23:15Trasporti: riattivato traffico in Stazione Centrale a Milano

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - E' stato pienamente riattivato alle 19.45 il traffico ferroviario nella stazione Milano Centrale, dopo che un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni ha fortemente rallentato la circolazione ferroviaria dalle 17.05. Secondo quanto comunica RFI, i treni a lunga percorrenza e i regionali hanno registrato ritardi medi di circa un'ora, con un picco massimo di tre ore per due treni, oltre a limitazioni di percorso, deviazioni e cancellazioni. Sono in corso di accertamento le cause del guasto che ha interessato i binari dall'1 al 12. (ANSA).

23:02Donne uccise a Bergamo, esclusa ipotesi serial killer

(ANSA) - BERGAMO, 16 GEN - Perde definitivamente peso l'ipotesi di un killer seriale che si aggira nella Bergamasca dato che è stato accertato che non è stata la stessa mano a uccidere Gianna Del Gaudio e Daniela Roveri. Pur non trascurando nulla, il procuratore capo di Bergamo Walter Mapelli spegne quella che già dall'inizio per gli inquirenti era sembrata una ipotesi poco verosimile. La procura aveva comunque chiesto ai medici legali che hanno eseguito le autopsie delle due donne di comparare le ferite e verificare eventuali analogie. Dalla comparazione la conferma che i due omicidi non sono collegati né collegabili. Gianna è stata colpita più di una volta, Daniela solo una. Inoltre il taglio alla gola inferto a Daniela è orizzontale, mentre è diagonale quello che ha ucciso Gianna. Infine l'arma con cui è stata sgozzata Gianna ha scalfito anche la spina dorsale, quella che ha ucciso Daniela, invece, ha praticamente tranciato le vertebre della spina dorsale. (ANSA).

22:43Focara: accesa grande pira a Novoli su note della ‘pizzica’

(ANSA) - NOVOLI (LECCE), 16 GEN - Anche quest'anno la pioggia, che è caduta per quasi tutto il giorno su Novoli, non ha fermato la tradizionale accensione della Focara, il più grande falò del Mediterraneo, eretto in onore di Sant'Antonio Abate. Per la prima volta è stato il ritmo della 'pizzica' a scandire quello dei fuochi pirotecnici che hanno infiammato la gigantesca pira alta 25 metri e larga 20 metri. Sulle note del brano 'Fuecu' di Daniele Durante, il corpo di ballo de La Notte della Taranta ha danzato come una "comunità che attraverso il fuoco sprigiona energia e sentimento", ha sottolineato il coreografo Fabrizio Mainini. Una comunità di circa 70mila persone che il paese di 8.500 abitanti accoglierà fino al 18 gennaio. Prevista esibizione di Vinicio Capossela che eseguirà per la prima volta un brano scritto nel 2008, ispirato dal rito dell'enorme falò: 'Focara Focara'. Presenti anche il governatore della Puglia, Michele Emiliano, con il sindaco di Novoli e presidente della fondazione Focara, Gianmaria Greco.

22:23Coniugi uccisi: autopsia evidenzia lesioni al capo

(ANSA) - FERRARA, 16 GEN - Avrebbe evidenziato solo le lesioni al capo l'autopsia sui corpi di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, i coniugi uccisi la settimana scorsa a Pontelangorino, su mandato del figlio di 16 anni che aveva incaricato un amico diciassettenne. Avranno 60 giorni, i tecnici coordinati dal medico-legale Stefano Marinelli, per depositare i risultati degli esami compiuti oggi all'ospedale di Cona. Lesioni procurate dal 17enne a colpi d'ascia, mentre il figlio della coppia era presente in casa. Tra i tanti esami, anche quelli tossicologici, come scrupolo investigativo per accertare se le vittime fossero state narcotizzate o meno, circostanza che non è comunque mai emersa dalle confessioni dei due ragazzi. Le autopsie sono state eseguite a Ferrara, su rogatoria della Procura dei minori. Terminati gli accertamenti medico-legali, gli inquirenti dovranno concedere il nulla-osta per i funerali a Torino, città d'origine della donna e dove Vincelli aveva vissuto dopo aver lasciato da ragazzo la Calabria dov'era nato. (ANSA).

22:08Calcio: Wanda Nara, cinesi su Icardi ma lui felice all’Inter

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - "Posso confermare l'interesse dei club cinesi, molte squadre lo vogliono. Icardi però ha firmato da poco un nuovo contratto con l'Inter ed è assolutamente felice": lo dice Wanda Nara moglie e agente del capitano nerazzurro Mauro Icardi a Calciomercato.com in relazione all'interesse del Tianjin, squadra allenata da Fabio Cannavaro. L'addio dell'attaccante pero' pare impossibile. "L'Inter ha fatto sempre di tutto per trattenere Mauro - spiega Wanda Nara - così come Mauro ha fatto di tutto pur di rimanere in nerazzurro e da capitano. E io mi sento testimone di questo amore...".

22:01Calcio:Pioli,lavoro per buon presente in vista grande futuro

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - "La Juventus e' ancora la migliore, ha avuto solo una battuta d'arresto. Noi stiamo lavorando per dare un buon presente a questa societa' e ai tifosi, sperando di costruire qualcosa per il futuro": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli al TGR Rai alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna. L'allenatore, il grande ex della partita avendo guidato il Bologna per due anni e mezzo, non vuole che i nerazzurri sottovalutino la sfida: "Mi aspetto una partita complicata e difficile. Il Bologna e' una squadra organizzata. Sto lavorando bene con la squadra. La societa' mi sta mettendo nelle condizioni migliori. C'e' sostegno e supporto dalla proprieta', dal presidente Thohir. Abbiamo tutto per fare bene".

21:59Calcio: Palermo, Salerno nuovo ds, Corini rimane in bilico

(ANSA) - PALERMO, 16 GEN - Nicola Salerno è il nuovo direttore sportivo del Palermo. Il dirigente ha firmato un contratto di un anno e mezzo col club di Viale del Fante. Ancora in stallo la situazione di Eugenio Corini che al momento resta il tecnico rosanero, ma non sono esclusi cambi in panchina nella prossime ore.