19:57‘Odio i gay’, Torino Pride denuncia dottoressa omofoba

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Il Coordinamento Torino Pride ha dato mandato all'avvocato Nicolò Ferraris di procedere legalmente contro Silvana De Mari, medico e autrice di libri fantasy per ragazzi anche di successo. E' accusata di avere insultato il mondo gay, soprattutto sui social, e di fomentare l'odio nei confronti degli omosessuali. Nei suoi confronti l'Ordine dei Medici ha aperto un fascicolo che potrebbe portarla alla radiazione "Quello dei gay è oggi il vero pensiero unico, contro il quale voglio sentirmi libera di esprimermi", spiega De Mari su Facebook. Pensieri, i suoi, che in questi ultimi giorni hanno suscitato sentimenti contrastanti. C'e' chi l'accusa di fomentare l'odio per il diverso, ma anche chi difende la sua libertà di espressione mettendo migliaia di like ai suoi post. Il radicale Silvio Viale ritiene "stupidi" i suoi pensieri, ma le riconosce il diritto di esprimersi e sostiene che non debba essere radiata dall'Ordine. (ANSA).

19:54Prociv, in Umbria nessuno isolato

(ANSA) - PERUGIA, 19 GEN - Nessun cittadino, centro urbano o frazione risultano isolati in Umbria dopo la nevicata e le nuove scosse di terremoto. Lo ha annunciato il Centro regionale di protezione civile. Sottolineando che sono stati raggiunti tutti i nuclei familiari o i singoli che avevano segnalato situazioni di isolamento e chiesto soccorso. Inoltre, a parte le interruzioni comunicate dall'Anas sulla statale 77 in località Colfiorito, la viabilità regionale è regolare. A partire - sottolinea la protezione civile - dalle principali arterie stradali della Valnerina che sono state sempre percorribili, salvo le momentanee interruzioni di ieri per rimuovere alcuni massi caduti in seguito alle scosse. Al momento, sulla base delle verifiche compiute dal sistema regionale di protezione civile, dai sindaci e da altri soggetti pubblici, "non risultano segnalazioni di particolari criticità, né danni a edifici privati e pubblici, infrastrutture, attività produttive e beni culturali".

19:49Carnevale Viareggio: blocchi cemento anti-terrorismo

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 19 GEN - Blocchi di cemento all'ingresso dei viali che ospiteranno il Carnevale di Viareggio: è una delle misure anti-terrorismo, previste quest'anno, in occasione della manifestazione che prenderà il via domenica 5 febbraio. Per evitare infatti il rischio che Tir o altri mezzi pesanti possano fare irruzione nelle zone del circuito della sfilata sui viali a mare verranno predisposti blocchi di cemento. Nello stesso tempo con il via libera della Prefettura di Lucca la Fondazione Carnevale predisporrà sia all'ingresso nord che sud del circuito nuove recinzioni in metallo al posto di quelle in legno che poggeranno su blocchi di cemento armato antisfondamento. Ci saranno anche delle postazioni mobili con metal detector che a campione controlleranno gli spettatori e un pre-filtraggio con personale che verificheranno che gli spettatori siano in possesso dei biglietti per accedere alla sfilata dei carri allegorici sui viali a mare.

19:45Alfano depone rose sulla tomba di Craxi a Hammamet

(ANSA) - HAMMAMET, 19 GEN - Il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha deposto un mazzo di rose rosse sulla tomba di Bettino Craxi a Hammamet, dopo un momento di raccoglimento con la vedova Anna e i figli Stefania e Bobo. Il ministro si è poi fatto il segno della croce e ha firmato il libro delle visite.

19:37Terremoto: M5s, chiediamo informativa urgente Gentiloni

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Chiederemo al governo un'informativa urgente in Parlamento per venire a conoscenza delle conseguenze delle scosse di terremoto che sono tornate a colpire l'Italia Centrale il 18 gennaio e per capire in che modo si sia mossa la macchina dei soccorsi anche a seguito dell'ondata di maltempo. I drammatici eventi di queste ore devono ricevere risposte puntuali". Così i capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5Stelle, Vincenzo Caso e Michela Montevecchi. "Le criticità che stanno affiorando rispetto a quanto avviene nella zona colpita dal sisma e dal maltempo sono numerose e riteniamo dunque indispensabile che l'esecutivo venga nella sede istituzionale preposta per relazionare dettagliatamente sull'accaduto. L'informativa sarà anche l'occasione confrontarci in Parlamento sul prolungamento dello stato di emergenza per quei territori e all'ampliamento del Cratere".

19:34Calcio: Inter, Gagliardini “se avanti così Champions si può”

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - "La Champions e' raggiungibile. Veniamo da diverse vittorie e se andiamo avanti con la stessa voglia di vincere ogni partita, arriveremo in alto". Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini e' convinto che la squadra nerazzurra possa completare la rimonta al terzo posto. "A Palermo ci aspetta una partita importantissima per dare continuità ai nostri risultati: se scenderemo in campo con l'atteggiamento visto nelle ultime uscite, sono sicuro che conquisteremo i tre punti".

19:28Fuma con la figlia incinta accanto, automobilista multato

(ANSA) - TRENTO, 19 GEN - Multato a Trento dalla Polizia locale un automobilista perché stava fumando una sigaretta mentre al suo fianco c'era la figlia incinta. Gli agenti, verificato l'avanzato stato di gravidanza della giovane donna, hanno contestato e verbalizzato al conducente, un sessantenne del capoluogo, una sanzione si 110 euro per l'inosservanza della legge 3 del 16/01/2003, recentemente modificata dal decreto legislativo 16 gennaio 2016. L'articolo 51 della norma prevede il "divieto di fumare da parte del conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e dei passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza".