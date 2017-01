16:32C.destra: Meloni, il 28/1 tutti invitati, vediamo chi ci sta

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Alla mobilitazione del 28 gennaio io ho invitato tutti, ci sarà Matteo Salvini, ci sarà Giovanni Toti. Ho invitato tutti gli altri movimenti, sigle, partiti che gravitano nel campo di quello che fu il centrodestra anche se considero il centrodestra una definizione superata, assolutamente incapace di affrontare le sfide di questo tempo. Ho invitato tutti sotto l'insegna di Italia Sovrana vediamo chi ci sta. Sia chiaro che non accetto in nessun caso, anche per quelli che ci saranno e ci vorranno stare, ambiguità. Quella è una piazza in cui tutti possono chiarire la propria posizione ed iniziare con noi un percorso che vuole arrivare al governo della nazione facendo gli interessi del popolo. Donald Trump dimostra che si può fare, si può vincere con determinate idee però lo spazio per l'ambiguità non c'è". Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, a margine della manifestazione Italia Sovrana a Testaccio.

16:32Ue: Salvini a Coblenza, euro fallito, serve uscita ordinata

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Il successo che sta riscuotendo AfD dimostra che questo modello di Unione Europea a "trazione tedesca" si sta rivelando controproducente anche per gran parte del vostro popolo. Penso che tutti noi siamo consapevoli che l'euro è un esperimento fallito. Quindi, come uomini di Stato, dobbiamo prepararci per il dopo". Lo afferma il leader della Lega Nord Matteo Salvini intervenendo a Coblenza al raduno delle destre euroscettiche in Ue. "Abbiamo già studiato metodi per smantellare l'euro e pensiamo che sia nell'interesse di tutti lavorare per una soluzione ordinata, poiché i costi di un crollo incontrollato sarebbero un conto finale troppo" alto per "un progetto che ci è già costato troppo", sottolinea ancora Salvini che attacca: "Draghi non è l'unico volto dell'Italia, Merkel non è l'unico volto della Germania".

16:30Terremoto: Quagliariello, Senato ne discuta martedì

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Mi unisco all'appello di Maurizio Gasparri affinché il Senato modifichi il suo ordine del giorno per la seduta di martedì e al posto di argomenti certamente non indifferibili venga prevista una discussione urgente sull'emergenza che ha colpito una vasta area del nostro Paese, richiedendo la presenza del governo che venga a riferire di quanto è stato fatto e di cosa si pensa di fare". Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, presidente di 'Idea'. "Aver sospeso il confronto nel pieno di eventi sismici e meteorologici che hanno riacutizzato l'emergenza - prosegue - è stato comprensibile e forse anche opportuno. Ma evitare martedì di affrontare il problema in sede istituzionale sarebbe non solo inspiegabile agli occhi dei cittadini, ma anche irrispettoso nei confronti delle popolazioni colpite. Anche perché - conclude Quagliariello - le questioni da chiarire e i problemi da affrontare sono tanti, urgenti, e investono diversi fronti".(ANSA).

16:28Maltempo: turbina per la processione,polemiche a Montemonaco

(ANSA) - MONTEMONACO (ASCOLI PICENO), 21 GEN - "Invece di usare la turbina per prestare tempestivamente soccorso alle persone isolate, hanno dato precedenza a pulire il percorso per la processione di S. Sebastiano, che sarà pure importante, ma che con un'emergenza così grave in corso si poteva rinviare". Monta la protesta a Montemonaco, dove ieri una turbina è stata utilizzata per liberare la strada per la tradizionale processione che si tiene il 20 gennaio. Alla cerimonia religiosa c'erano comunque tanti fedeli, alcuni in costume tipico e il sindaco Onorato Corbelli con la fascia tricolore. La Protezione civile di San Benedetto del Tronto ha accompagnato fin lì anche il vescovo, mons. Carlo Bresciani. ''C'è un allevatore di cavalli di 60 anni che vive in una casa terremotata ad Altino, isolato da giorni - racconta Angelo Tuccini, un ristoratore di Isola, anche lui bloccato dalla neve -. Potevano andare ad aiutarlo, ma il sindaco ha preferito usare la turbina per la processione''. Oggi la turbina è arrivata anche da loro.

16:13Francia:domani vota gauche, in pole Valls, Hamon, Montebourg

(ANSA) - PARIGI, 21 GEN - Francesi alle urne domani per scegliere chi rappresenterà la gauche alle presidenziali di primavera, dopo una campagna elettorale con poco entusiasmo e caratterizzata dalla delusione per i cinque anni di potere della sinistra. Tre i favoriti d'obbligo alla vigilia, l'ex premier Manuel Valls e i due che più gli si oppongono da sinistra, Benoit Hamon e Arnaud Montebourg. Il PS e gli alleati ecologisti sperano che alle urne vadano almeno 1,5 - 2 milioni di persone. Si tratterebbe comunque di meno della metà degli elettori alle primarie della destra, che sancirono a fine novembre il trionfo di Francois Fillon. Sulle primarie della gauche pesa il crescente successo nei sondaggi di Emmanuel Macron, ex ministro dell'Economia del governo ed ex consigliere del presidente Francois Hollande, che non ha voluto partecipare, candidandosi direttamente per l'Eliseo.

16:10Calcio: Donadoni “domani voglio stesso Bologna di S.Siro”

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GEN - Affrontare la sfida interna con il Torino con lo stesso spirito dimostrato nella sfida di Coppa Italia di martedì, persa a San Siro contro l'Inter dopo i tempi supplementari e una buona prestazione. E' questo che il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, chiederà ai suoi. "Il Torino - ha detto - nell'ultima partita di campionato poteva essere avanti 3-0 dopo mezz'ora, ha sbagliato anche un rigore poi ha perso la chance di vincere una partita, quindi dal punto di vista delle motivazioni e dell'atteggiamento aggressivo dovremo aspettarci una squadra tosta. Noi dobbiamo rispondere a questo atteggiamento, mettendo in campo l'entusiasmo la voglia, il desiderio, il gusto che abbiamo avuto martedì contro l'Inter, ovviamente cercando di far venire fuori un risultato diverso".

16:09Grandi Rischi, possibili forti scosse in aree vicine

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Ad oggi non ci sono evidenze che sia in esaurimento" la sequenza sismica iniziata con il terremoto dello scorso 24 agosto nell'Appennino Centrale e proseguita poi con altre scosse il 26 ed il 30 ottobre e, da ultimo, il 18 gennaio. Lo indica la Commissione Grandi rischi, mettendo in guardia da possibili nuovi eventi ancora più intensi nelle zone vicine, fino ad una magnitudo 6-7. La Commissione identifica tre aree contigue alla faglia principale responsabile della sismicità in corso, che non hanno registrato terremoti recenti di grandi dimensioni e hanno il potenziale di produrre terremoti di elevata magnitudo (M 6-7). Questi segmenti - localizzati sul proseguimento verso Nord e verso Sud della faglia del Monte Vettore-Gorzano e sulle aree già colpite dagli eventi di L'Aquila 2009 e Colfiorito 1997 - rappresentano "aree sorgente di possibili futuri terremoti". Gli esperti segnalano inoltre che i recenti eventi ripropongono il problema della sicurezza delle infrastrutture critiche quali le grandi dighe.