuna d'onore sono presenti tra gli altri l'ex premier e segretario del Pd Matteo Renzi ed il ct della Nazionale Gian Piero Ventura. Dalla curva Fiesole i tifosi hanno dato vita ad un coreografia in omaggio ad Antognoni formando la scritta "Unico 10", mentre un gigantesco telo che lo raffigura è sceso dagli spalti dove ha trovato posto anche uno striscione con la scritta "Bentornato a casa. La tua stella brillerà per sempre".

22:01Short track:Arianna Fontana sul tetto d’Europa,è sesta volta

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Più forte di tutto e, una volta di più, più forte di tutti. Arianna Fontana chiude al primo posto la classifica overall degli Europei di Torino ed è così campionessa europea per la sesta volta in carriera: un successo straordinario, a quattro anni dall'ultimo titolo continentale conquistato nel 2013, in Svezia, che arricchisce dunque un palmarés personale già ricchissimo e ottenuto per di più a Torino, dove la valtellinese fu regina d'Europa nel 2009 e dove vinse nel 2006, a soli 15 anni, la sua prima medaglia olimpica (bronzo nella staffetta). Vittoria di carattere per la pattinatrice 26enne delle Fiamme Gialle Predazzo, conquistata con rabbia e caparbietà ai danni della russa Sofia Prosvirnova grazie al successo decisivo sui 3000 dopo la squalifica nella finale dei 1000 dominata proprio dalla diretta avversaria. Giornata storica per l'Italia che festeggia anche il successo della staffetta femminile, e il bronzo di quella maschile

21:54Brasile: finita rivolta in carcere di Alcacuz

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - La polizia brasiliana teme che il bilancio della vittime della sommossa nel penitenziario di Alcacuz, nello stato del Rio Grande del Nord, possa salire a 30 morti. L'ennesima rivolta scatenata da bande rivali, è iniziata sabato e si è conclusa grazie all'intervento delle forze della sicurezza e ha coinvolto due carceri situate l'una accanto all'altra: oltre ad Alcacuz anche la prigione a Rogerio Coutinho. "Abbiamo già iniziato le indagini", ha detto il direttore dell'Itep, l'istituto tecnico scientifico della polizia, Marcos Brandao. Questa mattina Zemilton Silva, coordinatore del carcere di Alcatruz, aveva parlato di una decina di morti, tra cui tre decapitati. Le vittime non sono state ancora identificate.

21:47Giovane di colore denuncia: discriminato in discoteca

(ANSA) - MODENA, 15 GEN - Giunto con 4 amici a una discoteca della periferia, venerdì sarebbe stato bloccato da un buttafuori per farlo entrare da un portone diverso per via del colore della pelle. Lo denuncia su Fb Abi Zar, laureato in legge che vive a Londra, in visita a Modena dove è cresciuto. Zar precisa che responsabile del fatto non è la proprietà del Kyi ma nel caso il Mo.Ma, organizzatore di eventi nello spazio in affitto. "La regola quindi è loro", scrive. Ma Mo.Ma nega l'accusa, sostenendo di non aver mai discriminato nessuno. "Il Mo.Ma - prosegue - oltre a negare, non risponde alla mia domanda. Perché ero l'unico che doveva fare la fila nell'altro ingresso? Non mi è stato chiesto se volevo entrare in lista, in tavolo o in altro modo. Tutto è accaduto prima che mi venisse chiesto la carta d'identità. Le uniche circostanze che avrebbero potuto giustificare un trattamento diverso sono da escludere. Tutti e 4 eravamo senza parole e come immaginavo altre persone hanno subito lo stesso trattamento, la cosa andrà avanti". (ANSA).

21:39Donna trovata morta, si indaga per omicidio

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - La donna trovata morta in casa nel quartiere Giambellino a Milano si chiama Rosanna Belvisi, 50 anni. E' stato il marito a dare l'allarme: ha raccontato di averla trovata morta dopo essere rientrato da una passeggiata nel pomeriggio di oggi. La Procura e gli agenti della Squadra Mobile indagano per omicidio. La donna è stata infatti trovata esamine con una profonda ferita di arma da taglio alla gola. I vicini descrivono il marito come "un tipo strano"; secondo altri la coppia litigava stesso.

20:58Calcio: Coppa d’Africa, Algeria-Zimbabwe 2-2

(ANSA) - OYEM, GABON - Terza partita di Coppa d'Africa e terzo pareggio: è quello venuto fuori dalla sfida tra Algeria e Zimbabwe (Gruppo B), terminata 2-2. Grande protagonista del match l'attaccante algerino Riyad Mahrez, autore di una doppietta che ha aperto (12') e chiuso il match (37' st), dopo il momentaneo pareggio di Kuda Mahachi (17' pt) e sorpasso Mushekwi su rigore (29' pt). Stasera è in programma l'altra partita del Gruppo B tra Tunisia e Senegal.