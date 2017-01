14:02Golf: Pga tour, Justin Thomas vince con record a Honolulu

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Uno straordinario Justin Thomas (253 - 59 64 65 65, -27) ha vinto a suon di record il Sony Open in Hawaii al Waialae CC (par 70) di Honolulu, nelle isole Hawaii. Ha staccato di sette colpi l'inglese Justin Rose (260, -20), campione olimpico, e di otto Jordan Spieth (261, -19) e ha stabilito il nuovo record relativo allo score più basso realizzato in un torneo del PGA Tour che apparteneva a Tommy Armour III (254, Texas Open, 2003). Inoltre è divenuto il settimo giocatore a infrangere il muro dei 60 colpi (59, -11, primo giro), ha fissato in 123 (-17) il punteggio più basso dopo 36 buche e ha eguagliato con 188 (-22) quello dopo 54. Con 1.080.000 dollari guadagnati (su sei milioni in palio) è salito in vetta alla money list e con i 500 punti acquisiti è il nuovo leader della FedEx Cup. Con il quarto titolo in due anni di carriera nel tour (il secondo consecutivo) il quasi 24enne di Louisville (Kentucky) è entrato tra i top ten (da 12° a 8°) nel world ranking.

13:58Scontri disoccupati-Polizia municipale a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - Momenti di forte tensione e scontri tra disoccupati appartenenti al movimento 7 novembre e Polizia municipale a Napoli davanti alla sede del Consiglio comunale, in via Verdi. Un gruppo di dieci senza lavoro con un blitz è riuscito a entrare nel Palazzo e ad occupare la sala Nugnes, sede del Consiglio. Quando quattro di loro sono ridiscesi all'ingresso, c'è stato il contatto con i vigili urbani, tre dei quali si sono fatti poi refertare in ospedale. Quattro disoccupati sono stati portati nella sede della Polizia municipale di Chiaia-San Ferdinando. La loro posizione è al vaglio. I rappresentanti del movimento disoccupati 7 novembre annunciano un corteo dalle 15,30 da piazza Dante verso Comune e Regione. "Il blitz - spiegano - è stato organizzato per protesta perchè dopo mesi siamo ancora in attesa della progettazione comunale rispetto alla nostra vertenza".

13:56Centrodestra: Salvini, non è detto che leader sia il Cav

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Io sono per fare le primarie. Non è scritto nei dieci comandamenti che il candidato sia Berlusconi". Così il leader della Lega Matteo Salvini, alla Camera, replica a chi gli chiede se in vista delle elezioni sarebbe il Cavaliere il candidato del centrodestra.

13:54Tennis: Australia, caldo spaventa Murray, Nishikori e Cilic

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Nessuna sorpresa o quasi in questa prima giornata degli Australian Open, primo Slam stagionale in corso a Melbourne. Gli oltre trenta gradi, però, hanno creato qualche problema ed anche i favorite hanno sofferto più del previsto. A cominciare da Andy Murray, che ha impiegato le prime due ore abbondanti di partita a prendere le misure al suo avversario, l'ucraino Marchenko, alla fine sconfitto 7-5 7-6(5) 6-2. Hanno decisamente rischiato di più Nishikori e Cilic, entrambi costretti al quinto set: il giapponese contro il russo Kuznetsov, piegato 5-7 6-1 6-4 6-7(6) 6-2; il croato contro il polacco Janowicz, battuto 4-6 4-6 6-2 6-2 6-3. E' uscito di scena invece Lucas Pouille, 16esima testa di serie, messo ko da un infortunio al piede sinistro ancora prima che dal suo avversario, il giovane kazako Alexander Bublik; per il francese lacrime di delusione a fine match.

13:52Risveglio sotto neve per Norcia e Valnerina

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 16 GEN - Risveglio sotto alla neve per Norcia e la Valnerina colpita dal terremoto. Le precipitazioni della serata di domenica e della notte non sono state comunque particolarmente intense, così non si registrano particolari disagi alla circolazione stradale. La statale "Tre Valli" che collega Spoleto a Norcia è completamente libera. Qualche difficoltà in più in alcune strade interne, ma anche in questo caso non vengono segnalate particolari criticità. Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, già dal pomeriggio di domenica aveva rafforzato il piano neve, affiancando ai mezzi dell'amministrazione, quelli della Protezione civile e dell'esercito proprio per garantire un intervento immediato ed efficacie in caso di precipitazioni abbondanti. La neve accentua però i disagi alla popolazione e agli allevatori, in particolare a quelli che ancora non sono riusciti a sistemare il proprio bestiame all'interno delle stalle.

13:50Istanbul: vicepremier, 007 stranieri coinvolti nell’attacco

(ANSAmed) - ROMA, 16 GEN - "Sembra che l'attacco al Reina non sia stato solo l'atto di un'organizzazione terroristica, ma che ci sia stato anche il coinvolgimento di un'organizzazione di intelligence. È stato un atto estremamente pianificato e organizzato". Lo ha detto il vicepremier e portavoce del governo turco, Numan Kurtulmus, durante un'intervista alla tv A Haber, tornando a lanciare accuse su un presunto ruolo di 007 stranieri nell'attacco di Capodanno a Istanbul, rivendicato dall'Isis, che ha provocato 39 vittime.

13:47Steinmeier, Nato inquieta per parole Trump

(ANSA) - BRUXELLES, 16 GEN - "Le dichiarazioni del presidente eletto Donald Trump, che considera la Nato come obsoleta, sono state accolte con inquietudine". Lo ha rilevato il ministro degli esteri tedesco, Frank Walter Steinmeier dopo un incontro col segretario generale dell'Alleanza Atlanetica, Jens Stoltenberg, e prima della riunione dei ministri degli esteri europei. Facendo riferimento all'intervista pubblicata da Bild e The Times, Steinmeier ha aggiunto: "Vedremo quali saranno le conseguenze sulla politica americana". Ma il capo della diplomazia tedesca (e futuro presidente della repubblica federale) ha osservato anche che il commento di Trump sulla Nato è "in contraddizione con quello che il ministro delle difesa americano ha detto qualche giorno fa durante la sua audizione a Washington".