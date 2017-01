19:02Calcio: no Kalinic alla Cina, Fiorentina “grande piacere”

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - "La Fiorentina apprende con grande piacere e soddisfazione le dichiarazioni rilasciate da Nikola Kalini alla stampa croata e la sua intenzione di voler restare a Firenze per proseguire in maglia viola la sua carriera". Così il club viola dopo aver verificato la veridicità del contenuto dell'intervista del giocatore. Attraverso un comunicato appena diramato sul proprio canale ufficiale la Fiorentina ha poi ribadito di non essersi mai seduta a nessun tavolo di trattativa per la cessione di Kalinic "in quanto lo considera un punto di forza della propria squadra e non a caso ha fissato un'importante clausola rescissoria proprio per scoraggiare eventuali acquirenti".

18:57Sindaco Terni, Riccetti laborioso figlio città

(ANSA) - TERNI, 20 GEN - "Sono ore di grande angoscia e di attesa per Alessandro Riccetti, un figlio di Terni, bravo e laborioso. Un ragazzo che ha saputo, con grande impegno, costruirsi un futuro": a dirlo è il sindaco di Terni Leopoldo Di Girolamo riferendosi al receptionist disperso in seguito alla slavina sull'hotel Rigopiano. Lo fa con un post sul suo profilo Facebook. "Seguiamo la vicenda con trepidazione - spiega il sindaco - e l'amministrazione comunale è in contatto costante con la prefettura di Terni e la Protezione civile. Abbiamo fatto sentire la vicinanza ai familiari. Speriamo con loro". Sono intanto in Abruzzo per seguire le ricerche la madre e gli altri familiari del giovane.

18:55Banca Marche: nascoste perdite per 2 mld crediti deteriorati

(ANSA) - ANCONA, 20 DIC - Ammontavano a 1.196 milioni di euro le perdite di esercizio occultate nei bilanci 2010, 2011 e nella relazione semestrale 2012 della vecchia Banca Marche dopo le riclassificazioni dei crediti deteriorati fatte dai Commissari straordinari nel 2013. Lo sostiene la Procura di Ancona per argomentare l'accusa di bancarotta impropria nell'avviso di chiusura indagini notificato a 18 ex manager della banca. Secondo l'accusa, infatti, al crac contribuirono le false comunicazioni sociali nei bilanci in questione, in cui gli inquirenti ravvisano "l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari, nonché al fine di conseguire un ingiusto profitto per loro e per la società, costituito dall'indicazione di utili di bilancio anziché di perdite".

18:54Musei Vaticani: su web per aprirsi mondo

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Sento il peso della responsabilità, rispetto alle cose straordinarie che il mio predecessore, il prof. Paolucci, ha fatto in questi anni, ma non sono per questo intimorita. Mi auguro di portare avanti le ottime iniziative della sua direzione e dare nuovo impulso ai Musei attraverso le mie idee e gli stimoli che ricevo dai miei collaboratori". Barbara Jatta, nuovo direttore dei Musei Vaticani, racconta a Radio Vaticana con quali idee e obiettivi ha assunto il prestigioso incarico. "I Musei sono luoghi nati come spazi elitari di fruizione dell'arte - dice -. Ma oggi, per fortuna, sono diventati luoghi dove giungono milioni di visitatori. Proprio l'apertura, lunedì 23 gennaio, del nostro nuovo sito web, va in questa direzione. Vogliamo arrivare nelle case, nei computer, di tutto il mondo, ma non solo con la nostra offerta turistica. Anche offrendo ciò che noi siamo, le opere che conserviamo, le nostre straordinarie collezioni. E anche la nostra attività didattica, fornita sia nei Musei, sia tramite il sito".

18:48Craxi: FI deposita mozione per intitolazione via o piazza

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Il gruppo di FI a Palazzo Marino ha depositato oggi una mozione per intitolare una piazza o una via al leader socialista Bettino Craxi. "Sono trascorsi ormai 17 anni dalla morte di Bettino Craxi. Milano è stata la città di nascita e nella quale Craxi ha costruito un nuovo laboratorio politico democratico, laico e pluralista - si legge nel testo di cui è promotore il capogruppo di Forza Italia, Gianluca Comazzi - nel 1960 Craxi venne eletto nel Consiglio Comunale di Milano diventando poi assessore all'Economato nella giunta di Cassinis. Nel 1968 venne eletto deputato nel collegio di Milano". La figura politica di Bettino Craxi "oggi può essere analizzata da un punto di vista storico senza pregiudizi e condizionamenti. Nella sua vita politica Craxi è stato certamente un innovatore - si legge ancora nel documento - ha dato nuova linfa alla tradizione del socialismo riformista che è nato a Milano con la figura di Filippo Turati".

18:47Calcio: Kalinic “niente Cina, resto a Firenze”

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - "Resto alla Fiorentina, è una mia decisione. Non so quanto il Tianjin abbia proposto alla mia società, io ho ricevuto un'offerta e ho deciso di rimanere. E' la mia scelta finale". Queste le parole di Nikola Kalinic riportate dal portale croato Sportske.hr. E appena confermate dalla stessa Fiorentina dopo averle verificate con lo stesso attaccante al centro da giorni di un'intricata vicenda di mercato. La Fiorentina a breve diffonderà al riguardo un comunicato.

18:41Black Block in azione a Washington,scontri con polizia

(ANSA) - WASHINGTON, 20 GEN - Scontri a Washington nel corso delle proteste anti-Trump. Un gruppo di manifestanti, tutti vestiti di nero e con il volto coperto che ricordano i black block, si stanno scontrando con la polizia in assetto anti-sommossa. Fra le vetrine infrante a colpi di mazza, agitano un cartello con scritto 'Make racist afraid again', rifacendosi allo slogan usato da 'Make America Great Again' usato da Donald Trump in campagna elettorale.