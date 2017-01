Ultima ora

12:31Golf: Pga Tour,super Molinari 12/o,dopo rimonta 80 posizioni

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Francesco Molinari, con una super prestazione recupera 80 posizioni in due giri, e si classifica 12° con 275 colpi (69 73 66 67, -13) nel Career Builder Challenge (PGA Tour) vinto con 268 (65 65 71 67, -20) da Hudson Swafford. Nel torneo disputando a La Quinta in California Swafford ha avuto ragione con tre birdie nelle ultime quattro buche del canadese Adam Hadwin (269, -19), autore di un 59 (-13) nel terzo turno, e di Bud Cauley e di Brian Harman, terzi con 270 (-18). Molinari è stato affiancato da Patrick Reed, mentre Phil Mickelson è terminato 21° con 277 (-11). Il primo titolo ha fruttato a Swafford, 30enne di Lakeland (Florida) un assegno di 1.044.000, dollari su un montepremi di 5.800.000 dollari, e la partecipazione al Masters. (ANSA).

12:25Molestie su studentessa 14 anni, misura cautelare per prof

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - Avrebbe rivolto ingiurie, minacce e molestie per più di un anno a una studentessa oggi quindicenne che, alla fine, ha manifestato anche istinti suicidi: è quanto viene contestato a un professore di italiano di 55 anni, ancora in servizio nella stessa scuola media del Napoletano, nei confronti del quale il gip del Tribunale di Napoli Nord ha emesso un divieto di avvicinamento, a non meno di mille metri, ai luoghi frequentati dalla giovane. La ragazza sarebbe stata vittima delle presunte attenzioni morbose del suo prof da marzo/aprile 2015, quando frequentava la terza media, fino all'ottobre del 2016, quando ha iniziato a frequentare il primo anno di liceo. Campanello d'allarme, per la famiglia, sono stati i gravi disturbi psicologici che la giovane, all'epoca dei fatti 14enne, ha iniziato a manifestare: non usciva più di casa, piangeva continuamente, si feriva le braccia con una lametta e, infine, ha anche manifestato l'intenzione di uccidersi.

12:22Basket: Nba, Golden State vola, Denver male ma Gallinari ok

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Soltanto quattro partite e molto clamore nella notte americana dell'Nba. Se era quasi scontata la vittoria dei Golden State Warriors, che sono andati a vincere in casa del'Orlando per 118-98, consolidando il primato in classifica nella Western Conference, non lo era per nulla invece la catastrofica serata dei Los Angeles Lakers affondati dai Dallas Mavericks con il punteggio di 122-73. Mai nella loro storia i Lakers avevano preso ben 49 punti da una formazione rivale. Serata negativa anche per i Denver Nuggets di Danilo Gallinari, battuti 111-108 dal Minnesota Timberwolves. Tuttavia si registra una buona prestazione d del giocatore italiano che è stato in campo 35 minuti, ed ha messo a segno 14 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Risultato a sorpresa anche nel quarto match in programma che vedeva di fronte i Toronto Raptors e i Phoenix Suns, con questi ultimi vincitori per 115-103. Toronto resta comunque secondo nella classifica dell'Eastern Conference, alle spalle dei Cleveland Cavaliers.

12:16Rigopiano: tra dispersi della valanga un residente a Torino

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Aveva da poco rinnovato il suo permesso di soggiorno, presso gli uffici della Questura di Torino dove risulta residente, Faye Dame, l'immigrato senegalese al lavoro all'hotel Rigopiano quando è stato travolto dalla valanga. L'uomo, 42 anni, aveva ottenuto il rinnovo del permesso esibendo il contratto di lavoro con l'albergo. Incensurato, agli uffici della Questura risulta regolare in Italia dal 2009. Il nome di Faye Dame è stato inserito soltanto ieri nella lista dei dispersi della tragedia grazie alla testimonianza di una coppia abruzzese, ospite dell'albergo nei giorni precedenti alla valanga. La presenza dell'africano è stata poi confermata agli inquirenti dal direttore dell'hotel, Bruno Di Tommaso. (ANSA).

12:07Calcio: Pioli, Candreva? voleva fare capitano Lazio,dissi no

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Con Candreva i rapporti sono ottimi. Così l'allenatore dell'Inter Stefano Pioli risponde a chi gli chiede del suo legame con il giocatore nerazzurro, con il quale ebbe qualche frizione ai tempi in cui entrambi stavano alla Lazio. "Abbiamo lo stesso obbiettivo, cioè fare bene all'Inter" ha detto Pioli. "Alla Lazio non era successo niente di così grave per non avere più un buon rapporto. Lui si aspettava di essere il capitano, io ho fatto un'altra scelta. Poi le cose sono andate come sono andate, i risultati non ci hanno premiato. Ma niente di più, stiamo tranquilli".

12:04India: animalisti protestano contro lotta tra i tori

(ANSA) - NEW DELHI, 23 GEN - Gravi incidenti, con decine di feriti e un centinaio di arresti, sono avvenuti a Chennai, capitale dello Stato meridionale indiano di Tamil Nadu, quando la polizia ha cercato di disperdere una manifestazione di sostegno al 'jallikattu', un secolare sport taurino contestato dagli animalisti. Per sette giorni, decine di migliaia di persone hanno manifestato pacificamente sulla Marina Beach della città chiedendo una soluzione definitiva per lo svolgimento del 'jallikattu', ma quando oggi le autorità hanno chiesto alla polizia di mettere fine alla protesta, gruppi di giovani hanno organizzato una resistenza violenta giungendo ad appiccare il fuoco a un commissariato e a numerosi veicoli. Nell'area di Triplicane, vicino a Marina Beach, i dimostranti hanno lanciato pietre contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni e sfollagente. Il 'jallikattu' è una pratica sportiva in cui uno o più tori entrano in un recinto dove decine di persone devono cercare di addomesticarli unicamente con l'uso delle mani.

12:04Football Americano: Super Bowl, finale Atlanta-New England

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Sarà Atlanta-New England la finale del Super Bowl, che si giocherà il prossimo 5 febbraio (in Italia sarà l'alba di lunedì 6) a Houston. Agli Atlanta Falcons che erano la prima formazione qualificata battendo i Green Bay Packers per 44-21 nel match giocato al Georgia Dome, si è aggiunta nella notte l'altra squadra che giocherà la finalissima, appunto i New England Patriots usciti nettamente vincitori dalla sfida di semifinale con il Pittsburgh, battuto per 36-17.