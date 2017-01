14:28Calcio: Mihajlovic, Maxi Lopez? La ‘lavatrice’ c’è ancora…

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - "La 'lavatrice' di Maxi Lopez c'è ancora... Potrebbe giocare lui, come Boyé o Iturbe". Sinisa Mihajlovic torna a bacchettare l'argentino, che non ha ancora raggiunto il peso-forma, e non si sbilancia su chi sarà chiamato a sostituire lo squalificato Belotti nella trasferta contro il Bologna. "Al di là di quello che succede, il Torino ha il suo gioco, non dobbiamo snaturarci - è il pensiero del tecnico serbo - giocare sempre per vincere, gestendo con lucidità, concentrazione, meno ansia". Il tecnico è tornato sul pareggio col Milan. "Io e la squadra siamo i primi a essere arrabbiati per le rimonte subite - osserva - ma dobbiamo essere onesti e realisti: si può chiedere a un gruppo di andare oltre le proprie qualità e possibilità, ma non condannare e criticare se non ci riesce". Le critiche sono giuste "quando non ci si impegna, si gioca male, si sbaglia approccio", ma "non è il caso del Torino". Che punta a "restare nelle zone alte della classifica", anche se "le squadre davanti sono più attrezzate".(ANSA).

14:26Calcio: Torino, Mihajlovic chiede “più onestà intellettuale”

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - Serve "più onestà intellettuale", bisogna essere "più realistici ed equilibrati". Sinisa Mihajlovic difende il suo Torino dopo le critiche, ritenute eccessive, per il pareggio casalingo col Milan. Le critiche sono giuste "quando non ci si impegna, si gioca male, si sbaglia approccio", ma "non è il caso del Torino", osserva il tecnico, che alla vigilia della trasferta col Bologna ribadisce gli obiettivi della stagione. Ovvero "restare nelle zone alte della classifica", anche se "in questo momento le squadre davanti sono più forti e attrezzate". "Io e la squadra siamo i primi a essere arrabbiati per le rimonte subite - osserva - ma dobbiamo essere onesti e realisti: si può chiedere a un gruppo di andare oltre le proprie qualità e possibilità, ma non condannare e criticare se non ci riesce".

14:23Rogo capannone-rifugio: funerali somalo, ‘Lui un martire’

(ANSA) - FIRENZE, 21 GEN - Oltre un centinaio di cittadini somali oggi ai funerali di Alì Muse Mohamud, 44 anni, il somalo morto nel rogo del capannone-rifugio a Sesto Fiorentino dieci giorni fa. Al cimitero di Trespiano, sulle colline di Firenze, sono arrivati con un pullman affittato dalla comunità somala. Nel settore dei musulmani la bara è stata tumulata dopo una breve cerimonia alla quale ha partecipato l'imam di Firenze, Izzedin Elzir. E' stato lui a sottolineare come Muse "ha sacrificato la vita per la sua famiglia", quando ha deciso di rientrare nel capannone dell'ex mobilificio Aiazzone, in fiamme, per prendere i documenti che servivano per il ricongiungimento con la sua famiglia. L'imam ha ricordato come tutti coloro che muoiono per una calamità naturale, un incendio o un naufragio, per la religione musulmana sono "shaheed", cioè martiri. Alla cerimonia anche rappresentanti del Comune di Sesto e di Firenze, che ha sostenuto le spese dei funerali, rappresentanti dell'ambasciata somala e del Movimento di lotta per la casa.

14:22‘Ndrangheta: fratelli latitanti arrestati da Ps in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 21 GEN - Due latitanti, i fratelli Tommaso e Giuseppe Trapasso, di 39 e 30 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Catanzaro. Erano ricercati nell'ambito dell'operazione della Dda Borderland portata a termine dalla squadra mobile il 29 Novembre scorso. I due sono ritenuti esponenti di spicco dell'omonima cosca di 'ndrangheta operante nell'area di confine tra le provincie di Catanzaro e Crotone ed in particolare a Sellia Marina, Cropani, Botricello, Sersale e Cutro e sono accusati di associazione mafiosa dedita all'usura, alle estorsioni, al traffico di armi e stupefacenti, e illecita concorrenza aggravata dalle modalità mafiose. In particolare, Tommaso Trapasso sarebbe stato il "cassiere" della cosca, a capo di attività finanziarie ed economiche anche fuori regione con compiti di rappresentanza anche all'esterno. I due sono stati arrestati durante perquisizione eseguite nelle loro abitazioni a San Leonardo di Cutro (Crotone). Sono arrivati a piedi dalle campagne e si sono consegnati agli agenti.

14:22Maltempo: 100 mezzi per liberare da neve 10 frazioni Marche

(ANSA) - ANCONA, 21 GEN - Sono una decina le frazioni delle Marche le cui vie di accesso non sono state ancora completamente liberate dalla neve, e dove oggi sono al lavoro le turbine. Tutte comunque sono state raggiunte, anche se la gran parte manca ancora di energia elettrica. Oggi, fa sapere la Soup, sono in campo 538 uomini e 100 mezzi: turbine, lame, pale, bobcat, fuoristrada, spargisale, frese, autocarri. A questi si aggiungono i mezzi di Province e Comuni e le attrezzature leggere. In corso una serie di verifiche sui fiumi, in particolare sul Nera, monitorato in tempo reale: fino a questo momento non risultano situazioni di rischio legato a esondazioni, e i livelli del fiume sono gli stessi di un mese fa. Quattro le stazioni di controllo a monte dell'abitato di Visso, fino a Castelsantangelo sul Nera: ogni intervento di monitoraggio dà la possibilità di allertare eventualmente i Comuni in tempo utile. Gli altri fiumi della regione sono sotto controllo con 165 centraline.

14:16Iraq: 200 civili morti in 3 mesi di offensiva per Mosul

(ANSA) - BAGHDAD, 21 GEN - Circa 200 civili sono stati uccisi e ci sono stati almeno 800 feriti in tre mesi, cioè da quando le forze lealiste irachene hanno lanciato un'offensiva per strappare all'Isis Mosul, nel nord del Paese. Lo hanno reso noto fonti militari, mentre l'esercito continua a combattere per riprendere il controllo della parte della città ad est del fiume Tigri per cercare poi di dare l'assalto a quella occidentale, dove è situato il centro. Il comando delle operazioni militari ha fatto sapere che in mano ai jihadisti dello Stato islamico rimangono, nella parte orientale, la cittadina di Al Rashidiya, poco fuori Mosul, e i quartieri di Al Arabi e Ghabat. Il numero maggiore di vittime civili si è avuto finora nei quartieri di Samah e Al Muthana. Gravi danni sono stati inflitti al 90% delle strade, al 60% degli edifici governativi e al 15% delle abitazioni private, mentre le stazioni di polizia e delle altre forze di sicurezza sono state interamente distrutte.

14:10Primo ballo per Trump e Melania, su note Frank Sinatra

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GEN - Il presidente Usa Donald Trump e la First Lady Melania si sono lanciati nel loro primo ballo presidenziale, sulle note di "My Way" di Frank Sinatra, al Liberty Ball la prima delle tre feste in loro onore, seguito poi dal Freedom Ball e dal Salute to Our Armed Services Ball. Al Liberty Ball si sono esibite le Rockettes. Per Trump e Melania il raggiungimento del ballo è stato il primo spostamento presidenziale dalla Casa Bianca. Sul palco Trump e Melania sono stati raggiunti dal vicepresidente Mike Pence e la moglie Karen e tutta la famiglia Trump. Ivanka indossava un abito lungo, scintillante sul color oro. La stessa tonalità è stata scelta dalle mogli di Eric e Donald Jr. Melania indossava invece un abito lungo bianco a spalle scoperte di Carolina Herrera. "Sono onorata di essere First Lady, ha durante il Salute to Our Armed Services Ball.