17:28Calcio: Juve, Bonucci “non è più tempo di sbagliare”

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - "Alla Juventus non è permesso sbagliare due volte di fila. E adesso non è più tempo di sbagliare". Leonardo Bonucci 'avvisa' la Lazio, ospite allo 'Stadium' domenica prossima. "L'abbiamo detto tante volte dopo aver sbagliato partite importanti - ribadisce il difensore bianconero - ma questa volta non c'è più tempo per sbagliare. E vogliamo dire a tutti che la Juventus è la più forte in Italia e che in Europa ce la giocheremo con tutti".

17:25Trump: tutto esaurito per cerimonia giuramento

(ANSA) - WASHINGTON, 20 GEN - E' già quasi tutta esaurita la tribuna degli ospiti che assisteranno al giuramento di Donald Trump come 45/mo presidente a Capitol Hill, probabilmente sotto una pioggia che ha già cominciato a cadere a tratti. Una platea di parlamentari (ma 60 deputati dem boicottano la cerimonia), alti ufficiali e funzionari statali, diplomatici, giornalisti ma soprattutto molta gente comune, il popolo di Trump, che non ha rinunciato neppure in questa occasione solenne ad esibire i gadget con il nome e gli slogan del tycoon. E' la stessa gente che ha invaso il National Mall e che dalla collinetta del Campidoglio sembra una festosa marea umana. L'afflusso dei circa 250 mila possessori di ticket e' proceduto finora in modo tranquillo e disciplinato, sotto l'occhio vigile di un imponente dispiegamento di polizia, che usa anche unità cinofile, elicotteri e cecchini sui tetti.

17:20Rigopiano: questore di Ancona partito per Pescara

(ANSA) - ANCONA, 20 GEN - Il questore di Ancona Oreste Capocasa sta partendo per Pescara per stare vicino ai parenti di Domenico Di Michelangelo, il poliziotto delle Volanti in servizio a Osimo, estratto vivo dalle macerie e dalla neve dell'Hotel Rigopiano. Pur in attesa di una conferma ufficiale, Capocasa si è già messo in viaggio. Dell'agente, che è originario di Chieti, dice: "E' una persona che quando la incontri ti riempie il cuore di gioia. Un grande lavoratore, che non si tira mai indietro".

17:13Ior: chieste condanne ex manager Cipriani e Tulli

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Condanna di Paolo Cipriani, ex direttore generale dello Ior, ad un anno di reclusione, e del suo vice, Massimo Tulli, a dieci mesi. E' quanto chiesto oggi dal pm della procura di Roma Stefano Rocco Fava al processo sulle presunte omissioni (violazione delle norme antiriciclaggio) legate ad operazioni ritenute sospette e culminate, nel 2010, nel sequestro di 23 milioni di euro, poi restituiti alla banca della Santa Sede. "Lo Ior - ha detto il pm Fava durante la requisitoria - è luogo dove nascondere danaro di provenienza illecita. L'istituto di credito si è sempre relazionato con le banche italiane senza fornire alcun tipo di informazione". Il processo ha preso spunto dall'inchiesta che ha riguardato la violazione, da parte della banca vaticana, degli obblighi previsti dalle norme antiriciclaggio con particolare riferimento alla richiesta al Credito Artigiano di trasferimento di 23 milioni di euro alla tedesca J.P. Morgan Frankfurt (20 milioni) ed alla Banca del Fucino (tre milioni).

17:07Obama ha lasciato lo Studio Ovale per l’ultima volta

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - Barack Obama ha lasciato per l'ultima volta lo Studio Ovale. Con lui il vice presidnete Joe Biden accompagnato dalla moglie. A breve il presidente e il vice presidente riceveranno Donald Trump e Melania. "E' stato il più grande onore della mia vita servirvi", ha scritto Obama su Twitter salutando gli americani. "Avete fatto di me un leader migliore e un uomo migliore".

17:00Maltempo: Sardegna, allerta per temporali e vento forte

(ANSA) - CAGLIARI, 20 GEN - Dopo la neve e il gelo, arrivano in Sardegna pioggia e vento forte di scirocco. La Protezione civile regionale ha emesso per domani, sabato 21, un avviso di codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico nell' Iglesiente, Ogliastra e Gallura. Scende al giallo, invece, l'allerta per il Campidano, Logudoro e la zona del fiume Tirso. In presenza di fenomeni temporaleschi, è consigliabile restare nelle proprie abitazioni e salire ai piani superiori. Occorre limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione del tempo, sulle misure da adottare e le procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione civile. Vietato l'attraversamento sottopassi e torrenti in piena, sia a piedi che con qualsiasi mezzo, sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi. Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici, sono consultabili al seguente indirizzo web: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_idrogeologi co.wp;jsessionid=A0DF7F920BBDAA0C33BCD2E01DB9E147. (ANSA).

16:51Siria: siglato accordo per ampliare base navale russa Tartus

(ANSA) - MOSCA, 20 GEN - Russia e Siria hanno firmato un accordo per l'ampliamento del territorio della base navale di Tartus, città siriana sul Mediterraneo, e il suo utilizzo a titolo gratuito da parte delle forze armate russe per 49 anni. L'intesa - riporta Ria Novosti - si rinnova automaticamente per altri 25 anni se una delle due parti non avvisa l'altra con almeno un anno di anticipo. Il documento è datato 18 gennaio 2017. Secondo l'accordo, la base potrà ospitare fino a 11 navi russe alla volta, incluse quelle nucleari.