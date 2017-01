18:12Usa: Obama chiama premier India e presidente Afghanistan

(ANSA) - NEW DELHI/KABUL, 19 GEN - Il presidente uscente americano Barack Obama ha dedicato una delle sue ultime telefonate ufficiali al primo ministro indiano Narendra Modi e una al presidente afghano Ashraf Ghani. Secondo il portavoce del governo indiano, Obama e Modi "hanno riesaminato con soddisfazione la significativa e complessiva cooperazione bilaterale ed i progressi fatti nelle relazioni fra Usa e India negli ultimi anni". In particolare Modi ha ringraziato Obama per il suo forte sostegno e contributo al rafforzamento della partnership" fra i due Paesi. Nella conversazione avuta con Ghani, e poi con il coordinatore del governo Abdullah Abdullah, riferisce 1TvNews di Kabul citando una nota della Casa Bianca, il capo dello Stato uscente ha manifestato "profondo apprezzamento per la consistente partnership fra gli Stati Uniti e l'Afghanistan".

18:09Gambia: presidente eletto Barrow giura nel vicino Senegal

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il presidente eletto del Gambia, Adama Barrow, ha dichiarato che presterà giuramento oggi come capo dello Stato dall'ambasciata gambiana del vicino Senegal, mentre nel suo Paese continua il braccio di ferro con il presidente uscente Yahia Jammeh, che ha perso le elezioni presidenziali ma rifiuta di lasciare il potere che detiene da 22 anni, pur avendo ammesso inizialmente la sconfitta, denunciando presunti "brogli". Una situazione che neanche la minaccia del Gambia di far entrare le truppe sue e dell'Ecowas - la comunità degli stati dell'Africa occidentale - per convincere Jammeh a lasciare è riuscita finora a sbloccare. Il Senegal circonda il Gambia su tre lati - il quarto è sull'Oceano atlantico.

18:09Rep. Ceca: verso il divieto di fumo in bar e ristoranti

(ANSA) - PRAGA, 19 GEN - La Repubblica Ceca sta per perdere il suo status di uno degli ultimi 'paradisi' dei fumatori in Europa. Oggi il Senato ha approvato il divieto di fumo nei bar, ristoranti e caffé, confermando il voto espresso dalla Camera bassa lo scorso 9 dicembre. Il bando, per diventare effettivo (a partire dal 31 maggio, in occasione del World No Tobacco Day), ha bisogno adesso della firma del presidente Milos Zeman, che tuttavia è un fumatore accanito. In altri locali pubblici, come teatri, cinema, sale espositive e impianti sportivi al chiuso, dovrebbero essere previste stanze separate per fumatori. La Repubblica Ceca, a differenza della maggior parte degli altri Paesi europei, era rimasta finora tollerante sul fumo, lasciando ai titolari dei ristoranti la possibilità di consentire o meno il fumo nei loro locali.

18:07Siria: de Mistura sarà presente ai colloqui di Astana

(ANSA) - MOSCA, 19 GEN - L'inviato speciale dell'Onu in Siria, Staffan de Mistura, sarà presente ai colloqui di Astana sulla Siria in programma il 23 gennaio: lo ha detto la sua portavoce, Yara Sharif, all'agenzia russa Interfax.

18:06Trump: media, indagine su possibile denaro da Mosca

(ANSA) - NEW YORK, 19 GEN - L'Fbi e altre 5 agenzie Usa tra intelligence e forze dell'ordine starebbero indagando insieme da mesi per verificare se il governo russo abbia segretamente inviato del denaro per aiutare la campagna elettorale di Trump. Lo riportano alcuni media Usa, tra cui The Hill, che riprendono fonti del sito McClatchyDC. Una delle piste seguite riguarderebbe un sistema di pagamenti ripetuti a migliaia di pensionati russo-americani che potrebbe essere stato usato per finanziare hacker negli Usa o intermediari che poi avrebbero al loro volta pagato gli hacker. Le agenzie coinvolte sono Fbi, Cia, National Security Agency, Dipartimento di Giustizia, il Financial Crimes Enforcement Network (Tesoro) e funzionari del Direttore dell'intelligence nazionale. Secondo le fonti citate da McClatchyDC, che hanno chiesto di mantenere l'anonimato, gli investigatori devono indagare su chi ha finanziato gli hacker che hanno attaccato i computer del Comitato Nazionale Democratico e del capo della campagna Clinton, John Podesta.

18:01Trump: Pence, ‘governo al completo’

(ANSA) - WASHINGTON, 19 GEN - Tutti i posti del governo per l'amministrazione Trump sono stati coperti. Lo ha annunciato il vicepresidente eletto Mike Pence in qualita' di responsabile della transition team, chiudendo di fatto cosi' la transizione alla vigilia dell'insediamento di Donald Trump presidente domani. Un lavoro "puntuale e sotto budget", ha sottolineato Pence con uno slogan lanciato da Donald Trump in campagna elettorale.

18:00Terremoto:3 valanghe a Campo Imperatore abbattono 3 tralicci

(ANSA) - L'AQUILA, 19 GEN - Sono almeno tre le valanghe causate dai forti terremoti di ieri, e quindi imprevedibili rispetto a quelle tradizionali, che hanno spazzato la zona di Campo Imperatore. Non ci sono feriti o strutture distrutte come a Rigopiano, ma sono stati sradicato due tralicci Enel di media tensione e portati via anche 150 metri di bosco. A spiegare la situazione è Marco Cordeschi, direttore degli impianti che premette evidenziando che "per le precipitazioni c'era un generico rischio, ma valanghe così grosse hanno un'origine legata ai terremoti. Di solito sono causate da pesi statici della neve - rimarca - Stavolta sono state provocate da forze dinamiche". "La prima valanga ha avuto una lunghezza di 2 chilometri e un fronte di 80 metri, la seconda, sempre con fronte di 80 metri, è stata quella che ha sradicato i due tralicci Enel e ne ha piegato un terzo. La terza ha colpito la zona della Portella e ha portato via 150 metri di bosco".