18:35Gambia: nuovo presidente ripete, Jammeh via entro poche ore

(ANSA) - DAKAR (SENEGAL), 21 GEN - Il nuovo presidente del Gambia, Adama Barrow, ha ripetuto oggi dal Senegal dove si trova da giorni che il capo di stato uscente Yahya Jammeh partirà da Banjul entro poche ore. Dal canto suo Barrow intende tornare in patria ed entrare in carica appena la situazione sarà "ben definita". Barrow ha vinto le elezioni presidenziali di inizio dicembre ma ha dovuto lasciare il Gambia dopo che il padre-padrone del Paese, Jammeh, al potere da 22 anni, ha affermato di non accettare la sconfitta facendo temere l'esplosione di una guerra civile. La notte scorsa poi, dopo molteplici pressioni a livello internazionale e vari incontri di mediazione con leader di Paesi vicini tra cui la Mauritania e la Guinea, Jammeh ha detto che avrebbe lasciato il potere. "Sembra che andrà in Guinea - ha detto oggi Barrow - ma stiamo aspettando la conferma definitiva. L'importante comunque è che parta".

18:26Pizzarotti, ho deciso di ricandidarmi a sindaco

(ANSA) - PARMA, 21 GEN - "Ho deciso di ricandidarmi, per non lasciare un buon lavoro a metà e per rimettermi a disposizione della nostra comunità. E ora, nello stesso giorno di 5 anni fa, ci mettiamo in cammino". Lo ha annunciato, con un video postato sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, uscito dal Movimento 5 Stelle nello scorso settembre. "Sono tante - ha detto - le cose fatte e altrettante quelle che vogliamo fare, perché Parma è una città in cammino, va sempre avanti, con orgoglio e coraggio, con un sogno da raccontare e nuovi obiettivi da raggiungere. Nessuno di voi lascerebbe i lavori a metà dell'opera e io, come ognuno di voi, ho scelto di non lasciare le cose a metà, per questo ho deciso di candidarmi a sindaco nella città dove sono nato e cresciuto". (ANSA).

18:23Nel Materano in fiamme autobus con studenti, nessun ferito

(ANSA) - MATERA, 21 GEN - Un autobus di linea di una compagnia privata che stava trasportando una trentina di studenti ha preso fuoco - per cause in fase di accertamento - nel pomeriggio lungo la strada statale 106 "Jonica", nei pressi di Policoro (Matera): l'autista e i passeggeri sono riusciti a lasciare il pullman senza alcun problema e - secondo quanto si è appreso - tutti sono illesi. L'autobus è stato completamente distrutto dalle fiamme. Gli studenti, molti dei quali di Nova Siri (Matera) e Rocca Imperiale (Cosenza) hanno fatto ritorno a casa con i famigliari giunti sulla "Jonica". Sul luogo hanno operato i Vigili del fuoco e la Polizia che sta facendo ulteriori accertamenti sull'incendio dell'autobus.

18:12Calcio: Liverpool harakiri a Anfield con ultima della classe

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Pesantissima battuta d'arresto per il Liverpool, che perde in casa contro l'ultima della classe, lo Swansea, capace di espugnare Anfield 3-2. Nel primo anticipo della 22/a giornata di Premier, i Reds vanno subito sotto 2-0 grazie alla doppietta dell'ex Juve Fernando Llorente (48' e 52'), poi rimontano con Firmino (anche per lui doppietta, 55' e 69'), prima del gol-partita di Sigurdsson che al 74' gela Anfield e dà un colpo durissimo alle speranze-scudetto del Liverpool. La squadra di Klopp resta a -7 dalla capolista Chelsea, che giocherà domani a Stamford Bridge contro l'Hull City, penultimo in classifica.

18:12Hillary alle donne, marciamo per nostri valori

(ANSA) - NEW YORK, 21 GEN - Hillary Clinton 'in campo', su Twitter, con le donne che scendono in piazza a Washington e in tutti gli Stati Uniti per protestare contro Donald Trump. ''Grazie per parlare e marciare per i nostri valori. E' importante come sempre. Ritengo che siamo sempre piu' forti quando siamo insieme'' twitta Hillary, rifacendosi allo slogan della sua campagna elettorale, 'Stronger Togheter'.

17:44Calcio: Samp, Giampaolo “andar oltre nostre caratteristiche”

(ANSA) - GENOVA, 21 GEN - "Se vogliamo migliorare dobbiamo fare anche cose che non rientrano nelle nostre caratteristiche principali" con l'obiettivo di voltare pagina dopo il ko in Coppa Italia a Roma. Così Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, alla vigilia della gara con l'Atalanta lancia un messaggio alla sua squadra con, un invito a dare tutti di più: "Con la squadra sono sempre sincero: sottolineo le cose positive fatte e quelle che invece vanno migliorate". "L'Atalanta? E' la classica squadra di Gasperini, con valori tecnici migliori e che palleggia bene", continua Giampaolo che recupera Silvestre in difesa dopo il turno di squalifica, mentre a centrocampo toccherà a Praet al posto dell'acciaccato Barreto mentre Bruno Fernandes giocherà sulle trequarti in appoggio alla coppia offensiva formata da Quagliarella e Muriel.

17:42Scaraventa la convivente giù dal balcone, arrestato dai Cc

(ANSA) - RAVENNA, 21 GEN - Al culmine di un litigio per futili motivi, ha scaraventato dal balcone la convivente. E' accaduto ieri sera in un appartamento di Bagnacavallo, nel Ravennate, dove i carabinieri - avvisati dai vicini - hanno arrestato un 37enne nigeriano per tentato omicidio aggravato e lesioni. La donna, una connazionale 36enne caduta al suolo dal primo piano, è in ospedale con sospette fratture ma non è in pericolo di vita. L'uomo, come disposto dal Pm di turno Cristina D'Aniello, e' stato portato in cella. (ANSA).