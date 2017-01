21:44Calcio: Coppa Africa, Ghana-Mali 1-0

(ANSA) - LIBREVILLE, 21 GEN - Il Ghana ha battuto il Mali per 1-0 in una partita del gruppo D della Coppa d'Africa (seconda giornata). La rete decisiva è stata segnata dall'ex udinese Gyan Asamoah al 21' pt, con un colpo di testa su cross di Jordan Ayew. Con questo successo le 'Stelle Nere' del ct Abraham Grant, che avevano vinto anche all'esordio contro l'Uganda, si sono qualificati ai quarti di finale con un turno di anticipo.

21:38Anziana uccisa in casa a Taranto, interrogato il figlio

(ANSA) - TARANTO, 21 GEN - Il cadavere di una donna di 76 anni, Lucia Matarrelli, è stato trovato in un appartamento al terzo piano di uno stabile di via Lago di Monticchio, a Taranto. Dai primi accertamenti e dai rilievi effettuati dai carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale unitamente al medico legale, è emerso che l'anziana sarebbe deceduta a seguito di strangolamento. La salma sarà sottoposta ad esame autoptico. L'appartamento è stato sequestrato dai militari. A indicare che in quell'appartamento era accaduto qualcosa è stato il figlio della vittima, di 47 anni, paziente psichiatrico. L'uomo è stato interrogato per ore dagli investigatori e dal pubblico ministero di turno Remo Epifani nel comando provinciale dei carabinieri di Taranto, ma nei suoi confronti non è stato ancora adottato alcun provvedimento.

21:37Serie A: Fiorentina padrona a Verona, Chievo piegato 3-0

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - La Fiorentina prosegue nel suo momento sì e dopo i tre punti contro al Juve, fa bottino pieno anche al Bentegodi dove batte 3-0 il Chievo nell'anticipo pomeridiano della 21ma giornata di campionato. Pur privi di Kalinic, squalificato, i viola si mostrano solidi e soprattutto efficaci. Sblocca il risultato al 18' pt Tello che sfrutta al meglio un errore di Dainelli, raddoppia a inizio ripresa Babacar su rigore concesso per un fallo commesso da Cacciatore ai danni di Chiesa. Ed è proprio iol 'figlio d'arte' nei minuti di recupero (49') a siglare il 3-0, primo gol in Serie A. Con questa vittoria la Viola (che deve ancora recuperare una partita) sale a 33 punti, mentre il Chievo conferma il momento no e resta fermo a 25 punti, comunque ben lontano dalle zone calde.

21:34Pd: Guerini,Mattarellum mezzo migliore per sfida Ulivo

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Ho molto apprezzato le parole di Romano Prodi sul riformismo e il lavoro che attende il campo progressista. Un impegno che prosegue e trae nuova forza dall'analisi dell'ex Presidente della Commissione Europea". Lo dichiara Lorenzo Guerini, vicesegretario del Pd. "E' per questo, ad esempio, che il Partito Democratico ritiene proprio il Mattarellum lo strumento migliore per corrispondere alla sfida dell'Ulivo, una sfida che noi intendiamo onorare in Parlamento come nel dibattito pubblico, dopo i tre anni di grande lavoro del governo Renzi e a sostegno del governo Gentiloni", aggiunge.

21:30Marò: Girone ritira diploma a istituto Marconi Bari

(ANSA) - BARI, 21 GEN - Il fuciliere Salvatore Girone ha ritirato all'Istituto Marconi di Bari il diploma di perito meccanico conseguito nel 2014 in videoconferenza quando era trattenuto in India perché accusato, insieme al commilitone Massimiliano Latorre, di aver ucciso due pescatori del posto scambiandoli per pirati. Adesso entrambi i fucilieri sono in Italia in attesa della conclusione dell'arbitrato internazionale nel 2018. La preside del Marconi, Anna Grazia De Marzo, spiega che Girone ha fatto una "improvvisata e ieri sera è venuto a scuola con sua moglie Vania. Salvatore, riferisce la preside, "ora lavora a Roma nel reparto intelligence interforze". Il fuciliere ha donato al Marconi un foulard della Brigata San Marco, su cui ha scritto un ringraziamento per il conseguimento del diploma. La preside riferisce infine che Salvatore "ha parlato di una marcia che dovrebbe tenersi a marzo, a cui lui parteciperà, per tenere alta l'attenzione sulle popolazioni terremotate del centro Italia".

21:26Isis:la jihadista Meriem,’in Siria altra combattente veneta’

(ANSA) - VENEZIA, 21 GEN - Non solo Meriem Rehaily, in Siria a combattere nel Califfato potrebbe esserci un'altra ragazza magrebina partita dal Veneto: la tunisina Sonia Khediri, che fino al 2014 abitava con la famiglia a Onè di Fonte (Treviso), ed era sparita nel nulla, minorenne, dopo aver preso un aereo per la Turchia. L'ipotesi di una seconda jihadista 'veneta' in Siria è presa sul serio dagli investigatori della Procura antiterrorismo di Venezia, ed emerge dalle intercettazioni e le informative dei Ros finite nel fascicolo d'inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio per terrorismo di Meriem, marocchina 21enne allontanatasi da casa nel padovano nel luglio del 2015, per raccogliere il richiamo del jihad. Da allora le sue telefonate a casa sono state monitorate dagli investigatori. In una di esse, nel gennaio 2016, il padre le chiede se avesse più sentito l'amica tunisina che l'aveva contattata: "Non l'ho ancora vista. E' del Veneto comunque..." risponde Meriem, chiedendo di non dire a nessuno di questa conversazione.

21:13Rugby: Eccellenza, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Nove vittorie in altrettante partite in Eccellenza per il Patarò Calvisano che conquista il titolo di campione d'inverno. La squadra guidata da Brunello batte 28-20 il Petrarca Padova nello scontro al vertice della nona giornata, salendo a quota 43 in classifica con nove punti di vantaggio sui campioni d'Italia in carica del Femi-Cz Rovigo che battono 42-24 il Viadana e approfittano della sconfitta di Padova per scavalcarla in classifica. Questi i risultati della 9/a giornata del campionato di rugby di Eccellenza: Femi-Cz Rovigo - Viadana 42-24 Lyons Piacenza - Conad Reggio 16-26 Patarò Calvisano - Petrarca Padova 28-20 Lazio - Lafert San Donà 21-11 Mogliano - Fiamme Oro 12-23 - Classifica: Patarò Calvisano 43; Femi-Cz Rovigo 34; Petrarca Padova 33; Viadana 23; Conad Reggio 20; Fiamme Oro 18; Lafert San Donà, Mogliano e Lazio 14; Lyons Piacenza 7.