20:34Strage Orlando: media, Fbi arresta la moglie del killer

(ANSA) - NEW YORK, 16 GEN - L'Fbi ha arrestato la moglie del killer di Orlando. Lo scrive il New York Times, secondo cui Noor Salman sarebbe stata presa in custodia dagli agenti nella sua casa di San Francisco per aver ostacolato le indagini. Il marito Omar Mateen fu ucciso lo scorso giugno dopo una strage in un night club di Orlando in Florida, sterminando 49 persone, per la maggior parte omosessuali. Secondo i federali, la donna non avrebbe detto la verità riguardo le intenzioni del marito di commettere la strage.

20:29Migranti al gelo: piano Serbia per trasferirli in ex caserme

(ANSAmed) - BELGRADO, 16 GEN - Il governo serbo, unitamente alla sezione serba di Unhcr, ha messo a punto un piano per trasferire in tre ex caserme dell'esercito jugoslavo non lontano da Belgrado i circa 1.200 migranti e profughi che ancora bivaccano all'aperto e al gelo intorno alla stazione degli autobus della capitale serba. Lo si è appreso da fonti gionalistiche a Belgrado, secondo cui le caserme interessate si trovano a Obrenovac, una ventina di km circa dalla città. Il traferiemento era previsto per oggi ma problemi al sistema di riscaldamento ha causato un rinvio. L'operazione di trasferimento potrebbe avvenire domani.

20:26Gb: cade governo unità nazionale Ulster

(ANSA) - LONDRA, 16 GEN - E' andata in pezzi la coalizione di unità nazionale che sostiene il governo locale dell'Irlanda del Nord fin dagli storici accordi di pace del Venerdì Santo. Non è stato trovato un accordo per nominare il successore del vice primo ministro Martin McGuinness, capo delegazione dei repubblicani del Sinn Fein, che aveva annunciato le sue dimissioni in polemica con la 'first minister' Arlene Foster, esponente unionista del Dup, travolta da sospetti di malversazione. Il ministro per l'Irlanda del Nord, James Brokenshire, in una conferenza stampa ha preso atto dello stato di ingovernabilità e ha così annunciato che si terranno le nuove elezioni il 2 marzo.

20:24Nigeria: 3 kamikaze attaccano università

(ANSA) - MAIDUGURI (NIGERIA), 16 GEN - Tre kamikaze, fra i quali un dodicenne, si sono fatti esplodere all'interno dell'università di Maiduguri, nel travagliato nord-est della Nigeria percorso dal terrorismo islamico di Boko Haram, uccidendo due persone, un bambino e un professore, e ferendone almeno 17. Il docente stava pregando nella moschea dell'ateneo, dove si è fatto esplodere un attentatore suicida. Il baby-kamikaze è poi saltato in aria quando la polizia gli ha sparato facendo detonare il corpetto esplosivo.

19:59Maltempo: Jessica, 23 anni, alla guida trattore antineve

(ANSA) - MACERATA, 16 GEN - C'è anche una giovanissima imprenditrice di San Severino Marche tra gli agricoltori della Coldiretti al lavoro sui trattori antineve per garantire la circolazione sulle strade delle aree del terremoto. Jessica Sgalla, appena 23 anni, è impegnata a spalare la neve e spargere il sale, scongiurando il rischio di isolamento delle abitazioni, soprattutto nelle zone più impervie interne. Un'attività non nuova per l'imprenditrice, che negli altri periodi dell'anno è sempre alla guida del suo trattore per la manutenzione delle strade, in convenzione con la Pubblica amministrazione. "La presenza diffusa delle imprese sul territorio, la loro dislocazione anche nelle aree montane interne e la disponibilità di trattori utilizzati come spalaneve e di spandiconcime adattati a spargisale garantiscono la possibilità di un intervento capillare'' spiega l'associazione agricola.

19:58Inchiesta su anarco-ambientalisti, associazione per 21

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GEN - Con l'accusa di associazione a delinquere per tutti e 21 gli indagati, la Procura di Bologna ha chiuso un'inchiesta sull'anarco-ambientalismo e attentati realizzati contro l'Ibm, la facoltà di Agraria e un ristorante, tra il 2010 e il 2011. L'indagine 'Mangiafuoco' del Ros, coordinata dal Pm Enrico Cieri, portò nel 2012 a perquisizioni. In queste ore sono stati inviati avvisi di fine indagine, atto che di solito precede la richiesta di giudizio; alcuni indagati sono difesi dall'avvocato Ettore Grenci. Tutto prese il via dall'attentato incendiario al Roadhouse Grill di Bologna del 12 dicembre 2010, rivendicato sul sito finoallafine.info, con solidarietà a tre detenuti in Svizzera. Il 26 marzo 2011 furono colpiti con un ordigno rudimentale gli uffici della Ibm Italia, a Bologna. Il 21 luglio 2011 ci fu l'incendio in un capannone di Ozzano, in una sede del dipartimento di Scienze degli alimenti di Agraria; il 2 marzo 2011 ordigni rudimentali erano stati piazzati vicino a uffici Eni.(ANSA).

19:53Iraq: avanzata governativi in Mosul est

(ANSA) - BAGHDAD, 16 GEN - Le forze governative irachene avanzano anche oggi nei quartieri orientali di Mosul, dove continuano i combattimenti con i jihadisti dell'Isis. Il comandante delle forze d'elite anti-terrorismo, generale Abdel Ghani al Asadi, ha precisato che gli scontri sono concentrati in particolare nei quartieri di Shurta e Andalus, dopo che le forze lealiste hanno ripreso il totale controllo dell'università di Mosul. Shurta e Andalus sono due tra i quartieri che ancora rimangono da conquistare alle truppe governative per arrivare alla sponda orientale del fiume Tigri e poi cercare di attraversarlo per portare l'attacco al cuore della città, sulla sponda occidentale. Secondo Asadi, finora l'esercito di Baghdad ha ripreso il controllo del 90 per cento della parte orientale della città nell'offensiva in corso dal 17 ottobre con l'appoggio dei raid aerei della Coalizione internazionale a guida americana.