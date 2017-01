12:30Rigopiano: Samuel, ‘ciao zio’

(ANSA) - ANCONA, 21 GEN - "Ciao zio...". Sono le prime parole che Samuel Di Michelangelo, 7 anni, il bambino estratto vivo dalle macerie dell'Hotel Rigopiano, ha detto allo zio Alessandro, agente della Digos di Chieti. ''Gli ho chiesto 'vengono mamma e papà?' - racconta l'agente all'ANSA - e lui ha fatto sì con la testa. Ma gli psicologi mi hanno subito bloccato, e spiegato che i bambini sotto choc possono annullare uno spazio temporale nella loro memoria''. ''Samuel ha trascorso la notte nell'ospedale di Pescara accanto alla nonna materna, sedato, sotto la stretta tutela degli psicologi. I medici ci hanno spiegato come comportarci: non dobbiamo fare alcun riferimento specifico alla tragedia, ma lasciare che sia il bambino a raccontare i fatti'' dice Alessandro. ''Mio fratello e mia cognata non compaiono nella lista dei superstiti, ma so che i soccorritori continuano a scavare, e voglio continuare a sperare''.

12:08Fiamme in appartamento, morti coniugi nel Novarese

(ANSA) - NOVARA, 21 GEN - Due anziani coniugi hanno perso la vita la scorsa notte nell'incendio sviluppatosi, per cause in corso di accertamento, nella loro casa di Arona: le vittime sono Giancarlo Barbero, 70 anni, e la moglie Carla Carpanini, di 75. Con loro, nell'alloggio andato in fiamme, c'era anche la figlia Chiara, 38 anni, che è riuscita a mettersi in salvo raggiungendo il balcone. Sul posto i vigili del fuoco di Arona e Borgomanero, ma per la coppia non c'è stato nulla da fare. L'allarme è stato dato poco dopo le 4,30 proprio dalla figlia che si è salvata. Per l'altra figlia della coppia, che vive nello stesso condominio ma in un altro appartamento, non ci sono stati problemi. Sulle cause dell'incendio e' stata aperta un'inchiesta.(ANSA).

12:07Bus ungherese: a bordo studenti e docenti liceo classico

(ANSA) - VERONA, 21 GEN - Sono studenti e docenti di un liceo classico di Budapest le persone coinvolte, assieme ad alcuni genitori e i due autisti, nella tragedia che si è consumata nella notte in A4 a Verona quando un pullman si è prima schiantato contro un pilone e poi si è incendiato. A dirlo il console generale di Ungheria a Milano, Judit Timaffy, giunta nella città scaligera dove ha incontrato alcuni dei sopravvissuti. Il console è in contatto con le autorità ungheresi, in particolare con il presidente della Repubblica e il ministro degli esteri. (ANSA).

11:54Pakistan: attentato in mercato, almeno 20 morti

(ANSA) - NEW DELHI, 21 GEN - Un potente ordigno è esploso in un mercato di frutta e verdura di Eidgah a Parachinar, capoluogo della Kurram Agency, territorio tribale nord-occidentale del Pakistan, causando almeno 20 morti e decine di feriti. Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'esercito (Ispr), aggiungendo che i feriti sono una trentina, mentre fonti dell'amministrazione locale riferiscono che sono circa 70, di cui dieci in gravi condizioni. La maggior parte dei feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Peshawar con elicotteri, mentre esercito e Corpi di frontiera (FC) partecipano alle operazioni di soccorso.

11:49Putin pronto a vedere Trump, ‘ma ci vorranno mesi’

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a vedere il nuovo presidente Usa Donald Trump, ma per l'organizzazione dell'incontro ci vorranno "mesi". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, alla Bbc citato dalla Tass. "Non accadrà nelle prossime settimane. Speriamo per il meglio, che l'incontro possa avvenire nei prossimi mesi", ha dichiarato Peskov.

11:48Maltempo: pericolo slavine, 800 utenze Marche senza luce

(ANSA) - ANCONA, 21 GEN - Non nevica stamani nelle Marche, ma le temperature leggermente più miti e qualche piovasco hanno aumentato il rischio di slavine, tanto che a Pozza, una frazione di Acquasanta Terme, la popolazione è stata fatta evacuare con un'ordinanza del sindaco per il rischio alto che dalla montagna sovrastante la provinciale si stacchi un ammasso di neve. Le frazioni ancora isolate della provincia di Ascoli Piceno sono state quasi tutte raggiunte, mentre al momento, fa sapere la Protezione civile regionale, sono 800 le utenze Enel ancora disalimentate.

11:26Umbria gelata, a Cascia -14 gradi nella notte

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 21 GEN - Umbria gelata, in particolare sulla dorsale appenninica dove le temperature glaciali della notte stanno 'pietrificando' le abbondanti nevicate dei giorni scorsi. Le città più fredde continuano a essere quelle colpite dal terremoto e su tutte Cascia, dove la minima è crollata a meno 14 gradi. A Norcia la temperatura è scesa invece a meno 7, mentre a Forca Canapine e Castelluccio si sono registrati meno cinque gradi. I valori arrivano dal centro funzionale della Protezione civile dell'Umbria che sul fronte delle previsioni meteo segnala un sabato all'insegna del tempo stabile e soleggiato, in alcune zone poco nuvoloso, ma senza precipitazioni. Temperature massime in aumento.