02:00Maltempo: nave disincagliata a Livorno

(ANSA) - LIVORNO 16 GEN - E' stata disincagliata poco dopo la mezzanotte la motonave "Sigma", il cargo di 128 metri, battente bandiera Liberiana di 6.500 tonnellate di stazza, con 18 persone a bordo, che venerdì si era arenata davanti la spiaggia dei "Tre ponti" nel quartiere di Ardenza a Livorno. Le operazioni, coordinate dalla capitaneria di porto di Livorno, si sono svolte con l'ausilio di un rimorchiatore del gruppo Neri che attraverso un cavo di traino di acciaio ha trascinato la nave Sigma in acque più profonde disincagliando così lo scafo. La nave, che ora sarà rimorchiata in bacino nel porto di Livorno, venerdì era in rada in attesa di entrare in porto, quando a causa del forte vento di Libeccio e con l'ancora non più in presa sul fondo, aveva cominciato a scarrocciare, finendo per rimanere incagliata su un basso fondale.(ANSA).

01:33Calcio: Sousa, straordinario vincere contro i migliori

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Tutte le partite devono essere le partite con la "P" maiuscola per la Fiorentina: con questo atteggiamento quasi tutte le squadre farebbero fatica a batterci''. Ai microfoni di Premium Sport, l'allenatore della Fiorentina Paulo Sousa festeggia la vittoria sulla Juventus: ''La mia squadra non deve aspettare, deve giocare a calcio: per 60-65 minuti abbiamo mantenuto il controllo, poi la fatica ci ha fatto un po' abbassare, nonostante le occasioni siano arrivate anche in quello spezzone di gara. Penso non ci siano dubbi sul fatto che la Fiorentina abbia meritato questa vittoria. Vincere contro i migliori dà una sensazione straordinaria e questo ci deve servire da stimolo per continuare a credere nel nostro progetto. A me piace vincere, lavoro per questo. Sulla determinazione e sull'ambizione cerco di lavorare sempre con le mie squadre, sia a livello di singolo sia di collettivo, perché dobbiamo allenare le nostre menti a essere vincenti, prima che allenare la tecnica e la tattica''

01:26Turchia:parlamento vota ultimo articolo riforma costituzione

(ANSA) - ISTANBUL, 15 GEN - Il parlamento turco ha compiuto un altro passo verso l'approvazione di una controversa riforma costituzionale che aprirà la strada al presidenzialismo. In un voto ad Ankara, i deputati hanno approvato l'ultimo articolo del pacchetto di 18 modifiche, che ora avrà bisogno di una seconda votazione: se la riforma avrà almeno 330 voti su 550, verrà sottoposta a referendum. Il partito Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, che ha avanzato la proposta, afferma che c'è bisogno di una presidenza più forte per combattere il terrorismo. Gli oppositori dicono che la riforma servirà solo a consolidare il potere già eccessivamente ampio di Erdogan.

01:04Calcio: Chiesa,noi più voglia,il tiro di Badelj l’ho toccato

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "I tifosi meritano questa vittoria, ci hanno dato una carica pazzesca. Questa è una partita a sé nel nostro campionato: abbiamo dimostrato di avere una voglia superiore a quella della Juventus''. Su Premium Sport, l'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa si prende il gol del raddoppio viola: ''Il gol? Io quella palla l'ho toccata, poi vedremo. Al contratto non penso: io penso a migliorarmi e a giocare, per un futuro ancora più roseo, si spera un giorno anche in Nazionale. Una dedica? Alla mia famiglia, che mi segue sempre''.

01:02Calcio: Allegri amaro ‘un brutto stop, ma siamo sereni’

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - ''Quando si perde non fa mai bene: abbiamo fatto un brutto primo tempo, con poca lucidità nella circolazione di palla, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio, procurandoci anche qualche possibilità di pareggiare''. Su Premium Sport, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non nasconde la sua amarezza per il ko a Firenze: ''Avevamo preparato la partita cercando l'uomo contro uomo, ma non ci siamo riusciti: abbiamo sbagliato spesso i passaggi in uscita, nonostante fossimo spesso in superiorità numerica. Loro avevano grande aggressività, ma noi l'abbiamo esaltata con i nostri errori tecnici. Devo fare i complimenti alla Fiorentina - aggiunge il tecnico bianconero - ma noi ci siamo fatti trovare impreparati sul battagliare. Perché Pjanic non dall'inizio? Nell'allenamento di ieri mattina ha avuto un problemi e non ho voluto rischiarlo. Decisioni arbitrali influenti? Sono cose che dovete vedere voi con i filmati: posso solo dire che il tempo di gioco effettivo è stato poco''

01:01Calcio: Real cade a Siviglia, Jovetic firma 2-1 nel recupero

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Finale da incorniciare per il Siviglia contro il Real Madrid nel posticipo della 18/a giornata della Liga. I biancorossi vanno sotto con il rigore firmato da Cristiano Ronaldo, ma pareggiano al 40' della ripresa con l'autogol di Sergio Ramos e vincono il match con il gol dell'ex interista Jovetic nel secondo minuto di recupero. Con i tre punti conquistati il Siviglia si porta ad un sol punto dal Real ancora in testa al campionato. Sorride anche il Barcellona che resta a -2 punti dalla vetta. La Liga è del tutto riaperta. La striscia di Zidane senza ko si ferma a 40 partite dopo 9 mesi. Salvo il record della Juventus di Conte con 43 risultati utili consecutivi.

00:50Trump, limitazioni viaggi in Usa anche per europei

(ANSA) - NEW YORK, 15 GEN - Gli europei potrebbero essere interessati da alcune limitazioni per quel che riguarda i viaggi negli Stati Uniti: lo afferma il neo presidente americano Donald Trump nella sua prima intervista a un media britannico, il Sunday Times. "La Brexit sarà una grande cosa e io farò un accordo con il Regno Unito": ha aggiunto Trump.