13:13Terremoto: altre due forti scosse in Italia centrale

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Altre due forti scosse di terremoto hanno fatto seguito alla prima, di magnitudo 5.3, delle ore 10.25. Alle 11.14 si è verificata un'altra scossa, di magnitudo 5.4, e poi alle 11.26 una terza scossa di 5.3, entrambe con epicentro nell'aquilano. Le scosse sono state chiaramente avvertite anche nella Capitale, dove alcune stazioni della metropolitana sono state evacuate a scopo precauzionale. Molte le scuole evacuate nelle regioni interessate da questa nuova ondata sismica. Al momento non si registrano danni.

12:58Malore passeggero, volo Cagliari-Milano dirottato ad Alghero

(ANSA) - ALGHERO, 18 GEN - Un aereo di linea partito questa mattina dall'aeroporto di Elmas alle 7:30 alla volta dello scalo milanese di Linate è stato dirottato d'urgenza ad Alghero a causa del malore di cui è stato vittima un passeggero di San Vero Milis (Oristano). L'uomo, di 61 anni, ha riferito al genero, con cui viaggiava, di sentirsi male. L'intervento di un cardiologo che si trovava a bordo ha suggerito al comandante di atterrare urgentemente al Riviera del corallo proprio mentre l'aereo sorvolava la Corsica. Sulla pista è intervenuta una ambulanza medicalizzata del 118 che ha caricato il passeggero, gli ha prestato le prime cure e l'ha trasportato nell'ospedale civile di Alghero, dove sono tuttora in corso gli accertamenti del caso. Il velivolo è quindi ripartito regolarmente per Milano. (ANSA).

12:57Biden, impegno Usa per Nato non può essere in dubbio

(ANSA) - DAVOS, 18 GEN - "Il principale bastione di difesa dell'Alleanza Atlantica è l'impegno indubitabile degli Stati Uniti" e "questo non potrà mai essere messo in dubbio": lo ha detto Joe Biden, vicepresidente uscente degli Usa, dopo le parole di Donald Trump che hanno messo in dubbio la validità della Nato.

12:55Maltempo: Piemonte all’asciutto, ancora -20 in montagna

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Il Piemonte resta all'asciutto, senza piogge o nevicate, ma continua il periodo con temperature al di sotto delle medie del periodo. La rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), tuttavia, ha registrato oggi la risalita di qualche grado nelle minime rispetto ai giorni scorsi: la scorsa notte alla punta Gran Vaudala, nel parco del Gran Paradiso, minima a -20; sul Monte Fraiteve, tra le valli di Susa e Chisone, sopra Sestriere, - 15.9, al colle dell'Agnello, nel Cuneese, -15.6, a Limone Piemonte -11. Ancora freddo nell'Astigiano, - 8.6 a Castell'Alfero, mentre nel centro di Torino la minima è stata -2.7: sul lago Maggiore - 4 a Verbania. Fino a domani sono previsti venti, con raffiche anche molto forti, in montagna.(ANSA).

12:29Calcio: rinnovo ufficiale, Bonaventura al Milan fino 2020

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Il Milan ha prolungato di un anno, fino al 30 giugno 2020, il contratto di Giacomo Bonaventura. Il club ha ufficializzato l'intesa, già definita prima di Natale con il benestare della cordata cinese in procinto di completare l'acquisto del Milan. In base al nuovo accordo è stato ritoccato l'ingaggio del centrocampista che ora guadagnerà circa due milioni di euro a stagione.

12:28Siria: Iran, contrari a partecipazione Usa a vertice Astana

(ANSA) - TEHERAN, 18 GEN - L'Iran "è contrario alla partecipazione degli Stati Uniti" al vertice di Astana del 23 gennaio prossimo per i colloqui di pace in Siria. Lo ha riferito il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, riportato dall'agenzia Tasnim. "Non abbiamo invitato gli Stati Uniti e ci opponiamo alla loro presenza ai colloqui di Astana", ha detto Zarif. L'Iran si colloca in tal modo su una posizione diversa da Mosca. Ieri, infatti, il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, aveva detto di ritenere opportuno invitare anche Usa e Onu al vertice sulla Siria mediato da Russia, Iran e Turchia.

12:26Maltempo:Val d’Aosta ancora sottozero, ma allenta morsa gelo

(ANSA) - AOSTA, 18 GEN - Ancora sole e temperature sottozero in Valle d'Aosta, dove tuttavia la morsa del gelo degli ultimi giorni si sta lentamente allentando. Ad Aosta il termometro segna -7,8 gradi, la minima a Courmayeur è di -10 e a Cervinia di -14 gradi. Per le prossime ore è previsto un rialzo termico moderato, soprattutto oltre i mille metri di altitudine per il fenomeno dell'inversione termica nella valli. (ANSA).