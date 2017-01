18:47Docente pedinato da studentessa la denuncia per stalking

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GEN - Dichiarazioni d'amore via email, richieste di divorziare dalla moglie, oltre a pedinamenti per le vie della città. E' il comportamento che avrebbe subito un docente dell'Università di Bologna, scuola di Lingue e Letterature straniere, da parte di una giovane studentessa originaria di un Paese extraeuropeo: nei giorni scorsi l'insegnante, 50enne, ha denunciato alla Polizia la ragazza, 26 anni, ed è stata aperta un'indagine per stalking. Il docente ha descritto le attenzioni a suo dire eccessive che la studentessa gli avrebbe riservato, un interessamento che sarebbe andato al di là del rapporto tra professore e allieva. Lei gli avrebbe inviato vari messaggi di posta elettronica con riferimenti anche ai familiari dell'uomo, che si è descritto imbarazzato dall'essersi trovato di fronte la ragazza mentre era per strada, con persone della sua famiglia. (ANSA).

18:46Calcio: Maradona fa visita al Napoli, ‘convocato per Madrid’

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Diego Armando Maradona in visita al Napoli a Castel Volturno. L'ex fuoriclasse ha deciso di andare a trovare Sarri e i calciatori in un incontro privato, ampiamente documentato dai social del club. Maradona ha salutato Maurizio Sarri, si e' fatto una foto con la squadra sul campo, ha visto gli spogliatoi, e ha poi accettato l'invito a seguire la squadra a Madrid per la sfida di Champions col Real, il 15 febbraio: "Diego ci ha detto che ha accettato l'invito del Presidente De Laurentiis e verrà a Madrid con noi", twitta il Napoli.

18:38Sparatoria in scuola in Messico, vittime

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 18 GEN - Un alunno di una scuola media privata di Monterrey, capitale dello Stato messicano di Nuevo Leon, ha sparato contro i suoi compagni e una insegnante, prima di ferirsi al mento con la stessa arma. Secondo alcuni media locali, il giovane sarebbe morto e potrebbe trattarsi di un suicidio. Un portavoce delle autorità locali ha detto alla stampa che l'alunno di 12 anni è entrato nella sede del Collegio Americano di Monterrey armato con una pistola calibro 22 e ha sparato contro i suoi compagni e la professoressa e poi contro sé stesso. La stampa locale, citando testimoni, non ha dubbi sulla morte dei tre, che non è ancora stata confermata ufficialmente. Le autorità si limitano a dire che i due studenti e l'insegnante sono stati ricoverati in condizioni molto gravi.

18:27Corea Nord: Kim zoppica in tv, ipotesi problemi di obesità

(ANSA) - PECHINO, 18 GEN - Il leader nordcoreano Kim Jong-un è apparso claudicante nel documentario trasmesso dalla tv di Stato Kctv e relativo alle ispezioni sul campo fatte lo scorso mese, tra cui una fabbrica di scarpe, rilanciando l'ipotesi di nuovi problemi alla caviglia a causa del sovrappeso. Nelle immagini Kim appare zoppicare sulla gamba sinistra, in forma ancora più evidente mentre sale su una rampa di scale. L'ultimo episodio simile risale a luglio 2014 durante la cerimonia del ventennale della morte del nonno, il "presidente eterno" e fondatore dello Stato, Kim Il-sung. Il leader sparì dagli eventi pubblici per diverse settimane e fece immaginare scenari come una grave malattia e un colpo di Stato, ricomparendo il 14 ottobre con un bastone. L'intelligence di Seul appurò che Kim fu operato da un chirurgo europeo per la rimozione di una ciste formatasi alla caviglia che si sarebbe potuta riformare per l'obesità. Per il ministro sudcoreano dell'Unificazione è troppo presto per parlare di problemi di salute.

18:26Maltempo: Sardegna,allerta per neve e ghiaccio anche domani

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GEN - La Protezione civile regionale ha esteso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse dalla serata di oggi e fino alla mattinata di domani, con nevicate sopra i 400-500 metri sulla Sardegna orientale e centrale. Successivamente la quota neve si innalzerà progressivamente. Si segnalano ancora venti di burrasca sulla parte nord-orientale dell'Isola e mareggiate sulle coste settentrionali, con gelate nelle ore più fredde. Diramata, inoltre, una allerta di criticità ordinaria per rischio idraulico sulle zone del Flumendosa-Flumineddu e della Gallura.

18:16Moro: parti offese, interroghiamo noi ex Br omertosi

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Morucci davanti la Commissione Moro è stato arrogante e omertoso. Chiederò a tutti i brigatisti di rendere interrogatorio promosso da indagini difensive della persona offesa". Lo annuncia l'avvocato Valter Biscotti, che rappresenta i familiari dei caduti in via Fani dopo la "sconcertante" audizione di ieri sera a San Macuto dell'ex "postino" delle Br. La difesa delle persone offese a questo punto intende intraprendere un'azione clamorosa:"chiederò come difensore della persona offesa di sentire in indagini difensive tutti i brigatisti del commando". "Se si rifiuteranno chiederò al PM di poterli interrogare. E li vorrò discutere se sia legittimo il loro ulteriore diniego di rispondere visto che oggi (esauriti i loro processi) sono solo persone informate sui fatti".

18:10Speleologia:Lombardia, scoperta nuova grotta sotto Grigna

(ANSA) - LECCO, 18 GEN - Importante scoperta in Lombardia degli speleologi del gruppo "InGrigna". Sono riusciti a scendere oltre nella grotta "W le donne" - nelle viscere della Grigna Settentrionale, una delle principali montagne della provincia di Lecco - e hanno scoperto una nuova galleria che hanno battezzato "L'autostrada del sole", alla profondità di meno 1150 metri, esplorando 400 nuovi metri di cavità. Il progetto nato un paio d'anni fa, consisteva nello svuotare un sifone con una pompa a manovella per avere la possibilità di andare oltre, un modus operandi del tutto particolare. Ci sono volute sette ore di pompaggio. Il gruppo è partito dal rifugio Bogani. La grotta "Viva le donne" è la seconda più profonda d'Italia, ha l'ingresso a quota 2170 metri e scende fino al "Ramo del cobra".(ANSA).