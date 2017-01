11:31Siria: Sana, Isis ha distrutto proscenio teatro Palmira

(ANSAMed) - BEIRUT, 20 GEN - L'Isis ha distrutto il proscenio dell'antico teatro romano di Palmira, nella Siria centrale, e il Tetrapilo, una struttura colonnata sempre nel sito archeologico patrimonio dell'Unesco. Lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana senza al momento fornire ulteriori dettagli.

11:26Maltempo: portate in salvo 6 persone a Acquasanta

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 20 GEN - Sei persone, perlopiù anziane, tra cui una signora di 90 anni, rimaste isolate a causa della neve nella frazione Piandelloro di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), sono state sono state soccorse e portate in salvo da un elicottero dei vigili del fuoco. La notte scorsa un un gatto delle nevi aveva cercato di raggiungere la frazione, ma la strada era completamente ostruita da cumuli di neve e alberi caduti. Le sei persone 'liberate' dopo essere rimaste tre giorni in condizioni proibitive nelle loro abitazioni assediate dalla neve sono state portate ad Ascoli Piceno, e qui raggiunte dai familiari.

11:18Tennis: Australia, Seppi felice, “ora devo vincere per due”

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Da quando mi sono sposato devo vincere per due, quindi qualche turno devo pur superarlo…". scherza e sorride il 32enne altoatesino Andreas Seppi, peraltro fresco di matrimonio con Michela, dopo aver la qualificazione agli ottavi degli Open di Australia, battendo in 4 set il belga Steve Darcis. "Oggi non era semplice -dice Seppi- per le pesisme condizioni meteo. Vento fortissimo e a mulinelli, certe volte la pallina non la controllavi. Il sole che andava e veniva, prima caldo, poi freddo. Il primo set l'ho perso senza che lui facesse nulla di particolare. Piuttosto facevo fatica alla risposta e mi scappava subito nei primi quindici. Ho vinto un bel secondo set cominciando a servire meglio e con maggior continuità, poi nel terzo quando ero avanti 2-0, ho avuto un calo fisico. Avevo le gambe pesanti, però poi sono uscito da una brutta situazione e ho vinto". Il 2016 è ormai alle spalle: "Ho perso posizioni nel ranking -spiega- ma ho avuto anche vari problemi fisici". Ora c'è Wawrinka, il tennista con il turbo rovescio e che agli Australian Open ha trionfato nel 2014. Uno dei favoriti per il successo finale anche quest'anno. "Non solo quello - sottolinea Seppi - anche il diritto e il servizio. E' un giocatore completo". Indimenticabile la vittoria dell'italiano nel 2012 al Foro Italico in un Pietrangeli stracolmo e impazzito per l'azzurro: 6-7 7-6 7-6. "Quella partita non la dimentico, ma è pure vero che poi da Wawrinka ho preso delle belle stese…". (ANSA).

11:09Mafia: sequestrati beni per 1,5 mln a eredi socio Ciancimino

(ANSA) - PALERMO, 20 GEN - Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato, nel Principato di Andorra, somme di denaro e gioielli del valore di circa un milione e mezzo di euro. Il sequestro è stato disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo nei confronti della moglie (Maria D'Anna) e delle figlie (Monia e Antonella) di Ezio Brancato, deceduto nel 2000 e fino al 1981 funzionario della Regione Siciliana. Quest'ultimo aveva effettuato nel corso degli anni investimenti in società operanti nel campo della metanizzazione, sia in Sicilia che in Abruzzo ed era socio del cosiddetto "Gruppo GAS" di Palermo, la cui attività era stata costantemente controllata e favorita illecitamente da Vito Ciancimino e Bernardo Provenzano. Nel gennaio 2004, il "Gruppo GAS" era stato venduto alla multinazionale spagnola "Gas Natural", per un valore di oltre 115 milioni di euro, dei quali oltre 46 milioni di pertinenza della famiglia Brancato.

11:06Tennis: Australia, eliminata Knapp nel doppio

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Karin Knapp e Mandy Minnella sono state eliminate al secondo turno del tabellone del doppio degli Australian Open in corso a Melbourne: la coppia italo-lussemburghese ha ceduto per 6-3 6-2 a quella composta dalla ceca Andrea Hlavackova e dalla cinese Shuai Peng, dodicesime teste di serie. (ANSA).

10:59Tennis: Australia, Seppi vola a ottavi, e va a n. 68 ranking

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Gli Open di Australia hanno riconsegnato all'Italia il Seppi migliore dopo un 2016 deludente. Fuori dal campo gli ha regalato il matrimonio, ma dentro sono arrivate tante sconfitte. Avesse perso contro Kyrgios al secondo turno, Seppi, sceso in 89esima posizione alla vigilia del torneo, avrebbe rischiato di uscire dai primi 100 del ranking dopo 11 anni. Invece con il terzo turno ha già recuperato 21 posti ed è salito al numero 68. Il suo best ranking risale al 2013, quando arrivò sino alla 18esima posizione. Una buona notizia, questa, anche in chiave Coppa Davis: l'Italia nella prima settimana di febbraio sfiderà l'Argentina campione in carica a Buenos Aires. Non a caso il capitano Barazzutti in tribuna ha seguito la gara con soddisfazione. Domenica contro Wawrinka si gioca contro pronostico, lo svizzero sembra fuori dalla portata del 32enne altoatesino, ma con questo Seppi anche "Stanimal" dovrà fare attenzione. Sono 11 i precedenti fra i due, con il 31enne di Basilea avanti 8-4.

10:47Tennis: Australia, impresa Seppi, batte Darcis e va a ottavi

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Andreas Seppi si è qualificato per gli ottavi di finale degli Australian Open di Melbourne. Il tennista azzurro ha battuto in quattro set il belga Steve Darcis, col punteggio di 4-6 6-4 7-6 (1) 7-6 (2), dopo una partita maratona durata ben tre ore e sette minuti. Seppi, 32enne altoatesino, alla dodicesima partecipazione agli Australian Open, ha centrato per la terza volta gli ottavi: nel 2013 si arrese al francese Chardy, nel 2015 all'australiano Kyrgios, con il quale si è preso una sonora rivincita due giorni fa rimontando due set e annullando un match point. Domenica lo attende una sfida sulla carta chiusa con Stan Wawrinka, quarto favorito del seeding, che qui a Melbourne ha vinto nel 2014. (ANSA).