13:02Calcio: Serie A, prossimo turno

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Le partite del prossimo turno (il 3/o del girone di ritorno) del campionato di calcio di Serie A, in programma domenica 29 gennaio alle ore 15: Fiorentina-Genoa (sabato 28, h 15); Cagliari-Bologna (sabato 28, h 15); Lazio-Chievo (sabato 28, ore 18); Inter-Pescara (sabato 18, h 20.45); Torino-Atalanta (h 12.30); Udinese-Milan; Sampdoria-Roma; Sassuolo-Juventus; Crotone-Empoli; Napoli-Palermo. (ANSA).

12:57Maltempo: allerta alluvione a Visso, lo lancia sindaco su Fb

(ANSA) - MACERATA, 22 GEN - A Visso è allerta alluvione. A lanciarlo è il sindaco Giuliano Pazzaglini con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. Il timore di Pazzaglini è che lo scioglimento della neve possa ingrossare il corso dei fiumi, in particolare il torrente Ussita che confluisce proprio a Visso nel Nera. Sulla pagina social, il sindaco ripercorre la problematica idrogeologica che da sempre affligge il territorio e sottolinea anche che "i tecnici che sabato hanno effettuato i sopralluoghi assicurano che non ci sono al momento segnali di un repentino scioglimento delle nevi". Ma aggiunge anche che lui non vuole disperdere la sua esperienza "empirica" della questione e quindi, scrive, "ho chiesto ai vigili del fuoco un drone per monitorare la situazione di fiumi e fossi in tempo reale. Ho chiesto a vigili del fuoco ed esercito di tenere a disposizione mezzi con cui intervenire rapidamente se servisse rimuovere ostacoli in alveo (alberi, rami, massi)".

12:52Tennis: Australia, Seppi si arrende a Wawrinka

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Andreas Seppi è stato fermato agli ottavi di finale degli Australian Open dal 31enne svizzero Stanislaw Wawrinka, numero 4 del mondo, che l'ha battuto 7-6 (2) 7-6 (4) 7-6 (4) dopo due ore e 44 minuti di gioco. L'italiano ha giocato un bel match, ha lottato, ha messo in pratica il disegno tattico della vigilia: prolungare il più possibile gli scambi. Ma è stato impossibile arginare il rovescio terribile dello svizzero che qui ha vinto nel 2015. "Ho giocato una buona partita -ha detto il tennista italiano- peccato non aver tenuto il break del primo set. E peccato quel diritto in rete sul set point nel terzo parziale, potevo almeno allungare la partita. Nei tre tie break non ho avuto molte chance, onestamente è stato bravo lui soprattutto nei punti finali. Ha spinto più di me soprattutto con il rovescio, il suo colpo migliore". Per il 32enne azzurro resta la soddisfazione di essere arrivato alla 12ma partecipazione agli Australian Open , centrando per la terza volta gli ottavi di finale. (ANSA).

12:42Tennis: Australia, Zverev “incredulo di questa impresa”

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Non so bene come ci sono riuscito. Ero come in trance e il serve and volley era la mia strada da seguire. Penso che dovrai dirmi tu come ho fatto perché onestamente ci sono alcuni punti che non so come sono riuscito a vincere, ma ce l'ho fatta", queste le prime parole di Mischa Zverev dopo aver eliminato nientemeno che Andy Murray dagli Open di Australia. Il 29enne russo-tedesco, n.50 del mondo, e mai vincitore in un match con uno dei grandi della racchetta, ora aspetta di sapere chi incontrerà ai quarti, che sarà il vincente del match fra Roger Federer (numero 17 del seeding) e Kei Nishikori (numero 5 del mondo e del tabellone). In ogni caso per lui è già una vittoria, tanto più che mete a tacere quanti finora lo hanno sempre e solo considerato come il fratello maggiore di Alexander 'Sacha' Zverev, 19enne promessa del tennis mondiale e n. 24 del ranking. "Questo risultato -ha detto il vincitore del match di oggi- ha un valore immenso per me. E vale un mondo anche il fatto che qui c'è tutta la mia famiglia, il mio box è pieno. Tante persone sono qui a sostenermi: è fantastico. Mio fratello Sascha è per me un motivo costante di ispirazione: mi spinge a cercare sempre di migliorarmi sul campo".(ANSA).

12:32Tennis: Australia, Murray “ha pesato perdita primo set”

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Incredulo e naturalmente deluso Andy Murray dopo l'eliminazione agli Open di Australia da parte del russo-tedesco Misha Zverev, che con il punteggio di 7-5 5-7 6-2 6-4 ha negato alo scozzese l'accesso ai quarti di finale. Il numero uno del mondo, 5 volte finalista a Melbourne, si aspettava un match diverso contro il numero 50 del ranking, un tennista mai assurto ad alti livelli e mai vittorioso contro uno dei grandi del mondo. Ma le cose sono andate diversamente ed è lo stesso Murray ad ammetterlo a fine gara: "ha pesato non aver vinto il primo set. Lui ha giocato molto bene, specie nei momenti cruciali, trovando colpi splendidi quando ne aveva bisogno e io non ho potuto farci granché se non complimentarmi con lui. C'è da dire -ha aggiunto Murray- che il primo set è stato frustrante, sono stato due-tre volte avanti di un break e se lo avessi vinto poteva cambiare la partita. Sono ovviamente molto deluso per questo risultato. Cercherò di imparare da questa sconfitta e di tornare ancora più forte". (ANSA).

12:23Tennis: Australia, clamoroso ko di Murray

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Gli Australian Open registrano un'altra eliminazione più che eccellente, quella del numero uno del tennis mondiale, lo scozzese Andy Murray, 5 volte finalista a Melbourne, fatto fuori in quattro set e oltre tre ore e mezza di gioco dal russo-tedesco Misha Zverev, n. 50 del mondo. Al secondo turno era saltata la testa di Novak Djokovic, a lungo re della racchetta, poi spodestato appunto da Murray in vetta al ranking. Entrambi puntavano a rinnovare il duello ai vertici del tennis mondiale, cominciando proprio dal torneo di Melbourne. Invece entrambi tornano a casa. Oggi Murray è stato irriconoscibile, ha sbagliato molto al servizio, e il Murray vero sembrava invece Zverev che ha combattuto con vigore, rifilando al blasonato rivale il punteggio di 7-5 5-7 6-2 6-4. Per Zverev quella di oggi è stata la più importante vittoria in carriera. Ai quarti dovrà misurarsi con il vincente dell'ultimo incontro programmato nella Rod Laver Arena tra lo svizzero Roger Federer e il giapponese Kei Nishikori. (ANSA).

12:18Mo: Israele, dimostrazione contro demolizioni case arabe

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 GEN - Diverse migliaia di arabi israeliani hanno inscenato ieri ad Arara (nel Nord di Israele) una manifestazione di protesta contro le recenti demolizioni in localita' arabe di case definite "abusive". Hannno anche invocato le dimissioni del ministro per la sicurezza interna Ghilad Erdan (Likud) in seguito alla morte di un beduino in scontri avvenuti mercoledì con la polizia nel Neghev. Secondo le autorità durante i preparativi per le demolizioni di case nel villaggio beduino di Um el-Hiran (Neghev) l'uomo - Yaakub Abu Al-Kyan, 45 anni, vice preside di una scuola locale - ha travolto ed ucciso intenzionalmente un agente di polizia, prima di essere colpito a sua volta dal fuoco di altri agenti. I dimostranti hanno invece accusato il ministro Erdan di aver fornito una versione menzognera dei fatti ed hanno invocato che sull' incidente sia condotta una inchiesta indipendente. (ANSAmed).