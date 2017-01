Ultima ora

12:28Rigopiano: recuperati 5 corpi, bilancio vittime sale a 14

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - All'interno dell'Hotel Rigopiano sono stati recuperati altri 5 corpi: si tratta di tre uomini e 2 donne, queste ultime sono state ritrovate poco dopo le 9. Con questo ritrovamento sale a 14 il bilancio delle vittime accertate, mentre quello delle persone disperse nel disastro scende a 15.

12:28Stalking: braccialetto elettronico a molestatore e vittima

(ANSA) - VENEZIA, 24 GEN - Pur di avere la sicurezza di non essere più molestata dall'ex marito, ha accettato anche lei di indossare un braccialetto elettronico, in modo che se l'ex coniuge, accusato di comportamenti persecutori, si dovesse avvicinare, l'allarme suonerà nella sala operativa delle forze dell'ordine facendo scattare i soccorsi. E' uno dei primi casi in Italia quello autorizzato dal giudice di Venezia Irene Casol. All'imputato, un imbianchino di 48 anni residente in un comune del Miranese, era già stato applicato il braccialetto elettronico un paio di settimane fa in modo da controllare che non lasciasse gli arresti domiciliari disposti dopo l'ennesima aggressione ai danni della donna.

12:15Sci: gigante San Vigilio, Brignone in testa

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Italia all'attacco dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del mondo a San Vigilio di Marebbe-Plan de Corones (Bolzano): è in testa l'azzurra Federica Brignone in 1'02"17, seguita dalla francese Tessa Worley in 1'02"32, mentre terza è l'altra italiana Marta Bassino in 1'02"43. Per l'Italia c'è poi Sofia Goggia, 7/a in 1'03"08, che precede la campionessa Usa Mikaela Shiffrin, 9/a in 1'03"60, mentre la svizzera Lara Gut è 4/a in 1'02"62. Si gareggia, esordio in Coppa del mondo, con sole e 13 gradi sotto zero sulla ripida e bella pista Erta che dalla montagna di Plan de Corones cala su San Vigilio, il paese dei fratelli Manuela e Manfred Moelgg. Proprio Manuela, tradita forse dal fatto di gareggiare sulla pista di casa, ha chiuso in 1'04"10, al momento 16/a. Le altre azzurre in classifica dopo la partenza delle prime trenta atlete sono Elena Curtoni, 13/a in 1'03"82, Francesca Marsaglia, 14/a in 1'04"07, e Irene Curtoni, 17/a in 1'04"11. Seconda manche alle 12:30.

12:13Brexit: Corte, voti il Parlamento

(ANSA) - LONDRA, 24 GEN - La Corte Suprema di Londra ha disposto oggi in via definitiva che la notifica dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona per l'avvio dei negoziati con l'Ue per la Brexit dovrà essere autorizzato da un voto del Parlamento britannico. Il verdetto conferma quello di primo grado dell'Alta Corte e dà torto al governo May che aveva presentato ricorso invocando il diritto ad attivare l'articolo 50 d'autorità, nel rispetto della volontà popolare del referendum del 23 giugno.

12:09Spari nel Torinese, autopsia ‘biker ucciso da colpo diretto’

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - A togliere la vita ad Alessandro Gino, il biker 47enne degli Hell's Angels coinvolto in una sparatoria lo scorso 11 gennaio a Giaveno, e morto dopo alcuni giorni di agonia, è stato un colpo dritto alla testa. A stabilirlo, l'autopsia effettuata dal medico legale Roberto Testi, secondo cui il proiettile ha trapassato la fronte e ha raggiunto l'occipite. L'esame smentirebbe quindi il racconto dei tre uomini arrestati: Claudio Romano, ex assessore comunale di Giaveno, suo figlio Eric e il cugino Manuel Morisciano. Dalle prime ricostruzioni, sembra che a sparare sia stato Eric. Il ragazzo di 20 anni ha sostenuto di aver sparato per terra per intimidire i motociclisti, che lo avevano rimproverato per delle sgommate nel parcheggio dell'hotel-ristorante. (ANSA).

12:04Terrorismo: giordano arrestato per procurato allarme

(ANSA) - VARESE, 24 GEN - Un giordano residente a Varese, titolare di un'attività di money transfer in città, è stato arrestato dalla Guardia di finanza con l'accusa di calunnia e procurato allarme. Secondo le accuse avrebbe millantato contatti con organizzazioni terroristiche, anche con l'obiettivo di ottenere denaro e altri benefit. L'uomo è stato arrestato stamani nell'ambito dell'operazione 'Fadi', coordinata dalla Procura di Varese.

11:59Onu, 750.000 civili ancora ostaggio Isis a Mosul

(ANSA) - BAGHDAD, 24 GEN - Nonostante l'avanzata delle forze irachene e degli alleati, "750.000 civili vivono sotto il giogo dell'Isis a Mosul". Lo stimano l'Onu e diverse organizzazioni umanitarie. Il coordinatore umanitario dell'Onu in Iraq, Lise Grande, sottolinea le gravi carenze di cibo e generi di prima necessità, con i prezzi arrivati alle stelle, e molti costretti a dare fuoco a quello che hanno per riscaldarsi.