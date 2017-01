Pubblicato il 15 gennaio 2017 da ansa

ROMA. – La Roma si riporta a un punto dalla vetta dopo che la Fiorentina batte Juventus 2-1 nel posticipo della 20/a giornata del campionato di Serie A. Viola in vantaggio con Kalinic al 37′ del primo tempo e raddoppio di Badelj al 9′ st. Accorcia le distanze Higuain al 13′ st La battuta d’arresto della Juventus lascia quindi la Roma ad un punto di distacco dalla testa della classifica.

I giallorossi, cambiata pelle, ottengono con giudizio e disciplina il secondo successo di misura in trasferta, con l’Udinese, pur con molte defezioni e uno Dzeko che ha mandato alle stelle un rigore e ha sbaglaito altre ghiotte occasioni. Ma la classifica rimane inalterata perché il Napoli nella ripresa prende le misure del Pescara con facilità e mantiene un punto di vantaggio sulla Lazio che ha il compito più difficile, quello di regolare l’Atalanta: ci riesce alla distanza e in recupero al termine di una gara godibile, animata e spettacolare. Gli esperti Matri e Borriello con una doppietta trascinano al successo Sassuolo e Cagliari mentre la Samp non riesce a sfondare il muro dell’Empoli che recrimina per un rigore non trasformato da Mchedlidze.

Solita partenza vigorosa della Roma che Spalletti ha reso meno bella ma più solida: fioccano le occasioni a Udine e il gol di Nainggolan al 12′ fotografa la supremazia iniziale. Poi Dzeko manda alle stelle un rigore per mani di Faraone e i friulani rientrano in partita. Szczesny sbroglia un paio di situazioni e la Roma controlla e gestisce il vantaggio anche con l’ausilio del ritorno in campo di Totti, al suo venticinquesimo anno solare in serie A. Il bosniaco non è in giornata e fallisce varie occasioni per chiudere la gara che viene comunque portata a compimento senza ulteriori scossoni.

Non c’è Maradona sugli spalti del San Paolo e il Napoli se la prende comoda: il Pescara si batte con caparbietà e contiene attacchi poco concreti. Ma in avvio di ripresa i partenopei sbrigano la pratica in 4′: prima un colpo di testa di Tonelli (al secondo centro consecutivo) poi uno spunto felice di Hamsik indirizzano la gara e per gli abruzzesi è notte fonda. Il Pescara lamenta anche molte assenze e non riesce più a contenere i partenopei che chiudono il conto col solito Mertens poi un rigore di Caprari premia la buona volontà degli ospiti.

Bella e tosta, come secondo le previsioni, la sfida tra Lazio e Atalanta, due realtà concrete del torneo. Occasioni, bel gioco, animosità in giuste dosi con gli ospiti che passano con Petagna su spunto di Freuler in un primo tempo in cui giocano meglio. Il pari viene nel recupero, dopo l’espulsione per proteste di Inzaghi, con un magistrale colpo di testa di Milinkovic. L’Atalanta spreca con Kurtic e Gomez ma poi Berisha travolge Immobile che trasforma il rigore siglando l’11/o centro stagionale. Altre occasioni per entrambe le squadre impreziosiscono una partita di alto livello che si chiude con l’espulsione anche dell’altro tecnico, Gasperini, che a fine partita se la prende con Pairetto jr: “mi minacciava d’espulsione dal 1′, ci vuole più rispetto, se gli arbitri lo chiedono a noi…”.

Il Sassuolo si allontana dalla zona retrocessione lasciando nei guai il Palermo che regola 4-1 visto che i siciliani non sfruttano il vantaggio di Quaison. A trascinare la squadra di casa è Berardi che, dopo il lungo infortunio, torna a farsi valere, ma a segnare è l’esperto Matri che sigla una doppietta dopo oltre un anno. A completare la festa ci pensano Ragusa e Politano.

Un altro veterano, Borriello, trascina con una doppietta il Cagliari che travolge 4-1 il Genoa nonostante il vantaggio di Simeone. I sardi dopo 3 sconfitte tornano al successo con una gara spumeggiante, ma Juric, al quarto ko di fila, deve cominciare a preoccuparsi.

L’Empoli strappa un pari in casa della Sampdoria che alla distanza ha avuto occasioni importanti con Muriel, a secco da due mesi. Ma i toscani sprecano un rigore grazie alla superba parata di Puggioni, anche se continuano a stare relativamente tranquilli considerando l’ampio margine su Palermo, Pescara e Crotone che sembrano avviati ad un’inevitabile retrocessione.