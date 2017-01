19:58Maltempo: ancora rischio valanga a Lama dei Peligni

(ANSA) - LAMA DEI PELIGNI (CHIETI), 22 GEN - "Non ritengo si possa rientrare nelle case, almeno finché non avrò dati analitici dai tecnici che mi assicurano allarme cessato". Permane il rischio valanga a Lama dei Peligni, sotto al massiccio della Majella, dove il sindaco due giorni fa ha emesso un'ordinanza di sgombero per 12 case. Le 35 persone che ci vivono sono ospiti presso parenti, amici e strutture alberghiere. "I cittadini vogliono risposte - dice il sindaco Andrea Di Fabrizio - Sono in parte arrabbiati, ma il primo sono io. Dopo l'eccezionale nevicata del 2012, con l'ausilio di relazioni Meteomont abbiamo preparato, per ampliare la rete di paravalanghe, progetti trasmessi al ministero dell'Ambiente e alla Protezione civile regionale, ma nonostante le mie sollecitazioni non abbiamo mai avuto risposta". "Sapevo che prima o poi ci saremmo trovati in una situazione simile - continua Di Fabrizio - Chi non vive qui non si rende conto. Teniamo presente che sulla direttrice della slavina ci sono tralicci dell'alta tensione". "Ringrazio la cittadinanza per come sta collaborando, le forze dell'ordine e il personale del Comune, che lavora nel Coc attivato dall'inizio dell'emergenza maltempo, e la Forestale" Il progetto di cui parla il sindaco prevede l'ampliamento dei fronti delle rastrelliere fermaneve a monte e del cuneo spaccafronte a valle. Per realizzarlo servirebbero 2 milioni di euro. "Al momento dalla Protezione civile abbiamo ottenuto uno stanziamento d'urgenza di 150mila euro per la manutenzione straordinaria dei paravalanghe in legno" spiega ancora di Fabrizio.

19:58Calcio: Genoa, Juric “abbiamo perso sicurezza”

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Ho parlato nello spogliatoio con Preziosi, ci siamo confrontati per capire alcune cose. Siamo in emergenza in mezzo, abbiamo fuori sia Cataldi sia Rigoni e calcolavamo come poter affrontare la prossima sfida". L'allenatore del Genoa, Ivan Juric, spiega così l'incontro con il presidente dopo il 2-2 col Crotone. "Abbiamo perso un po' di sicurezza e facciamo meno possesso palla, queste sono le difficoltà - prosegue Juric - poi abbiamo preso due gol su calci piazzati lontani dalla nostra porta e questo ci ha penalizzato molto. Al di là delle cessioni, penso che siamo stati anche molto sfortunati: penso agli infortuni di Veloso e Perin".

19:50Rigopiano: ‘vice’ Oddo, sarebbe stato meglio non giocare

(ANSA) - PESCARA, 22 GEN - "Si sarebbe potuto evitare di giocare, ma non è una situazione che è dipesa da noi". Così l'allenatore in seconda del Pescara, Marcello Donatelli, che oggi ha sostituito il tecnico del Pescara Massimo Oddo, squalificato, al termine della gara tra il club biancazzurro e il Sassuolo. "I ragazzi sono rimasti molto colpiti, perché noi tutti conoscevamo bene la struttura e i suoi proprietari, e tra di noi si è parlato molto di questa cosa - ha aggiunto Donatelli -. Abbiamo dato tutto per provare a regalare almeno una piccola gioia alla comunità abruzzese, ma purtroppo non ci siamo riusciti".

19:46Venezia: morto giovane in Canal Grande

(ANSA) - VENEZIA, 22 GEN - Un giovane, pare straniero, è morto oggi pomeriggio dopo essere caduto in acqua nel Canal Grande, nel tratto tra la stazione ferroviaria e Piazzale Roma. Tra le ipotesi quella di un gesto volontario pare la più accreditata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e personale sanitario del 118. Per consentire il recupero del corpo, il tratto del Canal Grande è stato chiuso al traffico acqueo per circa mezzora.

19:43Calcio: Mihajlovic “inutile per il Toro parlare di Europa”

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GEN - Siamo solo a gennaio, ma per Sinisa Mihajlovic il campionato è quasi finito: "Con questo distacco parlare di Europa non ha senso". E allora adesso qual è l'obiettivo per il Torino, dopo la sconfitta di Bologna? "Fare più punti possibile, non perdere l'entusiasmo, giocare come sappiamo e vincere", risponde l'allenatore serbo apparso piuttosto abbacchiato, nella sala stampa del Dall'Ara. Senza Belotti davanti i granata sono stati in seria difficoltà, eppure il tecnico non cerca alibi: "Sicuramente ci è mancato molto, però non possiamo dipendere solo da lui. Dovevamo fare di più: c'è poco da dire, siamo stati troppo scolastici e prevedibili e ci sono mancati spunti e la giusta intensità per cercare di vincere la partita".

19:41Calcio: Preziosi “abbiamo paura, oggi problemi in difesa”

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - "Il nostro problema oggi non è il centrocampo o il mercato, se prendi due reti su due punizioni uguali l'attenzione è per la difesa". Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è visibilmente deluso a fine gara. "I giocatori hanno paura ma la difesa ha lasciato fare due gol incredibili, se uno marca l'avversario i gol non li prendi. In questo momento abbiamo paura, siamo in difficoltà e questo ci genera timori. Addirittura sembrava che fossero loro a fare la partita per vincere, con le qualità che abbiamo avremmo dovuto fare qualcosa di diverso. Juric? non parlo mai degli allenatori e se devo dirgli qualcosa lo dico a lui".

19:38Bimbo e donna cadono su sci a Abetone,in ospedale con Pegaso

(ANSA) - ABETONE (PISTOIA), 22 GEN - Doppio intervento oggi ad Abetone (Pistoia) per l'elicottero Pegaso della Regione Toscana. Un bambino di 5 anni è stato trasportato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per le conseguenze di caduta sugli sci in seguito alla quale si è procurato un trauma cranico. Secondo quanto appreso il bimbo avrebbe battuto violentemente la testa contro il 'casotto' dello skilift della Selletta. Poco più tardi una donna di 50 anni è stata trasportata all'ospedale fiorentino di Careggi sempre con l'elisoccorso con un trauma cranico definito "gravissimo" dai sanitari, in seguito a una caduta avvenuta al Campo scuola, sempre di Abetone.