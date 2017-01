Ultima ora

22:10Province: Sardegna si ribella a taglio nazionale su risorse

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GEN - Il Consiglio nazionale dell'Anci ha già detto che non darà l'intesa al decreto del presidente del Consiglio che taglia circa 60 milioni alle Province sarde e alla Città metropolitana di Cagliari e ora la Regione si prepara alla battaglia arrivando anche a proporre un ricorso se il Dpcm dovesse essere adottato. E' quanto emerso al termine della riunione di questa sera tra l'assessore degli Enti locali Cristiano Erriu, quello della Programmazione, Raffaele Paci, il presidente del Cal Sardegna, Andrea Soddu, il presidente regionale dell'Anci, Pier Sandro Scano, e il sindaco metropolitano di Cagliari, Massimo Zedda. E' stato proprio Zedda, che siede nel Consiglio nazionale dell'Anci, a annunciare la decisione dell'associazione che non dovrebbe dare l'intesa al decreto nella conferenza unificata Stato-Regioni in programma giovedì. "Ci opporremo in tutte le sedi - ha spiegato Erriu - viene a mancare un'importante somma che non permette agli enti locali sardi di espletare le proprie funzioni".

22:09Formazione: deputato Genovese condannato a 11 anni

(ANSA) - MESSINA, 23 GEN - Francantonio Genovese, ex parlamentare del Pd poi passato a Forza Italia, è stato condannato a 11 anni dal tribunale di Messina al processo - che vede altri 22 imputati - scaturito dall'operazione 'Corsi d'oro' sull'uso illecito di finanziamenti erogati dalla Regione siciliana a enti della formazione professionale. Il cognato di Genovese, Franco Rinaldi, ex deputato regionale del Pd e ora di FI, ha avuto una condanna a due anni e mezzo. Tra gli altri condannati anche le sorelle Schirò: Chiara, moglie di Genovese, ha avuto 3 anni e 3 mesi; Elena, moglie di Rinaldi, 6 anni e 3 mesi. Condannato anche l'ex consigliere comunale di Messina Elio Sauta: 6 anni e 6 mesi.

22:00Trump: Marchionne a Casa Bianca, con a.d. Ford e Gm

(ANSA) - WASHINGTON, 23 GEN - Il presidente Donald Trump riceverà domani alla Casa Bianca gli amministratori delegati di Fca, Ford e General Motors. Lo afferma il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer. Sergio Marchionne, Mark Fields e Mary Barra avranno una colazione con il presidente.

21:42Calcio: Ranieri, vorrei meno premi e più punti

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - "Vorrei meno premi e più punti". Claudio Ranieri accetta con piacere l'ennesimo riconoscimento per la cavalcata vincente dell'anno scorso in Premier League, ma oggi il suo Leicester deve pensare a evitare la retrocessione. "L'anno scorso è stato incredibile, la squadra ha dato il 120% per un risultato insperato e lo stiamo pagando - ha notato l'allenatore degli inglesi a margine del 'Premio Gianni Brera - Sportivo dell'anno' -. La vittoria dell'anno scorso è stata possibile anche per l'unione fra i ragazzi e per le difficoltà delle grandi squadre, che non sono state continue. Se capita ai grandi campioni, figuriamoci a dei ragazzi che hanno giocato in serie B e lottato per non retrocedere. Ora le big sono continue e noi siamo tornati nella normalità: dobbiamo essere concentrati per raggiungere al più presto i 40 punti della salvezza".

21:39Cina: stretta sul golf, chiusi 111 campi ‘illegali’

(ANSA) - PECHINO, 23 GEN - La Cina ha dichiarato guerra ai campi da golf "illegali", chiudendone 111 su 683 per violazioni che variano dall'utilizzo improprio di terreni agricoli o aree protette e fino all'eccessivo sfruttamento delle falde per l'irrigazione, senza dimenticare il peso che le strutture hanno come strumento di corruzione per i membri del Partito comunista. L'agenzia Nuova Cina, nell'annunciare il giro di vite deciso dalla National Development and Reform Commission (l'agenzia di programmazione economica), ha precisato che su altri 65 campi sono state imposte diverse restrizioni. La Cina ha formalmente lanciato lo stop ai nuovi green nel 2004 quando nel Paese ce ne erano meno di 200 che, al contrario, sono più che triplicati. Il golf è finito nel mirino della campagna anti-corruzione del presidente Xi Jinping al punto che il Partito comunista ha "invitato" nel 2015 i 88 milioni di iscritti a non calpestare il green, paragonando lo sport a cattive abitudini non conformi ai principi di condotta e morali del Pcc.

21:38Figlio di Trump insultato su web, Chelsea Clinton lo difende

(ANSA) - WASHINGTON, 23 GEN - "Barron Trump ha diritto di essere un bambino": dopo la valanga di sberleffi su Twitter di cui è rimasto vittima l'ultimo figlio di Donald Trump, una difesa d'ufficio del ragazzino è venuta da Chelsea Clinton. L'unica figlia di Bill e Hillary Clinton si è messa a 'cinguettare' per proteggere il ragazzino da un crescendo di battutacce degne del peggior bullismo di una quinta elementare. Anche se non si parlano da mesi, Chelsea è amica di Ivanka, la prediletta tra i figli di Trump, ma il suo intervento a favore di Barron non sembra dettato da solidarietà con la nuova 'First Daughter', il cui ruolo alla Casa Bianca di Trump peraltro sembra più quello di una First Lady che di una figlia. Chelsea ha sofferto sulla sua pelle cosa significa affacciarsi all'adolescenza con gli occhi del mondo puntati addosso: aveva appena 13 anni, tre in più di Barron, quando varcò per la prima volta la soglia della Casa Bianca, accolta da commenti crudeli.

21:38Monete celebrative di Expo, archiviate le accuse a Sala

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Il gip di Milano Ilaria De Magistris ha archiviato l'inchiesta il cui il sindaco Beppe Sala, in qualità di ex ad di Expo, era indagato per truffa in relazione alla vicenda delle medaglie-monete di Expo 2015. Il giudice ha respinto la richiesta di opposizione all'archiviazione presentata dall'amministratore unico della società che nel dicembre 2011 aveva chiuso un contratto con Sala per la licenza esclusiva del gadget e ha accolto invece l'istanza della Procura. Secondo la 'Museo del Tempo srl', i vertici di Expo 2015 non avrebbero mantenuto il contratto che prevedeva la messa a disposizione per l'azienda di alcuni canali di vendita che andavano dagli sportelli bancari ad alcuni punti vendita interni ed esterni al sito dell'esposizione. Per questo la 'Museo del Tempo' aveva chiesto anche un risarcimento di 25 milioni di euro.