12:55Terremoto: ritrovato cadavere sotto slavina Campotosto

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - E' stato trovato il cadavere dell' uomo disperso a Ortolano, una frazione di Campotosto (L'Aquila), nei giorni scorsi. L'uomo, che era stato travolto da una slavina a seguito delle scosse del terremoto, è stato trovato - si apprende da fonti della protezione civile - da uomini della Guardia di Finanza che stavano lavorando da giorni nella zona.

12:51Processo rating: pm, condannare 5 imputati e S&P

(ANSA)- TRANI, 20 GEN -La procura di Trani ha chiesto la condanna per manipolazione del mercato a due anni di reclusione e 300 mila euro di multa per Deven Sharma, all'epoca dei fatti presidente mondiale di S&P, e a 3 anni di reclusione ciascuno e 500 mila euro di multa per Yann Le Pallec, responsabile per l'Europa, e per gli analisti del debito sovrano Eileen Zhang, Franklin Crawford Gill e Moritz Kraemer. Per la società Standard e Poor's è stata chiesta la condanna alla sanzione pecuniaria di 4,647 mln di euro.E' cominciata, dinanzi al Tribunale di Trani (presidente Giulia Pavese),con le richieste di condanna la requisitoria del pm Michele Ruggiero al processo per manipolazione del mercato a carico di 5 tra analisti e manager di Standard & Poor's e della stessa società di rating.Sono parti civili Federconsumatori, Acu, Adusbef e alcune decine di consumatori. Gli imputati sono accusati di aver fornito "intenzionalmente" ai mercati finanziari-tra maggio 2011 e gennaio 2012-quattro report contenenti informazioni tendenziose e distorte

12:48Ladri ‘inesperti’ rubano cassaforte vuota a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Sono entrati nottetempo in banca per rubare ma hanno portato via una cassaforte in disuso credendo fosse piena di denaro: ladri 'beffati', la scorsa notte a Napoli, in via Arenaccia. I malviventi, dopo avere forzato una porta anti panico sono riusciti a introdursi in un'agenzia della Banca Popolare di Romagna e, dopo avere rovistato negli uffici, hanno deciso di portare via la cassaforte. Purtroppo per loro, però, la cassaforte era vuota: il direttore aveva deciso di liberarsene perché antiquata. A scoprire tutto è stato proprio il dirigente, stamattina, all'apertura, il quale ha subito avvertito la Polizia. Sull'accaduto sono in corso indagini. La scorsa notte, inoltre, si sono verificati, in città, altri due tentativi di furto: il primo è avvenuto nell'ufficio postale di via Giulio Cesare, a Fuorigrotta; il secondo nello stesso quartiere, in un'altra agenzia della Banca Popolare di Romagna, in via Francesco Degni. (ANSA).

12:44Hotel Rigopiano: acquisizione documenti Provincia Pescara

(ANSA) - PESCARA, 20 GEN - In queste ore i carabinieri forestali di Pescara sono in Provincia per acquisire tutti i documenti che possono interessare le indagini della Procura di Pescara in merito alla tragedia dell'Hotel Rigopiano. Si tratta dell'acquisizione di tutte le carte relative ai piani di emergenza e soccorso dell'area Vestina, da Penne verso la montagna, predisposte e attuate dalla Provincia. Richieste, movimenti, organizzazione di spalaneve, turbine, richieste di soccorso e quanto riguarda la viabilità di quella zona. Il tutto è alla luce degli allerta meteo e valanghe che hanno interessato i giorni scorsi l'intera regione Abruzzo. Le acquisizioni in Provincia servono per fare chiarezza sull'operato del settore, precedentemente all'istituzione del Coc di Penne e successivamente alla collaborazione con questo.

12:39Maltempo: allerta valanghe 4 a Bolognola, evacuate persone

(ANSA) - BOLOGNOLA (MACERATA), 20 GEN - C'è un'allerta 4 per rischio valanghe a Bolognola, nell'entroterra maceratese, dove già nei giorni scorsi sono state evacuate diverse persone, anche quelle che vivevano in roulotte, che sono trasferite perlopiù negli alberghi della costa o sistemate altrove. "Se non ci fossero le scosse di terremoto - dice la sindaca Cristina Gentili - sarei più che tranquilla. Non è la prima volta che abbiamo tutta questa neve, ma con le scosse di terremoto è diverso. Oggi c'è il sole e ha smesso di nevicare, speriamo di poter revocare al più presto l'ordinanza di sgombero per il rischio valanghe. Aspettiamo giorno per giorno". "L'area a rischio - spiega il sindaco - è proprio all'inizio del paese, ma non incombe sull'abitato. Ci sono i paravalanghe, che sono stati messi nel 2005 dopo una situazione analoga, ma un pezzo resta ancora scoperto. Noi siamo tranquilli - ripete Gentili - ma c'è l'incognita scosse, e in ogni caso l'area va monitorata".

12:19Coniugi uccisi: figlio indagato trasferito a Torino

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Si trova nel carcere minorile Ferrante Aporti di Torino il sedicenne che ha progettato l'omicidio dei genitori, Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni nella loro abitazione di Pontelangorino di Codigoro (Ferrara). Il giovane è sotto stretta sorveglianza della polizia penitenziaria e ha avuto numerosi colloqui con il personale educativo della struttura. Secondo quanto si apprende, appare sereno e tranquillo, anche se la sera piange. Il ragazzo è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Non sono ancora noti la data e l'orario dei funerali dei coniugi, che si svolgeranno a Torino. I familiari desiderano che vengano celebrati in forma privata. Il 16enne è indagato del duplice omicidio assieme all' amico di 17 anni, che - secondo la ricostruzione finora accertata dagli investigatori - ha materialmente colpito i due coniugi.(ANSA).

12:16Hotel Rigopiano: sindaco Galtuer, vi siamo vicini

(ANSA) - BOLZANO, 20 GEN - "Quando capitano simili tragedie, il nostro pensiero va automaticamente alle persone coinvolte e ai soccorritori". Lo dice al quotidiano austriaco Der Standard il sindaco di Galtuer, Anton Mattle, che fu già primo cittadino nel 1999, quando una valanga colpì il centro turistico tirolese, uccidendo 31 persone. Il giorno dopo, il 24 febbraio, un'altra slavina costò la vita ad altre sette persone nella vicina Valzur. A Galtuer sette case furono spazzate via dalle masse nevose, 50 persone rimasero intrappolate nelle loro abitazioni. La prima notte gli abitanti e i turisti rimasero abbandonati a loro stessi, perché a causa della forte nevicata il paesino non era raggiungibile né via terra né in elicottero. "I lavori di sgombero durarono fino a giugno, ma tornammo alla vita di tutti i giorni solo dopo tre, quattro anni", ricorda Mattle. L'inchiesta, aperta dalla procura di Innsbruck per disastro colposo, fu archiviata, perché secondo i giudici una tragedia di queste dimensioni non fu prevedibile. (ANSA).