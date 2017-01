16:06Trump: suo team pensava a sfilata carri armati per cerimonia

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - La transition team del presidente eletto Donald Trump voleva che alla parata di oggi pomeriggio a Washington per l'inaugurazione del 45/mo presidente degli Stati Uniti sfilassero anche carri armati e lanciamissili in stile Russia-Corea del Nord: tuttavia, i militari, che collaborano sempre in stretto contatto con il comitato presidenziale per l'inaugurazione, hanno bocciato l'idea. Lo scrive il quotidiano online Huffington Post citando una fonte anonima. Il giornale ricorda che lo stesso Trump aveva ventilato questa ipotesi durante un'intervista al Washington Post pubblicata mercoledì scorso, lasciando intendere però che una simile iniziativa sarebbe stata presa in futuro. I militari, da parte loro, prosegue l'Huffington Post, hanno respinto la proposta temendo sia la reazione dell'opinione pubblica, sia i cingolati dei carri che avrebbero potuto distruggere l'asfalto di Pennsylvania Avenue e dintorni.

16:05Maltempo: salvati due operai da elisoccorso nel nuorese

(ANSA) - NUORO, 20 GEN - Un elicottero decollato dalla base di Decimomannu, inviato dall'Unità di crisi della prefettura di Nuoro, ha recuperato due operai dell'Agenzia Forestas che erano bloccati da vari giorni in una casermetta, in cui erano in servizio, a un chilometro della Colonia penale di Mamone, nel nuorese. I due non potevano muoversi perché circondati dalla neve e così non sono più riusciti a tornare nelle loro abitazioni. Sono stati trasportati a Bitti dove l'elicottero è atterrato sul campo sportivo. Entrambi stanno bene e sono rientrati a casa.

16:02Alpinismo: funerali di Erich Abram a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 20 GEN - Si sono svolti nel Duomo di Bolzano i funerali dell'alpinista altoatesino Erich Abram. L'ultimo componente ancora in vita della storica spedizione italiana sul K2 del 1954 era morto lunedì all'età di 94 anni. Molti gli amici, compagni di cordata e semplici appassionati della montagna che hanno assistito alla cerimonia funebre. L'ex presidente del Alpenverein sudtirolese, Luis Vonmetz, ha ricordato le tappe salienti della carriera alpinistica di Abram e le scalate compiute assieme. Abram era nato a Vipiteno nel 1922, ma da tempo viveva con sua moglie Carla a Bolzano. Imparò il difficile e rischioso mestiere dello scalatore sulle Dolomiti, dove aprì molte vie. Grazie alle sue capacità tecniche, sia sulla roccia sia sul ghiaccio, fece parte della storica spedizione italiana sul K2. Il volo è stato la sua seconda grande passione. Già nel 1958 conseguì il brevetto di pilota d'aereo.

15:58Gentiloni, grazie a soccorritori, forza e coraggio

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Grazie alle migliaia di civili e militari che stanno lavorando per salvare le vite e ridurre i disagi. Forza e coraggio". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.

15:57Afghanistan: battaglia campale a Kandahar, 30 morti

(ANSA) - KABUL, 20 GEN - Una battaglia campale si è svolta oggi nella provincia meridionale afghana di Kandahar per il controllo, ottenuto da parte dei talebani, di un check point della polizia con un bilancio di 31 morti, di cui 16 agenti e 15 militanti. Il portavoce del governo provinciale, Samin Khpolwak, ha precisato che l'incidente è avvenuto nel distretto di Maiwand, dove lo scontro a fuoco è durato numerose ore. Un funzionario della sicurezza di Maiwand, che non ha voluto essere identificato, ha detto che "in questa battaglia sono stati uccisi anche alcuni comandanti locali dell'insorgenza, mentre otto cadaveri di militanti sono rimasti sul campo di battaglia". Nella sua rivendicazione, il portavoce dell'Emirato islamico dell'Afghanistan, Zabihullah Mujahid, ha sostenuto che addirittura a suo avviso sono stati conquistati due posti di polizia mentre le forze di sicurezza hanno perso 20 uomini.

15:48Parigi, passeggeri metro accoltellati

(ANSA) - PARIGI, 20 GEN - Allerta a Parigi per un individuo che ieri sera ha attaccato a colpi di pugnale diversi passeggeri nel metro. Secondo Le Parisien.fr, l'uomo - attivamente ricercato dalla polizia - avrebbe aggredito o tentato di aggredire (e senza apparente motivo) diversi viaggiatori. Alle 21:15, su un vagone della linea 7, l'uomo ha inferto tre colpi ad un passeggero che non aveva mai visto prima. L'aggressore si è poi dileguato alla stazione Riquet, nel nord di Parigi. La vittima è stata ricoverata dai pompieri nel vicino ospedale Lariboisière. La sua vita non è in pericolo. Secondo episodio alle 22.45, questa volta alla stazione Jacques Bonsergent. Un passeggero ha denunciato di essere stato aggredito da uno sconosciuto che ha cercato accoltellarlo. Terzo episodio alla stazione Gare de l'Est intorno a mezzanotte e cinquanta. Due persone hanno segnalato agli agenti di essere state attaccate da un uomo armato di coltello. Per ora non viene evocata la pista del terrorismo.

15:44Terremoto: Cdm estende stato emergenza in 4 Regioni

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Dopo il sisma del 18 gennaio ed i fenomeni meteorologici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata il 25/8 2016 e autorizzato un ulteriore, primo stanziamento, di 30 mln i di euro destinato a far fronte esclusivamente ai primi urgenti interventi di soccorso legati alla fase di emergenza. Lo stanziamento andrà a valere sulle disponibilità del Fondo per le Emergenze Nazionali. Lo comunica la nota del Cdm.