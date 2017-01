17:03Trump: Cina, ‘via Taiwan da cerimonia inaugurale’

(ANSA) - PECHINO, 18 GEN - La Cina preme sugli Usa per un "nuovo caso" Taiwan: Pechino vuole che Washington "non permetta all'autorità di Taiwan di inviare una presunta delegazione per partecipare alla cerimonia inaugurale" di Donald Trump che si terrà venerdì, ha affermato in conferenza stampa Hua Chunying, portavoce del ministero degli Esteri. Taipei ha ufficializzato ieri la rappresentanza taiwanese guidata dall'ex premier Yu Shyi-kun, peraltro già negli Stati Uniti da lunedì sera, in base ad anticipazioni della stampa dell'isola.

17:03Calcio: Tavecchio, ‘Cinesi? ben vengano risorse se legali’

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Se sono preoccupato per l'avanzata della Cina nel calcio? Non sarà sempre così, so che anche in sede politica stanno valutando la questione. Se gli investimenti sono seri, legali e vengono fatti sul territorio nazionale, ben vengano: in questo momento abbiamo bisogno di risorse nel nostro sistema". Così il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, a margine di un evento del Senato. "Del resto - ha concluso il numero uno della Figc - mi pare che altri paesi europei avevano già avuto copiosi interventi stranieri e non è successo niente".

16:58Terremoto: Juncker, non lasceremo sola l’Italia

(ANSA) - STRASBURGO, 18 GEN - "Forniremo tutti gli aiuti a nostra disposizione perche l'Italia, come per l'immigrazione, non sia lasciata sola. Il terremoto ha colpito l'Europa non solo l'Italia". Così il presidente della Commissione Ue Juncker. "Siamo tutti italiani - ha detto in italiano -, viva l'Italia".

16:58Calcio: Tavecchio,giovani fiore a occhiello pallone italiano

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "I nostri giovani sono il fiore all'occhiello del nostro movimento. Il ct Ventura sta raccogliendo le primizie di un giardino che deve germogliare". Così il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, parlando dei tanti giovani talenti che stanno esordendo nel campionato di serie A e che grazie alle loro ottime performance sono entrati nei radar del ct azzurro. "Ogni giorno - aggiunge Tavecchio a margine di un evento in Senato - scopriamo un nuovo talento, in qualsiasi partita vedete un giovane che si mette in evidenza. Io spero che chi andrà al Mondiale da presidente possa andarci con una squadra giovane che dimostri che le scelte che abbiamo fatto qualche anno fa stanno dando dei risultati".

16:55Siria: operazione aerea russo-turca contro Isis

(ANSA) - MOSCA, 18 GEN - Le forze aeree russe e quelle turche stanno effettuando una prima operazione aerea congiunta contro l'Isis nei sobborghi del centro abitato di El Bab, nella provincia siriana di Aleppo: lo fa sapere il capo del dipartimento generale operativo dello Stato maggiore russo, generale Serghiei Rudskoi, citato dalla Tass.

16:53Brexit: decisione della Corte Suprema il 24 gennaio

(ANSA) - LONDRA, 18 GEN - La Corte suprema britannica annuncerà la sua sentenza sulla sulla necessità o meno che il Parlamento si esprima sull'uscita del Regno Unito dall'Ue il 24 gennaio. Lo riporta la Press Association.

16:49Snowden: legale, presto avrà requisiti cittadinanza russa

(ANSA) - MOSCA, 18 GEN - La talpa del Datagate Edward Snowden avrà presto i requisiti richiesti per poter chiedere la cittadinanza russa: lo ha detto il suo avvocato, Anatoli Kucerena, all'agenzia Ria Novosti, precisando che per ottenere il passaporto russo bisogna risiedere nel paese almeno 5 anni e che Snowden ci vive già "da quasi quattro anni" e il suo permesso di soggiorno è stato esteso per altri tre anni, fino al 2020. Stamattina la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aveva dichiarato che il permesso di soggiorno di Snowden era stato rinnovato per altri due anni.