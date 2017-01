14:26Sesso tra adulto e una 14enne a casa della prof, condanne

(ANSA) - RAVENNA, 19 GEN - Il fidanzato dell'insegnante di ripetizione, 20 anni più grande, l'aveva violentata quando era 12enne. Poi ebbero una relazione clandestina. Ora nei guai è finita pure la docente, perché i tre fumavano spinelli assieme. L'uomo è stato condannato a 8 anni di carcere per violenza sessuale e atti sessuali con minorenne. La prof, con cui l'uomo ha poi messo su famiglia, a un anno per spaccio. Il Gup di Ravenna Rossella Materia ha riconosciuto alla giovane 100mila euro di risarcimento. La difesa sostiene che non ci fosse mai stata coercizione e che i rapporti erano iniziati quando la minore aveva compiuto i 14 anni: solo sotto tale soglia scatta in ogni caso l'accusa di violenza sessuale. Il padre aveva fatto denuncia temendo che avesse intrapreso una relazione con un uomo molto più grande. Nella perquisizione, la polizia aveva scoperto un messaggio in cui l'uomo, dopo che la fidanzata aveva scoperto tutto dall'alunna, aveva raccontato a un familiare di avere perso la testa per la giovane.

14:16Morto dopo Tso: Comune Torino e Asl offrono 400 mila euro

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Ammonta a 400 mila euro la somma offerta da Comune di Torino e Asl alla famiglia di Andrea Soldi, il torinese affetto da schizofrenia morto nell'agosto del 2015 durante un ricovero forzato. La proposta (duecentomila euro per ciascun ente) verrà formalizzata oggi alla ripresa dell'udienza preliminare che vede tre agenti della polizia municipale e un medico accusati di omicidio colposo. Oggi ha chiesto di costituirsi parte civile la Almm (associazione lotta contro le malattie mentali). (ANSA).

14:04India: incidente stradale in Uttar Pradesh morti 25 scolari

(ANSA) - NEW DELHI, 19 GEN - Almeno 25 scolari indiani fra i sette ed i dieci anni sono morti ed altri 36 sono rimasti feriti oggi nello Stato di Uttar Pradesh quando l'autobus su cui viaggiavano si è scontrato frontalmente con un camion. Lo riferisce la tv India Today. L'incidente è avvenuto stamani nel distretto di Etah dove l'autista del veicolo con 50 bambini a bordo non è riuscito ad evitare in un sorpasso un pesante veicolo che sopraggiungeva in direzione opposta. I soccorritori, giunti sul posto, sono al lavoro per tagliare le lamiere dentro cui molti scolari sono rimasti intrappolati. Il governo ha ordinato una inchiesta per appurare perché la scuola 'JS Vidya', dove l'autobus si stava recando, fosse operativa nonostante il ministero della Pubblica istruzione avesse disposto la chiusura di tutti gli istituti dell'Uttar Pradesh a causa del freddo intenso.

13:58Terremoto: Ue, pronti a mobilitare tutti gli strumenti

(ANSA) - BRUXELLES, 19 GEN - Jean Claude Juncker, ha espresso "le sue condoglianze al popolo italiano e alle famiglie e agli amici delle vittime" per "il terremoto che ha colpito l'Italia e la tragedia a Pescara". Lo ha detto il portavoce, Margaritis Schinas. Parlando a nome della Commissione ha aggiunto: "Vogliamo ribadire la nostra solidarietà con l'Italia in questo momento difficile, lodare i primi soccorritori e ribadire che siamo pienamente pronti a mobilitare tutti gli strumenti a disposizione per alleviare l'impatto di questo disastro".

13:57Terremoto: nevicate e scosse, aumenta rischio valanghe

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Le abbondanti nevicate delle ultime 24-48 ore, associate al vento forte, insieme a quelle previste nelle prossime 24 ore, stanno determinando in tutte le aree montane dell'Appennino centrale (Marche, Abruzzo, Lazio e Molise), un aumento sempre più significativo del pericolo valanghe attualmente sul grado 'forte' 4 in aumento (il massimo è 'Molto forte' 5). Le scosse di terremoto in corso nelle aree determinano una ulteriore probabilità di provocare il distacco di valanghe. Lo indica il Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri.

13:56Maltempo: nel teramano salvati un bimbo e 9 persone

(ANSA) - TERAMO, 19 GEN - Un bimbo di pochi mesi e altre nove persone salvate nella notte dall'ipotermia in varie frazioni del teramano, raggiunte solo dopo che sono state liberate alcune vie di collegamento. La Provincia di Teramo parla di 'emergenza sanitaria' perché "l'assenza di corrente, in alcuni casi da 4 giorni, ha isolato migliaia di persone sepolte sotto la neve; in alcune aree manca l'acqua e c'è un problema di carburante perché i distributori non funzionano". "Non riusciamo a parlare con gli operatori sulle strade, con i sindaci, i cittadini". Il bimbo salvato è stato trovato a Valviano, frazione di Cellino Attanasio. "La mancanza di elettricità, ormai da quattro giorni, sta creato una catena di problemi - spiega il presidente Renzo Di Sabatino - abbiamo anche un problema con i mezzi che ci inviano, in molti casi sono del tutto inutilizzabili per la nostra situazione: ci vogliono turbine di sfondamento e terne le abbiamo affittate ma non sono certo sufficienti".

13:56Terremoto: Pd si ferma, ma avvia raccolta solidale circoli

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - La segreteria nazionale del Partito Democratico ha bloccato tutte le iniziative previste nei prossimi giorni, comprese la campagna di ascolto e il seminario sull'evasione fiscale, e ha chiesto ai responsabili territoriali del PD di aprire straordinariamente nel weekend tutti i circoli sul territorio per raccogliere materiale utile per le popolazioni colpite dal sisma e dal maltempo. Si legge in una nota del partito, in cui si informa che un gruppo di Giovani Democratici è già partito per le zone interessate dalle scosse per collaborare con i soccorsi e la Protezione Civile. "Tutto il Partito Democratico si stringe intorno alle popolazioni terremotate che stanno vivendo un momento di straordinaria difficoltà", si conclude la nota.