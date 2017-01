10:10Appendino è il sindaco più amato, Zaia tra i governatori

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - E' il sindaco di Torino, Chiara Appendino (M5S), il vincitore del Governance Poll 2016, la classifica sul gradimento degli amministratori stilata dall'Istituto Ipr Marketing per il Sole 24 Ore. Il primo cittadino di Torino realizza una crescita di 7 punti e mezzo rispetto al consenso ottenuto lo scorso anno e ottiene il 62%. Al secondo posto si piazza Dario Nardella, Pd, primo cittadino di Firenze (61%) mentre al terzo si trova Federico Pizzarotti, alla guida del Comune di Parma con il 60,5%. Tra i primi cittadini in discesa Virginia Raggi, sindaco M5S di Roma, che registra una forte flessione perdendo circa un terzo del consenso ottenuto alle elezioni della scorsa primavera (-23,2%) e piazzandosi al penultimo posto con il 44%. Tra i presidenti di Regione, invece, primeggia il Veneto con Luca Zaia (Lega) al primo posto col 60% dei consensi, seguito da Enrico Rossi (Pd) che si ferma al 57% e dal presidente della Lombardia Roberto Maroni (Lega) che arriva al 54% (+11,2%).

08:05Kirghizistan: aereo turco precipita, almeno 16 morti

ROMA - Un aereo di una compagnia turca partito da Hong Kong e' precipitato in Kirghizistan nei pressi della capitale Biskek. Nell'incidente sono morte almeno 16 persone. Lo riferisce l'agenzia Nuova Cina sulla base di notizie diffuse dal governo del Kirghizistan e riprese dai media locali.

08:02Usa: operata in India, muore per super batterio NDM

NEW DELHI - Una donna americana del Nevada di una settantina d'anni che due anni fa fu operata in India per la frattura di un osso della coscia, acquisendo poi una ostinata infezione, e' morta tempo fa negli Stati Uniti a causa di un superbatterio resistente a tutti gli antibiotici disponibili. Lo scrive oggi il quotidiano The Thimes of India. Dopo aver tentato una cura in India, la donna e' rientrata negli Stati Uniti nell'agosto 2016 per essere ricoverata in un ospedale di alta complessita' del Nevada dove pero' e' deceduta nonostante il tentativo di salvarla attraverso l'uso di 26 diversi antibiotici.

06:38India: arrestato sarto, ha confessato stupro di 500 bambine

NEW DELHI - La polizia ha arrestato a New Delhi un sarto che ha confessato di aver abusato in 12 anni di almeno 500 bambine in vari Stati dell'India e nella capitale. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa Ani. In dichiarazioni ai media il commissario Onvir Bishnoi ha indicato che si tratta di Sunil Rastogi, di 38 anni, sposato e padre di tre figli.

02:00Maltempo: nave disincagliata a Livorno

(ANSA) - LIVORNO 16 GEN - E' stata disincagliata poco dopo la mezzanotte la motonave "Sigma", il cargo di 128 metri, battente bandiera Liberiana di 6.500 tonnellate di stazza, con 18 persone a bordo, che venerdì si era arenata davanti la spiaggia dei "Tre ponti" nel quartiere di Ardenza a Livorno. Le operazioni, coordinate dalla capitaneria di porto di Livorno, si sono svolte con l'ausilio di un rimorchiatore del gruppo Neri che attraverso un cavo di traino di acciaio ha trascinato la nave Sigma in acque più profonde disincagliando così lo scafo. La nave, che ora sarà rimorchiata in bacino nel porto di Livorno, venerdì era in rada in attesa di entrare in porto, quando a causa del forte vento di Libeccio e con l'ancora non più in presa sul fondo, aveva cominciato a scarrocciare, finendo per rimanere incagliata su un basso fondale.(ANSA).

01:33Calcio: Sousa, straordinario vincere contro i migliori

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Tutte le partite devono essere le partite con la "P" maiuscola per la Fiorentina: con questo atteggiamento quasi tutte le squadre farebbero fatica a batterci''. Ai microfoni di Premium Sport, l'allenatore della Fiorentina Paulo Sousa festeggia la vittoria sulla Juventus: ''La mia squadra non deve aspettare, deve giocare a calcio: per 60-65 minuti abbiamo mantenuto il controllo, poi la fatica ci ha fatto un po' abbassare, nonostante le occasioni siano arrivate anche in quello spezzone di gara. Penso non ci siano dubbi sul fatto che la Fiorentina abbia meritato questa vittoria. Vincere contro i migliori dà una sensazione straordinaria e questo ci deve servire da stimolo per continuare a credere nel nostro progetto. A me piace vincere, lavoro per questo. Sulla determinazione e sull'ambizione cerco di lavorare sempre con le mie squadre, sia a livello di singolo sia di collettivo, perché dobbiamo allenare le nostre menti a essere vincenti, prima che allenare la tecnica e la tattica''

01:26Turchia:parlamento vota ultimo articolo riforma costituzione

(ANSA) - ISTANBUL, 15 GEN - Il parlamento turco ha compiuto un altro passo verso l'approvazione di una controversa riforma costituzionale che aprirà la strada al presidenzialismo. In un voto ad Ankara, i deputati hanno approvato l'ultimo articolo del pacchetto di 18 modifiche, che ora avrà bisogno di una seconda votazione: se la riforma avrà almeno 330 voti su 550, verrà sottoposta a referendum. Il partito Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, che ha avanzato la proposta, afferma che c'è bisogno di una presidenza più forte per combattere il terrorismo. Gli oppositori dicono che la riforma servirà solo a consolidare il potere già eccessivamente ampio di Erdogan.