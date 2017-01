Ultima ora

14:46Francia: primarie,Hollande non voterà neppure a ballottaggio

(ANSA) - PARIGI, 24 GEN - Non ha partecipato al voto del primo turno domenica scorsa, non andrà alle urne neppure per il ballottaggio fra 5 giorni: il presidente Francois Hollande, due giorni fa in visita in Cile, ha deciso di restare fuori dalla mischia delle primarie socialiste. Per il ballottaggio fra il suo ex primo ministro Manuel Valls e il suo ex ministro dell'Educazione, Benoit Hamon, Hollande sarà a Parigi, ma ha ha fatto sapere che non darà il suo voto né per il primo (31% domenica scorsa) né per il secondo (36%). Uno stretto collaboratore del presidente, citato dalla radio RTL, ha detto che "se avesse voluto partecipare si sarebbe candidato".

14:40Manichino tricolore impiccato a Palazzo Pretorio a Prato

(ANSA) - PRATO, 24 GEN - Un manichino tricolore impiccato ad una corda è stato appeso la notte scorsa al terrazzo di Palazzo Pretorio, sede del museo civico di Prato in piazza del Comune. Il gesto è stato rivendicato dai giovani del circolo di estrema destra 'Etruria 14'. Sotto il fantoccio è stato appeso uno striscione con la scritta "Assassinato dallo Stato italiano". Dura la condanna delle istituzioni pratesi: "Manifestazioni come quella codarda di questa notte a firma di 'Etruria 14' non fanno parte della cultura della nostra realtà. Se pur da posizioni diverse - ha detto il sindaco di Prato Matteo Biffoni - sono certo che tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale condividano la condanna di quanto è accaduto. Nei giorni in cui gli studenti delle nostre scuole sono in viaggio con il Treno della memoria, ribadiamo con forza che Prato è una città che vive e lavora nel solco dei valori costituzionali. Chi scommette il proprio futuro qui e rispetta le regole è nostro cittadino".

14:36Sport: Lotti, avvieremo stretta collaborazione con Miur

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Sport e Istruzione insieme per far crescere i giovani e il Paese. Su una loro stretta collaborazione punta il ministro dello Sport, Luca Lotti, ascoltato stamani dalle VII commissioni congiunte di Camera e Senato. "E' mia intenzione avviare una stretta collaborazione con il Ministero dell'Istruzione per una gestione integrata tra formazione e sport, così da mettere in cantiere progetti condivisi", ha detto Lotti. "Per promuovere l'educazione motoria e lo sport a scuola, il Miur ha a disposizione 6,5 milioni - ha ricordato Lotti - e mi auguro che si possa presto parlare anche di una legge quadro sullo sport dilettantistico".

14:36Calcio: Montella, giorni decisivi per Niang

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Sono ore e giorni decisivi" per il futuro di M'Baye Niang, che potrebbe lasciare il Milan e per questo Vincenzo Montella ha deciso di non farlo partecipare alla trasferta di Torino per la sfida di coppa Italia con la Juventus. "Esco sconfitto nella gestione di Niang? Non mi sono posto questa domanda - risponde il tecnico rossonero - La verità è che la società e il ragazzo stanno valutando altre opportunità. Per questo non sarà convocato, per lasciarlo decidere con serenità. La permanenza in una squadra dipende molto dalla volontà del calciatore, poi del club e dell'allenatore. Niang è sempre stato dentro il cerchio della normalità, a volte al limite, ma non ne è mai uscito. Se resterà, da parte mia avrà la massima considerazione". Montella, poi, riconosce che una riduzione da 20 a 18 squadre sarebbe sana per la qualità della Serie A: "Mi dispiace ammetterlo, perché si sminuiscono l'entusiasmo e le belle storie di squadre che hanno raggiunto la A. È un campionato anomalo, ma ne vedremo ancora delle belle".

14:34Calcio: Allegri, Juve non vive di reazioni ma equilibrio

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - "La Juve non deve vivere di reazioni, ma di equilibrio. Così come i valori della squadra non si erano dispersi in una settimana dopo Firenze, così non vedo tutto 'sto clamore per il successo di domenica". Massimiliano Allegri si destreggia nell'alternanza di critiche ed elogi: "Il campionato è lungo, gli episodi non condannano, alla fine a fare la differenza sono la forza della squadra e il suo equilibrio".

14:32Garlasco, giudici: ‘No alla revisione del caso’

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - La Corte d'Appello di Brescia ha respinto, dichiarando non luogo a provvedere, l'istanza di revisione del processo sull'omicidio di Chiara Poggi per il quale l'ex fidanzato Alberto Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni. La richiesta era stata depositata dai legali di Stasi lo scorso dicembre e si basava su indagini difensive che avrebbero accertato la presenza del Dna di un amico del fratello della vittima sotto le unghie di Chiara. La decisione dei giudici è stato notificata oggi.

14:30Università: Parma tutela chi cambia sesso, sono ‘alias’

(ANSA) - PARMA, 24 GEN - L'Università di Parma ha deciso di tutelare, con un regolamento ad hoc, gli studenti in transizione di genere. Chi sta cambiando sesso potrà infatti accedere a una 'carriera alias'. L'Ateneo fa dunque proprio il tema della tutela della privacy degli studenti che intraprendono il percorso medico per la "rettificazione di attribuzione di sesso" secondo quanto previsto dalla legge, nella piena consapevolezza del disagio che possono avvertire per il contrasto tra l'aspetto esteriore e il nome. Il regolamento consente alle strutture amministrative di fornire alla persona un'identità 'alias' che possa essere usata nelle attività universitarie quotidiane. La documentazione amministrativa non potrà invece che rimanere immutata, con i dati anagrafici ufficiali, sino alla sentenza definitiva del tribunale che rettifica l'attribuzione di sesso e, di conseguenza, il nome attribuito alla nascita. Il procedimento prevede la sottoscrizione, da parte della persona, di un accordo confidenziale con l'Ateneo. (ANSA).