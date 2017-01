12:49Maltempo: in Abruzzo senza luce un quarto della popolazione

(ANSA) - PESCARA, 17 GEN - "Ben oltre 300mila persone senza elettricità, cioè più di un quarto della popolazione regionale". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo con delega alla Protezione Civile, Mario Mazzocca. La situazione infatti si fa sempre più critica a causa del maltempo: salite a 159.000 le utenze interessate dalla mancanza di energia elettrica. Di queste circa 80mila sono disalimentate a causa di problemi alla rete gestita da Enel, altrettante per problemi sulla rete dell'alta tensione di Terna. Al buio buona parte di Teramo città. In tarda mattinata Enel comunicherà alle istituzioni locali un piano di lavoro, fornendo i dettagli delle aree in cui si interverrà in giornata, di quelle per cui è necessario il ripristino della rete di alta tensione e di quelle in cui per oggi il ripristino non verrà eseguito.

12:45Omicidio nel Foggiano,vittima uccisa con fucile a pallettoni

(ANSA) - VIESTE (FOGGIA), 17 GEN – Vincenzo Vescera, il 32enne pregiudicato di Vieste ucciso ieri sera in paese, è stato assassinato con due colpi di fucile caricato a pallettoni. E' quanto emerso dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri, che stanno conducendo le indagini per risalire all'autore dell'omicidio e al possibile movente. Secondo una prima ricostruzione dei militari dell'Arma, Vescera, dopo aver cenato a casa dei genitori, verso le 21 stava rientrando a piedi a casa nella zona del lungomare Europa. Il pregiudicato è stato affiancato da un'auto e uno degli occupanti ha sparato alcuni colpi di fucile caricato a pallettoni, due dei quali hanno colpito mortalmente Vescera. Inutili sono risultati i tentativi da parte del personale del 118 di salvargli la vita. I carabinieri hanno ascoltato alcune persone vicine alla vittima e hanno eseguito alcuni stub. (ANSA).

12:29Maltempo:Gallura, collegamenti mare bloccati, vento 100 km/h

(ANSA) - OLBIA, 17 GEN - Vento forte e neve mettono in ginocchio la Gallura: a Olbia e Santa Teresa le navi sono rimaste in porto, mentre in numerosi centri oggi scuole chiuse a causa della neve. Da ieri sono bloccati i collegamenti Santa Teresa-Bonifacio a causa delle raffiche di vento di tramontana che soffia oltre i 100 chilometri all'ora. Mentre le raffiche a 70 km nel porto dell'Isola Bianca di Olbia tengono in rada da questa mattina la nave passeggeri della Tirrenia Athara, con a bordo 138 passeggeri e 52 auto, partiti ieri sera da Genova e che sarebbero dovuti sbarcare alle 8:30 al molo 4 del porto gallurese. Si attende il miglioramento delle condizioni meteo anche per la partenza della nave Moby Tommy, che sarebbe dovuta partire alle 9 da Olbia, diretta a Piombino. Da ieri i comuni di Tempio Pausania, Aggius, Bortigiadas, Buddusò e Padru hanno deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, per oggi e domani, così come a Olbia nella frazione di Berchiddeddu. (ANSA).

12:27Calcio: 100 mln sterline, offerta monstre del City per Messi

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Cento milioni di sterline (circa 113 milioni di euro). Secondo quanto scrive il 'Sun' è la cifra monstre che il Manchester City è disposto ad investire per strappare Leo Messi al Barcellona e ricreare con Pep Guardiola l'accoppiata che in catalogna ha vinto tutto. I contatti per portare il fuoriclasse argentino in Premier League sarebbero iniziati alla fine del mese scorso, aggiunge il tabloid inglese, aggiungendo che un'offerta vera e propria non è stata ancora formalizzata. Il rinnovo del contratto di Messi (in scadenza a giugno 2018) tarda ad arrivare, ma per ora il Barcellona ha rifiutato di intavolare trattative facendo un prezzo del giocatore. La disponibilità ad ascoltare la proposta del City ha però incoraggiato la dirigenza del club di Manchester ad andare avanti.

12:03Kirghizistan: aereo caduto, sale a 38 il numero dei morti

(ANSA) - MOSCA, 17 GEN - Sale a 38 il numero dei morti nello schianto di un aereo cargo turco su un villaggio nei pressi dell'aeroporto di Bishkek: lo riferisce il ministero della Salute kirghiso, citato dall'agenzia Interfax.

12:02Maltempo: vento fino a 140 km/h in rilievi del Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - Forti raffiche di grecale nella notte, nel Fiorentino, fino a 110 km/h in montagna e fino a 77 km/h in pianura. Nelle prossime ore, la protezione civile della Città Metropolitana, prevede ancora raffiche di grecale fino a 80-100 km/h in pianura e fino a 120-140 km/h sui rilievi. A Firenze chiusi parchi e cimiteri. Nevicate potrebbero interessare l'Alto Mugello dopo quelle della notte. Nevica in tutto il Casentino e sull'A1 mentre più a sud è stata chiusa la E45 tra Pieve Santo Stefano e Canili (Arezzo). Disagi in tutta la Toscana: A Grosseto il vento ha divelto il tetto dell'hangar dove è ricoverato l'elicottero del 118, a fianco dell'ospedale Misericordia. L'elicottero non ha riportato danni ma pezzi della copertura sono volati in strada. A Viareggio nella notte sono caduti alberi e la capitaneria ha stabilito il divieto di approdo a due banchine rimaste danneggiate. A Pistoia il comando dei vigili del fuoco ha trattenuto in servizio tutto il personale smontante. A Prato oggi le scuole sono chiuse.

11:37Tajani, serve Parlamento europeo forte e un buon presidente

(ANSA) - STRASBURGO, 17 GEN - "Credo nell'Europa, ma abbiamo bisogno di cambiare, abbiamo bisogno di un parlamento forte, di un buon presidente, un buon portavoce che lavori per tutti, un presidente che non sia un primo ministro, ma che abbia esperienza per difendere la libertà del parlamento di fronte a Commissione e Consiglio". Così il candidato del Ppe alla presidenza del parlamento europeo, Antonio Tajani prima del via alla votazione in plenaria a Strasburgo. Tajani ha parlato in inglese, spagnolo, italiano e francese.