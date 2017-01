11:02Usa: ex presidente Bush ricoverato in ospedale a Houston

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - L'ex presidente americano George H.W. Bush, 92 anni, è stato ricoverato in ospedale, a Houston. Lo ha riferito alla Cbs la responsabile della sua segreteria, Jean Becker. Al momento non sono stati resi noti i motivi del ricovero, al Methodist Hospital, ma secondo quanto ha affermato Becker, l'ex presidente è in condizioni stabili e prevedibilmente entro un paio di giorni dovrebbe tornare a casa.

11:00Traffico reperti archeologici, 12 misure cautelari

(ANSA) - CROTONE, 18 GEN - Operazione dei carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale per l'esecuzione di 12 misure cautelari emesse dal Gip di Crotone e 35 perquisizioni, con contestuale notifica di avvisi di garanzia, nelle province di Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Catania e Reggio Emilia, nei confronti di persone accusate di avere fatto parte di un'organizzazione criminale che avrebbe gestito, in tutte le sue fasi, un traffico di reperti archeologici con un giro d'affari di alcuni milioni di euro. Bersaglio prediletto dai "tombaroli", secondo quanto riferiscono i militari, era il sito archeologico di "Capo Colonna" a Crotone. Gli investigatori non hanno ancora reso nota l'identità delle persone coinvolte nell'operazione. É stato soltanto riferito che tra le persone arrestate c'é "uno stimato accademico" e tra gli indagati diversi professionisti. Sono state sequestrate, inoltre, preziose collezioni con numerosi reperti archeologici di notevole interesse storico-artistico ed elevato valore economico.

10:58Ue: passaggio di consegne Schulz-Tajani

(ANSA) - STRASBURGO, 18 GEN - Passaggio formale di consegne questa mattina tra il presidente uscente del parlamento europeo Martin Schulz e il nuovo presidente Antonio Tajani. "Poco fa ci ha telefonato il presidente Mattarella - ha detto Schulz - e abbiamo parlato del programma del nuovo presidente".

10:19Esplosione bombola gas: muore paziente ricoverato

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - E' morto il più grave dei tre pazienti ricoverati nel Cardarelli di Napoli in seguito all'esplosione lunedì scorso di una bombola di gas in una piscina. L'uomo, colpito da ustioni profonde su più del 90% del corpo, è deceduto nelle prime ore di questa mattina. Le sue condizioni era apparse subito gravissime. Lo si apprende da fonti della Direzione sanitaria.

10:18Meningite: Napoli, muore in Pronto soccorso Cardarelli

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Un uomo di 36 anni è morto a causa della meningite la notte scorsa nel pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Lo si apprende dal direttore generale Ciro Verdoliva il quale fa sapere che l'uomo è giunto in pronto soccorso ''in stato di coma e in imminente pericolo di vita'. Verdoliva sottolinea che sono state attivate, come da protocollo, tutte le profilassi necessarie. ''Non esiste nel Cardarelli alcuna emergenza a seguito di questo caso'' ribadisce per non alimentare ''una psicosi ingiustificata''.

10:16Parigi: identificato kamikaze 13 novembre, era iracheno

(ANSA) - PARIGI, 18 GEN - Gli inquirenti francesi hanno identificato formalmente uno dei due kamikaze che il 13 novembre 2015 si fecero esplodere allo Stade de France di Saint-Denis. Si trattava, si apprende questa mattina, di un iracheno con falso passaporto siriano, proveniente da Mosul. L'Isis, aggiungono gli inquirenti, indennizzò la famiglia del ventenne Ammar Ramadan Mansour Mohamad al Sabaawi con un risarcimento di 5.000 dollari americani e con un gregge di pecore.

08:22Contrabbando carburante in Sicilia, 14 arresti

(ANSA) - CATANIA, 18 GEN - Oltre 150 finanzieri del Comando provinciale di Catania, a conclusione di un'indagine coordinata dalla locale Procura distrettuale, stanno eseguendo 29 misure cautelari personali, di cui 14 arresti domiciliari e 15 provvedimenti di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il sequestro preventivo di 25 impianti di distribuzione stradale di carburante nelle province di Catania, Ragusa, Siracusa ed Enna. Agli indagati è contestata l'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di prodotti petroliferi immessi nel mercato nazionale in evasione d'imposta (accise e iva), utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, falso ideologico, frode in commercio e turbata libertà del commercio. I particolari dell'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 nella sede del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania. (ANSA).