21:35Regeni: Egitto, sì a invio esperti italiani per video metro

(ANSA) - IL CAIRO, 22 GEN - Il procuratore generale egiziano, Nabil Ahmed Sadek, ha accettato la richiesta della procura italiana di inviare in Egitto esperti italiani ed esperti dell'unica azienda tedesca specializzata nel recupero dei dati delle telecamere di sorveglianza per analizzare quella relative alla stazione della metro nella zona di Dokki, al Cairo, dove Giulio Regeni passò prima di scomparire il 25 gennaio 2016 Intanto è emerso che "gli organi di sicurezza egiziana smisero di seguire" Regeni dopo che, in base alla conversazione col rappresentante degli ambulanti "registrata da quest'ultimo e avvenuta prima della scomparsa del ricercatore italiano", "era emerso che la sua attività non riguardava la sicurezza nazionale egiziana", scrive l'agenzia ufficiale Mena, ricordando che, "in occasione dell'ultimo incontro a Roma, la delegazione della procura egiziana aveva consegnato a quella italiana le copie dei documenti richiesti dall'Italia e un Cd con la conversazione tra Regeni e il rappresentante degli ambulanti".

21:28Premier: Chelsea non perde colpi, ora è a +8 sull’Arsenal

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Diego Costa torna e segna e permette al Chelsea di consolidare il primo posto in Premier, che ora guida con 8 punti di vantaggio sull'Arsenal 2/o. L'attaccante spagnolo torna titolare dopo il litigio con Conte e lo staff e sblocca al 52' del primo tempo il risultato contro l'Hull City, penultimo in classifica. Il raddoppio lo forma Cahill all'81'. Con questo successo la squadra di Antonio Conte sale a 55 punti, 8 in più dell'Arsenal che agguanta la vittoria in pieno recupero: 2-1 sul Burnely che pure aveva agguantato il pari al 93' con Gray dopo il vantaggio di Mustafi (59'). Decide un rigore di Alexis Sanchez al minuto 98'. Dietro ai Blues (55 punti) e Arsenal (47), c'è il Tottenham con 46, seguito da Liverpool (45), City (43) e United 41.

21:25Pallavolo: serie A/1 donne, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Risultati della 2/a giornata di ritorno del campionato di serie A/1 donne di pallavolo: Imoco Conegliano - Il Bisonte Firenze 3-1 (25-19, 23-25, 27-25, 25-19) Saugella Monza - Pomì Casalmaggiore 0-3 (23-25, 22-25, 16-25) Club Italia - Liu Jo Modena 1-3 (17-25, 20-25, 25-20, 23-25) Gorgonzola Novara - Metalleghe Montichiari 3-2 (20-25, 23-25, 29-27, 25-23, 15-12) Foppapedretti Bergamo - Savino Scandicci 3-1 (25-22, 26-24, 22-25, 25-21) Yamamay Busto Arsizio - Sudtirol Bolzano 0-3 (22-25, 21-25, 22-25) - Classifica: Pomì Casalmaggiore 33; Imoco Conegliano 31; Gorgonzola Novara 28; Foppapedretti Bergamo 27; Yamamay Busto Arsizio 22; Savino Scandicci 20; Sudtirol Bolzano 18; Liu Jo Modena 17; Il Bisonte Firenze e Saugella Monza 12; Metalleghe Montichiari 8; Club Italia 6.

21:09Usa:Caroline Kennedy torna a Ny,punta a essere nuova Hillary

(ANSA) - NEW YORK, 22 GEN - Caroline Kennedy torna a New York dopo tre anni da ambasciatrice in Giappone. E si dedichera' a una carriera politica, puntano a un posto alla camera o al Senato di New York. Non e' pero' escluso che possa puntare un giorno a qualcosa di piu' grande: ''e' vista come la prossima Hillary Clinton. Ha il nome dei Kennedy ma non il bagaglio di Clinton''. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali il ''sogno'' di Caroline Kennedy e' essere il prossimo senatore di New York, seguendo le orme di suo zio Robert F. Kennedy.

21:02Maltempo: domani no scuole a Reggio C., Catanzaro e Crotone

(ANSA) - CATANZARO, 22 GEN - L'allerta meteo diramato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile per la parte meridionale della Calabria e per la parte jonica della regione fino alla provincia di Crotone ha indotto molti sindaci a disporre, a titolo precauzionale, la chiusura delle scuole per la giornata di domani. In particolare, i primi cittadini che hanno adottato il provvedimento sono quelli di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone e quelli di quasi tutti i comuni della Locride. La Protezione civile regionale ha a sua volta diramato l'allerta meteo e sta seguendo costantemente attraverso la sua Sala operativa e sotto la guida del responsabile, Carlo Tansi, l'evolversi della situazione. L'unica zona della Calabria non interessata, al momento, dall'allerta é la provincia di Cosenza. (ANSA).

20:51Maltempo: Postiglione, allerta rossa in Sicilia e Calabria

(ANSA) - RIETI, 22 GEN - "Oggi sarà giornata impegnativa, temiamo, perché abbiamo un'allerta rossa per rischio idraulico-idrogeologico in zone di grandissima vulnerabilità, perché stiamo parlando di Messina, Catania e Reggio Calabria. Si tratta di zone che hanno un dissesto idrogeologico elevatissimo ed una esposizione al rischio elevata, legata al grande numero di persone che le popolano. C'e' grande attenzione ed il sistema è allertato". E' quanto ha detto il capo dell'Ufficio emergenze della Protezione Civile, Titti Postiglione, intervenendo dalla Dicomac di Rieti.

20:50Rigopiano: sopra hotel un radar vigila su valanghe

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - E' un 'radar doppler', il sistema di monitoraggio che da sabato pomeriggio alle 18 monitora i movimenti sulla montagna intorno all'hotel di Rigopiano per proteggere i soccorritori che continuano a lavorare per individuare ed estrarre i dispersi. Se una massa di neve o roccia dovesse muoversi i soccorritori sentirebbero una sirena e vedrebbero accendersi un segnale luminoso. Avrebbero circa un minuto per abbandonare le loro postazioni. Il radar è stato installato 150 metri più a monte del resort. Lo spiega il professor Nicola Casagli dell'università di Firenze, esperto di sistemi di monitoraggio e frane, centro di competenza della Protezione civile per il monitoraggio della Concordia e in altre decine di crisi in Italia, tra cui, recentemente, il crollo della strada in lungarno Torrigiani, a Firenze. "Nel momento in cui il radar dovesse registrare un movimento, si attiverebbero un segnale luminoso e una sirena per mettere in allerta le 150 persone che operano lassù", spiega il professore.