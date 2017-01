Ultima ora

19:47Trump firma ordini esecutivi, Usa fuori dal Tpp

(ANSA) - WASHINGTON, 23 GEN - Il presidente degli Stati Donald Trump ha appena firmato nello Studio Ovale tre ordini esecutivi, tra cui quello in cui gli Stati Uniti si ritirano dal proposto Tpp, l'accordo commerciale Trans-Pacifico, come promesso in campagna elettorale. Si tratta tuttavia di una formalità visto che il Tpp non era stato ancora ratificato al Senato.

19:43Usa: 20 vittime tornado e tempeste Sud, allerta a Ny

(ANSA) - NEW YORK, 23 GEN - Sono almeno 20 i morti per il maltempo nel sud degli Stati Uniti, con forti tempeste e tornado che hanno colpito in particolare Georgia, Mississippi, Florida e Alabama negli ultimi due giorni. In Georgia il bilancio più pesante, con almeno 15 morti nel corso del fine settimana. Oggi anche a New York sono previste fortissime piogge e raffiche di vento, e l'allerta è in particolare per le zone costiere, dove c'e' il pericolo di inondazioni. Secondo i media Usa, da sabato a domenica sera sono stati segnalati 39 possibili tornado nel sud-est degli Usa (ancora non confermati dalle autorità), 30 dei quali in Georgia. Gli esperti affermano che la presenza di questi fenomeni meteorologici in gennaio è rara ma non senza precedenti, in particolare nel sud: i dati dello Storm Prediction Center, infatti, mostrano che negli ultimi 10 anni ci sono stati in media 38 tornado nel mese di gennaio nel Paese, che vanno dal record di 84 nel 2008 ai soli quattro nel 2014.

19:37Portavoce, ‘Trump si è dimesso dalle sue società’

(ANSA) - NEW YORK, 23 GEN - Il presidente Usa, Donald Trump, si è dimesso dalle sua società. Lo ha detto la portavoce Hope Hicks alla Cnn. L'annuncio, in linea con quanto precedentemente promesso da Trump, arriva nel giorno di una nuova azione legale contro il presidente, nella quale si chiede ai suoi alberghi e alle sue società di non accettare più pagamenti da governi stranieri.

19:34Rigopiano: climatologo, percorso valanga noto,sisma concausa

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 23 GEN - Il percorso di valanga alla base del quale si trovava l'Hotel Rigopiano, ''posto poco oltre i 1.100 metri di quota, è un classico esempio di percorso abituale'', favorevole ''al distacco di grandi masse nevose''. E le scosse di terremoto del 18 gennaio anche se non possono essere considerate ''un fattore innescante'', possono essere state una concausa della slavina. Lo afferma il prof. Massimiliano Fazzini, climatologo dell'Università di Camerino. Il percorso della slavina di Farindola è ''costituito da un'ampia morfologia glaciale relitta (un circo glaciale), tra i 1.800 e i 1.950 metri circa - sostiene - caratterizzato da un fondo per lo più erboso o a tratti roccioso ma con rugosità molto limitata e dunque favorevole al distacco di grandi masse nevose''. La collina sulla quale poggia l'hotel è legata all'accumulo da parte di dinamiche simili che hanno interessato nel passato quell'area, e lì c'è un ''conoide alluvionale attivo, che necessita particolare attenzione''.

19:33Grasso, sostenere ruolo partiti contro movimenti antisistema

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Per convincere i giovani della necessità di non estraniarsi alla politica così da non lasciare ad altri le decisioni sul loro futuro, bisogna partire dal ruolo dei partiti, sostenendone l'importante funzione di intermediari, di cinghia di trasmissione dei bisogni dei cittadini, soprattutto in termini di crescita e di sviluppo, anche per evitare il formarsi di movimenti anti-sistema". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, intervenendo a Barcellona all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.

19:18Bagnasco, preoccupa biotestamento, aiutare famiglie

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Aiutare le famiglie ancora in difficoltà per la crisi introducendo subito il Reddito d'Inclusione. E' questo l'appello del Presidente della Cei, il card. Angelo Bagnasco, alla politica, presa invece da altre questioni come il fine vita. E Bagnasco al proposito sottolinea: "Ci preoccupano non poco le proposte legislative che rendono la vita un bene ultimamente affidato alla completa autodeterminazione dell'individuo". Il Presidente Cei ha aperto i lavori del Consiglio Episcopale Permanente esprimendo "vicinanza solidale" alle popolazioni colpite dal terremoto e dal maltempo e ha sottolineato che "la tragedia ci sta consegnando il volto migliore del nostro Paese". Infine sugli scandali di alcuni preti: "sono motivo di dolore" ma non fanno diminuire "la stima e l'ammirazione" per i sacerdoti nel loro complesso, sempre "in prima linea".

19:12Usa: Bush padre fuori da rianimazione, Barbara Bush dimessa

(ANSA) - WASHINGTON, 23 GEN - L'ex presidente degli Stati Uniti George H. W. Bush esce dall'unità di rianimazione dello Houston Methodist Hospital dove è ricoverato per polmonite, mentre la moglie -la ex first lady Barbara Bush- e' stata dimessa dallo stesso ospedale dove era stata ammessa per una forte bronchite qualche giorno dopo il marito. I medici del 92enne ex presidente hanno fatto sapere che le sue funzioni vitali risultano nella normalità e che l'intenzione e' di dimetterlo dalla unita' di rianimazione nelle prossime ore. George H. W. Bush era stato ricoverato il 14 gennaio con la diagnosi di polmonite. La moglie Barbara, che ha 91 anni, era stata a sua volta ricoverata pochi giorni dopo, il 18 gennaio.