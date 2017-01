15:07Calcio: stampa inglese sicura, Griezmann andrà allo United

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - In Inghilterra sono sicuri, Antoine Griezmann la prossima stagione giocherà in Premier League. Secondo quanto riporta oggi l'Independent, il Manchester United è pronto a fare follie per assicurarsi l'attaccante francese dell'Atletico Madrid. Il tabloid inglese dice che trattative tra emissari dello United e i rappresentati del giocatore sono in corso da tempo e che il club inglese per assicurarsi Griezmann è disposto a pagare anche la clausola, fissata in 100 milioni. Griezmann, aveva rinnovato il suo contratto con l'Atletico madrid fino al 2021 la scorsa estate con una clausola di 100 milioni di euro.

15:02Calcio: Antognoni, perdere Kalinic sarebbe molto negativo

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Kalinic è un giocatore importante per la Fiorentina, finora ha espresso un ottimo calcio e ha segnato tanti gol. Perderlo sarebbe molto negativo per noi". A sostenerlo è Giancarlo Antognoni, da poco rientrato nell'organigramma dirigenziale della Fiorentina, in merito al tentativo dei cinesi del Tianjin di strappare ai Viola l'attaccante croato. "E' chiaro che sostituire Kalinic non è facile, quindi la società dovrà pensarci bene", osserva l'ex capitano e bandiera viola, facendo riferimento alla clausola rescissoria per il croato di 50 milioni. "Per Kalinic - aggiunge Antognoni a margine di un evento al Senato - c'è un discorso aperto perché c'è il mercato, ma di certo non c'è niente. C'è una clausola rescissoria su di lui e vediamo cosa accadrà. Ma in questo momento è ancora della Fiorentina. Se va via Kalinic sicuramente arriverà qualcuno non dico di pari valore, perché in questo momento è difficile, ma che possa ricoprire il suo ruolo".

15:00Calcio: Zanetti, con Pioli Inter sta dimostrando quanto vale

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Siamo contenti del momento che sta attraversando la squadra, ma ancora manca tanto e dobbiamo continuare così. Ieri abbiamo vinto una partita importante, ci teniamo alla Coppa Italia, e ora pensiamo alla gara di domenica. Ha detto bene Pioli: dobbiamo pensare a una partita alla volta e alla fine vediamo dove arriveremo". Così il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, all'indomani del successo dei nerazzurri sul Bologna. Per la squadra di Pioli si tratta della 7/a vittoria consecutiva tra campionato, Europa League e Coppa Italia. "Se era solo una questione di allenatore? Bisognava anche ritrovare fiducia, noi sapevamo che questo gruppo aveva dei valori importanti, e adesso lo sta dimostrando. Speriamo di poter arrivare fino alla fine con queste prestazioni". Per quanto riguarda la corsa scudetto, Zanetti continua a vedere la Juventus "favorita" nonostante il ko di Firenze. "Però ci sono tante squadre che sognano di poter lottare fino alla fine".

14:59Mala Brenta: Maniero consegna ‘tesoro’, ma si cerca denaro

(ANSA) - VENEZIA, 18 GEN - L'ex boss della Mala del Brenta, Felice Maniero, ha consegnato spontaneamente il suo 'tesoro', pari a 17 mln di euro, frutto della sua attività criminale tra il 1982 ed il 1995, ma la Guardia di Finanza e la Procura distrettuale antimafia di Venezia cercano altro denaro e l'indagine è ancora in corso. A renderlo noto, oggi, il Procuratore aggiunto Adelchi D'Ippolito, che ha affidato l'inchiesta ai Pm Paola Tonini e Giovanni Zorzi, nel corso di una conferenza stampa dopo l'operazione che ha portato nei giorni scorsi al sequestro di beni riconducibili all'ex boss, poi pentito. La decisione di far ritrovare i suoi beni è nata in Maniero per ripicca, perché dopo aver nascosto il denaro mettendolo nelle mani dell'ex cognato, quest'ultimo gli ha restituito progressivamente 'solo' 6 mln. Vedendosi beffato, Maniero si è rivolto alla procura descrivendo nel dettaglio dove erano finiti i proventi della sua attività criminale.

14:57Moto: in diretta su Fb la presentazione del team Ducati

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GEN - TIM trasmetterà in diretta su facebook (https://www.facebook.com/TimOfficialPage/) la cerimonia di presentazione del Ducati Team MotoGP 2017 che parteciperà al prossimo Campionato Mondiale. La presentazione avverrà venerdì 20 gennaio a Borgo Panigale dalle 10.30 e potrà essere seguito sulla pagina ufficiale Facebook di TIM, su Twitter e Instagram con l'hashtag #TIMDucati accompagnato da foto e clip dell'evento. Tutti gli appassionati della Rossa di Borgo Panigale potranno seguire la cerimonia, che si concluderà con l'intervento di Andrea Dovizioso e dell'attesissimo Jorge Lorenzo. Al termine della cerimonia di presentazione previste esclusive video-interviste ai protagonisti Ducati, che verranno trasmesse sui canali TIM nei prossimi giorni. TIM è partner di Ducati in MotoGP dal 2004. (ANSA).

14:54Calcio: Ulivieri a tecnici, nello stile possiamo migliorare

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Siamo superiori agli allenatori stranieri per capacità tecniche e tattiche, probabilmente in stile potremmo fare qualcosa in più. In questo credo ci sia bisogno di migliorare". Lo dice il presidente dell'Associazione italiana allenatori (Aiac), Renzo Ulivieri, bacchettando i tecnici italiani per le eccessive reazioni su diversi campi di Serie A nei confronti degli arbitri e dei loro assistenti. "Certo, io non sono il più adatto a correggere gli allenatori, credo di avere il record mondiale di espulsioni. Posso solo dire 'guardate come ero io e fate tutto il contrario'", ironizza Ulivieri, escludendo che ci sia disparità di giudizio da parte arbitrale verso allenatori di big e altri: "No, può succedere qualche volta ma non credo sia disparità, può succedere ci sia un confronto tra persone che si conoscono e resta lì nel confronto. Il senso è rispettare le regole. Qualche volta si sbaglia e su questo bisogna migliorare. Allegri? Vale per tutti".

14:49Terremoto: evacuate diverse scuole. Fedeli,attiva Task Force

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Evacuate diverse scuole a scopo precauzionale a Roma e nelle zone dove le scosse di terremoto sono state maggiormente avvertite stamani. Il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, in viaggio della memoria a Cracovia, fa sapere che é stata attivata immediatamente la task force del Miur, in collaborazione con la protezione civile, per un monitoraggio della situazione degli edifici scolastici e delle condizioni delle studentesse e degli studenti". La ministra ha quindi espresso "vicinanza alle popolazioni colpite di nuovo dal terremoto" e ha sottolineato "l'urgenza che si torni il prima possibile a una situazione scolastica normale e in condizioni di totale sicurezza".