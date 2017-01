Ultima ora

16:47Calcio: Palermo, club dispiaciuto per l’addio di Corini

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Mi è dispiaciuto per la scelta di Corini, si era instaurato un buon rapporto. È una persona seria, in questi pochi giorni ho visto che ha ottime qualità". Lo ha detto il ds del Palermo Nicola Salerno commentando le dimissioni di Eugenio Corini. La settimana scorsa era stato proprio Salerno a convincere il presidente Maurizio Zamparini a rinnovare la fiducia al tecnico. "Lui avrebbe voluto un lavoro finalizzato anche in prospettiva - ha spiegato il ds - ma in questo momento nessuno può dare garanzie sul futuro: ci sono altri problemi da risolvere, anche perché non abbiamo ancora alzato bandiera bianca (in chiave salvezza, ndr)". Il club cerca ora un nuovo tecnico. "Ballardini probabilmente non è convinto della situazione - ha proseguito Salerno - Il Palermo ha iniziato male, ma a volte qualche risultato dà la svolta, come per il Cagliari, la cui salvezza partì da un match con il Napoli. Abbiamo fatto una buona gara con l'Inter, ma c'è stata quella disattenzione difensiva. C'era anche un rigore per noi".

16:40Ciancimino arrestato dopo revoca indulto

(ANSA) - PALERMO, 24 GEN - La Squadra Mobile di Palermo, su ordine della Procura, ha arrestato Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco mafioso e superteste al processo sulla trattativa Stato-mafia. A Ciancimino, condannato ieri in via definitiva a 3 anni per detenzione di esplosivo, è stato revocato l'indulto concessogli dopo una condanna a 2 anni e 8 mesi per riciclaggio: dovrà ora scontare entrambe le pene.

16:36Sci: Brignone esulta, vincere in Italia è fantastico

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Vincere in Italia è fantastico e ancor di più farlo con un'altra compagna di squadra sul podio": Federica Brignone esulta per il trionfo nel gigante di Coppa del mondo a San Vigilio di Marebbe (Bolzano). "In questa stagione le cose in gigante non erano andate bene come avrei voluto - aggiunge l'azzurra di Courmayeur - E mentre in prova rendevo a dovere, in gara non riuscivo a fare altrettanto. Avevo paura che mi succedesse anche oggi, ma mio fratello Davide, nella pausa tra le due discese, mi ha aiutato parecchio. Al via ho anche sentito che Marta era passata in testa e questo mi ha ancor più dato la carica".

16:31Siria: Onu chiede altri 4,6 miliardi di dollari per aiuti

(ANSA) - GINEVRA, 24 GEN - Le Nazioni Unite hanno lanciato oggi un appello ai donatori per 4,63 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti in modo da continuare ad affrontare i crescenti bisogni umanitari dei rifugiati in fuga dalla Siria e delle comunità che li ospitano nei paesi vicini. Il nuovo appello si somma ai 3,4 miliardi di dollari necessari per rispondere alle esigenze umanitarie dei 13,5 milioni di persone all'interno della Siria nel 2017. L'appello di 4,63 miliardi di dollari è stato presentato dall'Onu e da più di 240 partner in occasione del lancio ufficiale del "Piano regionale rifugiati e resilienza regionale" per il 2017 e il 2018. Il piano mira ad assistere oltre 4,7 milioni di rifugiati fuggiti dalla Siria e 4,4 milioni di persone nei Pasi che li ospitano (Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto). Secondo l'Onu nonostante i generosi contributi avuti finora sono insufficienti per rispondere ai bisogni di quella che rimane "una delle peggiori crisi umanitarie nel mondo di oggi".

16:27Rugby: capitan Parisse, puntiamo alla continuità

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Non vediamo l'ora d'iniziare il Sei Nazioni e di riprendere il lavoro interrotto. Sapendo che sarà dura: questo torneo lo è sempre". Con 121 caps alle spalle, 73 dei quali da capitano della Nazionale, il numero 8 azzurro conta i giorni che separano l'Italia dal debutto nell'edizione 2017, domenica 5 febbraio a Roma, contro il Galles. "Sarà subito una sfida impegnativa - ammette Parisse, con l'Italrugby che non batte i Dragoni dal marzo 2007 - L'affrontiamo con un gruppo che è lo stesso di novembre, che sente la fiducia dei tecnici. C'è qualche innesto nuovo, quel che mi auguro è che ci siano la volontà, la voglia da parte di tutti noi di esprimerci sempre al meglio. Una partita alla volta, per cinque partite, con continuità. E in questa prima fase, con due partite in sei giorni (dopo il Galles a Roma arriverà l'Irlanda sabato 11, ndr) sarà cruciale la gestione tra la prima e la seconda gara. Lo staff tecnico pianificherà il lavoro per portarci all'Irlanda freschi, specialmente dal punto di vista mentale".

16:12Netanyahu annuncia 2.500 nuovi alloggi in Cisgiordania

(ANSA) - TEL AVIV, 24 GEN - "Ho concordato con il ministro della Difesa Avigdor Lieberman la costruzione di 2.500 nuovi alloggi in Cisgiordania". Lo annuncia su Twitter il premier israeliano Benyamin Netanyahu, aggiungendo: "Continuiamo e continueremo a costruire".

16:07Trump: maggioranza americani boccia le prime decisioni

(ANSA) - NEW YORK, 24 GEN - Solo il 45% degli americani apprezza il lavoro svolto da Donald Trump nei suoi primi tre giorni alla Casa Bianca. E' quanto emerge da un sondaggio di Gallup, in cui si sottolinea come si tratti del livello più basso di sempre. Mai un presidente appena insediatosi non ha raggiunto la maggioranza nei sondaggi. Un altro 45% disapprova il lavoro fin qui svolto e il 10% non ha un'opinione.