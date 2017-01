Pubblicato il 23 gennaio 2017 da redazione

CARACAS – Oggi nello stadio Olímpico di Ibarra in Ecuador la vinotinto sfiderá il Perú, in una gara valevole per la terza giornata del girone B del Sudamericano Under 20. Fino a questo momento, la nazionale allenata da Rafael Dudamel ha disputato una sola gara: quella pareggiata 0-0 contro l’Uruguay. Nella seconda giornata ha riposato. Mentre per la formazione diretta da Fernando Nogara, quella contro il Venezuela sará la terza gara dopo aver affrontato Argentina (pareggio 1-1) e Bolivia (ko per 2-0).

La nazionale peruviana non si é mai qualificata per un mondiale Under 20 però l’obiettivo principale in questo 2017 é portare a casa uno dei quattro ticket per il torneo iridato. Nelle ultime due edizioni del Sudamericano, gli incas hanno sfiorato l’impresa, in etrambi i casi hanno chiuso l’esagonale finale al quinto posto.

Questo dimostra che si sta lavorando seriamente per raggiungere la meta, che non solo aiuterebbe il settore giovanile, ma anche la nazionale che da diversi anni non figura nel tabellone del mondiale. Il tecnico Nogara, ha in rosa diversi calciatori che nel futuro riempiranno le pagine dei giornali, queste giovani promesse sono: Luis Ibérico (San Martín) giá bomber con le selezioni Under 15 ed Under 17, senza tralasciare Adrián Ugarriza (Universitario) che é alla sua seconda esperienza nel torneo Under 20.

In questa nazionale troviamo anche un calciatore con esperienza a livello internazionale, Bryan Reina che gioca nel campionato primavera spagnolo con la maglia del Maiorca ed infine Raul Tito che milita nel campionato peruviano con l’Universitario e puó vantare piú di 40 gare disputate nella Primera División.

Il probabile undici di partenza degl’incas dovrebbe essere questo: Ynamine; Andía, Fuentes, Sánchez, López; Cortina, Távara, Succhio, Pacheco; Quevedo ed Ugarriza.

(Fioravante De Simone)