18:07Maltempo: rischio slavina, evacuazione frazione

(ANSA) - ACQUASANTA TERME (ASCOLI PICENO), 22 GEN - Un rischio slavina viene segnalato lungo la strada all'altezza di Cagnano, frazione di Acquasanta Terme. Conseguentemente è iniziata l'evacuazione della vicina frazione di Pomaro, i cui abitanti resterebbero bloccati. Il sindaco Sante Stangoni li ha avvisati e in molti vengono trasferiti in alberghi della costa, a Porto d'Ascoli. L'esercito sta bloccando l'accesso alla strada.

18:05Bus ungherese: prof ‘eroe’ e moglie tornano a casa

(ANSA) - VERONA, 22 GEN - Il professore Gyorgy Vigh e la moglie Erika, ricoverati all'ospedale Borgo Trento, a Verona, faranno ritorno in Ungheria già oggi a bordo di un aereo di Stato fatto giungere nella città scaligera da Budapest. I due coniugi erano a bordo del pullman andato a fuoco, dopo una schianto contro un pilone, in A4 venerdì notte. Tra le vittime, anche i due figli della coppia. Farà ritorno in patria oggi anche il ferito che era in ortopedia. Negli ospedali veronesi restano tre persone, due non ancora identificate.

17:58Don difende amore gay, il vescovo lo frena

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 GEN - Parroco difende l'amore gay, il suo vescovo lo frena, ma i suoi fedeli lo difendono riempiendo la chiesa per fargli sentire la vicinanza durante la messa domenicale. "Le idee, quando sono giuste, meritano di vincere anche qualora fossero in pochi a sostenerle", dice don Giulio Mignani, 'pastore' delle anime di Bonassola, piccolo centro dello Spezzino. Don Giulio si è espresso a favore delle unioni civili tra omosessuali e ha criticato lo sportello antigender della Regione Liguria. Sul 'don' sono piovute critiche e Fratelli d'Italia ha chiesto anche la scomunica. Il vescovo della Spezia mons. Palletti lo ha frenato sull'apertura della Chiesa invocata da don Mignani. Il caso è partito da una chat che don Giulio ha con i parrocchiani in cui ha aperto alle famiglie arcobaleno. Stamani la chiesa di Santa Caterina era piena. C'era anche il sindaco Giorgio Bernardin e la prima coppia unita civilmente della riviera spezzina, Davide e Giuseppe. Alla fine della cerimonia per don Giulio applausi e abbracci.

17:54Maltempo: casa crollata in frazione Ascoli, nessuna vittima

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 22 GEN - Una casa è crollata a Rotella, frazione di Ascoli Piceno, sotto il peso della neve. Non risultano feriti. I carabinieri, che sono sul posto, assicurano che non ci sono persone coinvolte nel crollo.

17:52Basket: Serie A, Trento-Brindisi 84-48

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Si apre con il largo successo per 84-48 (25-12, 40-25, 64-34) della Dolomiti Energia Trentino sulla Enel Brindisi il girone di ritorno del campionato di serie A di basket. Con una grande prestazione di squadra, i bianconeri hanno annichilito gli ospiti - la gara era praticamente chiusa già all'inizio del terzo -, appaiandoli in classifica a 14 punti e ribaltando il passivo di -8 subito all'andata. Per l'Enel si tratta della terza sconfitta di fila, ma di sicuro quella segnata dalla prestazione peggiore, mentre Trento ha dominato dimostrando molta più aggressività, tenacia e voglia di cogliere, con ben sei uomini in doppia cifra: Flaccadori 12, Craft 13, Gomes 14, Baldi Rossi 14, Hogue 12 e Sutton 12.

17:38Trump fimera’ decreti su immigrazione,lavoro,commercio

(ANSA) - NEW YORK, 22 GEN - Il presidente Donald Trump firmera' nei prossimi giorni decreti su scambi commerciali, immigrazione e lavoro. Lo riportano i media americani citando alcune fonti. Il primo atto di Trump nello Studio Ovale e' stato firmare un decreto sull'Obamacare, aprendo di fatto la strada alla sua abolizione.

17:28Gb: nucleare, governo insabbiò fallimento test Trident

(ANSA) - LONDRA, 22 GEN - Il governo britannico ha nascosto al parlamento il clamoroso fallimento di un test di un missile lanciato da un sottomarino della classe Trident, unico patrimonio del deterrente nucleare di Londra, compiuto a giugno: poche settimane prima del cruciale voto con cui la Camera dei Comuni ha poi autorizzato il mantenimento e il costoso piano pluriennale d'ammodernamento dello stesso programma Trident. Lo rivela il Sunday Times, precisando che il missile, lanciato verso il mare aperto, deviò in realtà in direzione degli Usa. L'episodio getta un'ombra su Michael Fallon, ministro della Difesa sia con David Cameron sia con Theresa May, chiamato ora dalle opposizioni a rispondere in parlamento dell'accaduto. La Difesa in ogni caso conferma di aver "fiducia" nei missili Trident. Ma gli indipendentisti scozzesi dell'Snp definiscono "grave" l'insabbiamento e il capo laburista Jeremy Corbyn - il cui 'no' al programma Trident fu boicottato a luglio in aula da oltre metà del suo gruppo - parla "un errore catastrofico".