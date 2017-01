16:21Migranti: finti certificati in cambio denaro, arrestata

(ANSA) - CUNEO, 19 GEN - Un'insegnante cuneese è agli arresti domiciliari per aver falsificato certificati di lingua italiana per stranieri. La donna, docente in una scuola primaria, è indagata per reati previsti dal Testo Unico sull'immigrazione e per falso ideologico. Avrebbe falsificato 110 documenti per consentire ad altrettanti stranieri, indiani e cinesi, di ottenere il permesso di soggiorno a lungo termine. Gli attestati costavano dai 250 ai 300 euro. Sono indagati anche tre intermediari: due indiani residenti a Savigliano e Pavia e un italiano di Torino. Le indagini della polizia sono partite a giugno da un'anomalia riscontrata nell'Ufficio Stranieri della Questura di Cuneo: un indiano, che non parlava italiano, ha presentato il certificato di conoscenza della lingua. L'uomo ha ammesso di non aver frequentato alcun corso e di aver pagato l'insegnante per ottenere l'attestato. (ANSA).

16:20Hotel Rigopiano: dispersa famiglia di Osimo

(ANSA) - OSIMO (ANCONA), 19 GEN - C'è anche un famiglia di tre persone di Osimo tra i dispersi dell'Hotel Rigopiano, in Abruzzo: la madre è una commerciante, il marito un poliziotto, con il loro bimbo di 7 anni. Lo ha confermato il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni. Tra i dispersi c'è anche una coppia marchigiana, di Castignano (Ascoli Piceno).

16:12Giornata memoria: a Milano prima pietra inciampo per ricordo

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - È dedicata ad Alberto Segre, ucciso ad Auschwitz nel 1944, la prima delle pietre d'inciampo della città di Milano. Un sampietrino con una targa in ottone che serve a ricordare le vittime del nazifascismo. Nel mondo ne sono state sistemate oltre 50 mila. In città vengono collocate le prime sei come parte delle iniziative 'Milano è memoria' in vista della giornata della memoria del 27 gennaio. "È una cosa che Milano avrebbe dovuto fare prima, ma abbiamo iniziato a rimediare" ha commentato il sindaco Giuseppe Sala. "Non ci abbiamo pensato prima e credo che questo sia un errore comune grave. Meno male abbiamo cominciato" ha aggiunto Liliana Segre, che con il padre Alberto fu deportata ad Auschwitz. Per lei la posa di questa pietra (e delle due che verranno sistemate accanto, per ricordare i suoi nonni, anche loro morti in campo di concentramento) significa "iniziare ad avere un punto su cui fermarci visto che non ho una tomba per mio padre, che è stato assassinato per la colpa di essere nato", di essere ebreo.

16:05Migranti: Alfano, con Libia stabile accordo come con Turchia

(ANSA) - TUNISI, 19 GEN - Sui migranti "anche con la Libia si può raggiungere un accordo simile a quello raggiunto con la Turchia. E si potrà fare quando le condizioni di stabilità lo permetteranno". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, in conferenza stampa a Tunisi con il collega Khemaies Jhinaoui. "Siamo già al lavoro con il governo di Sarraj per realizzare il massimo degli obiettivi realizzabili allo stato dell'arte", ha aggiunto il capo della Farnesina. Sull'immigrazione illegale, "la cooperazione con l'Italia funziona bene e la vogliamo sviluppare ancora di più, nel senso di introdurre il concetto di 'immigrazione concordata'", ha detto Jhinaoui. "Abbiamo firmato nel 2011 un accordo bilaterale che ci ha permesso di controllare meglio le nostre frontiere. E nel 2015-2016 le partenze verso l'Italia si sono ridotte molte e si limitano a qualche centinaia di tunisini. Continueremo a controllare le nostre frontiere, nell'interesse della Tunisia e anche nell'interesse dei nostri partner italiani ed europei".

15:57Francia: Le Pen in pole per l’Eliseo, Ps rischia baratro

(ANSA) - PARIGI, 19 GEN - In Francia "il partito socialista rischia l'azzeramento": lo scrive in prima pagina il quotidiano Le Monde, che oggi pubblica un ultimo sondaggio realizzato dall'istituto Ipsos Sopra Steria che mette Marine Le Pen in pole position nel primo turno delle elezioni presidenziali (25%-26), seguita dal candidato del centrodestra (Les Républicains) Francois Fillon (23%-25%) e dal leader senza partito del Movimento En Marche!, Emmanuel Macron (17%-21%). Fuori gioco il partito socialista, con al massimo il 9%-10% delle preferenze, nel caso in cui il candidato fosse l'ex premier Manuel Valls.

15:56Incendi Liguria: in primi giorni 2017 divampati 70 incendi

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Nei primi giorni del 2017 in Liguria sono divampati 70 incendi che hanno interessato 6 mila ettari di superficie, di cui l'80% in provincia di Imperia. In tutto il 2016 gli incendi sono stati 212 per un totale di 1.015 ettari. I dati sono stati forniti al termine del tavolo tecnico convocato in prefettura. Secondo quanto appreso, tutta la flotta nazionale di Canadair è impegnata in Liguria. Sono sei, più due elicotteri regionali che affrontano nuovi focolai divampati in Val di Vara, nella frazione Scurtabò di Varese Ligure, e nell'imperiese. In tutto sono 12 gli incendi attivi. La situazione più grave nel Ponente ligure dove vigili del fuoco, protezione civile e volontari sono impegnati su un fronte di fuoco di 15 km. Due canadair operano nella zona di Borgomaro, uno a Cesio. Nel levante genovese un Canadair sta operando in Val Fontanabuona sopra Neirone, un altro a Davagna tra la Valle Scrivia e la Val Bisagno mentre nel Levante ligure un aereo antincendio è impegnato in Val di Vara, nella zona di Borghetto.

15:55Motogp: Rossi “10/o titolo? Importante è essere competitivi”

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "La nuova moto mi piace molto, la trovo molto bella e di solito quelle belle vanno anche forte...". Così Valentino Rossi parla della nuova Yamaha 2017, presentata oggi a Madrid, con cui affronterà il campionato MotoGp insieme con il nuovo compagno di squadra, Maverick Vinales. L'obiettivo per l'italiano, ancora una volta è il decimo mondiale: "L'importante è essere competitivi per lottare per il titolo". Una prima idea sulla competitività del nuovo bolide si avrà a fine gennaio, con i test cui parteciperanno tutti i team. "A giudicare solo dal telaio, credo che abbiamo un potenziale migliore rispetto alla moto del 2016 - spiega Valentino -, ma presto potremo vedere il nostro livello. Punti di forza? Quel che conta è tutto il pacchetto elettronica, gomme, telaio e motore. Vedremo come stiamo rispetto ai rivali".