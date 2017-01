Ultima ora

18:59Sanità: bimbo morto dopo parto in ospedale,indagine a Biella

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - I genitori di un bimbo morto subito dopo il parto all'ospedale di Biella hanno presentato denuncia alla Procura, che ha aperto un'indagine e ha disposto l'autopsia. Sul caso interviene con una precisazione l'Asl: "la signora - si legge in una nota - è giunta direttamente presso l'Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale dopo che telefonicamente aveva segnalato al reparto un rialzo della pressione arteriosa. Per tale ragione, infatti, era stata subito invitata dal personale in servizio a presentarsi con urgenza in ospedale. Visitata immediatamente, è stata riscontrata una grave sofferenza fetale; così è stata prontamente attivata l'équipe chirurgica per eseguire un cesareo d'emergenza". "Subito dopo il parto - spiega ancora l'Asl - sono state eseguite le manovre rianimatorie, così come è previsto da protocollo; manovre che tuttavia - a causa della gravità della patologia e delle relative complicanze - sfortunatamente sono risultate vane". (ANSA).

18:59Italicum: Consulta, domani la decisione

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La decisione della Corte costituzionale sull'Italicum non arriverà stasera ma domani in tarda mattinata intorno alle 13- 13.30. Lo ha comunicato il segretario generale della Corte Carlo Visconti al termine dell'udienza pubblica e poco dopo l'inizio della Camera di Consiglio che si aggiornerà a domani.(ANSA).

18:53Lega: Fedriga, escludo l’alleanza con il M5s

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Escludo l'alleanza con il M5S per governare il Paese, non dobbiamo governare a tutti i costi". Così Massimiliano Fedriga, capogruppo della Lega Nord alla Camera, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1. Senza il M5S però non arriverete mai a poter guidare l'esecutivo, viene chiesto a Fedriga che risponde: "Vediamo, possiamo fare anche altre alleanze, come quella con Fratelli d'Italia, che è un partito vicino alle nostre idee". Berlusconi? "Se su alcune cose la pensa come noi, bene. Altrimenti, che cosa vi devo dire... non governeremo. Non bisogna fare un'accozzaglia pur di governare". E tra il Cavaliere e Beppe Grillo Fedriga aggiunge di preferire "Berlusconi".

18:50Calcio: Brasile, Boavista vuole Adriano per torneo carioca

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 24 GEN - Si profila un nuovo possibile ritorno in campo per Adriano. L'Imperatore, ex Inter, non gioca una partita dal 14 maggio dell'anno scorso quando scese in campo con il Miami United, club di terza serie Usa di cui è anche azionista, in un'amichevole contro il Las Vegas City. Ma il Boavista, club che prende il nome dal quartiere carioca di Alto da Boavista, ha avuto l'idea di proporgli un ingaggio per il campionato 'Estadual' che comincia sabato, quando il 'Verdao' di Rio affronterà il Flamengo. Il dirigente del club Joao Paulo Magalhaes ha spiegato che non c'è ancora una trattativa, "ma Adriano è un 'craque' e per lui le nostre parte saranno sempre aperte. Oltretutto ci alleniamo nel centro sportivo di proprietà di Zico che si trova a Recreio dos Bandeirantes, quindi a dieci minuti da casa sua. Speriamo che gli venga voglia di tornare in campo...". Se l'Imperatore accetterà la proposta, ritroverà nel Boavista un allenatore, Joel Santana, con cui ha lavorato nel Flamengo.

18:47Caduto elicottero: Mattarella, sacrificio di uomini generosi

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo profondo dolore per le sei vittime dell'elicottero del 118 precipitato oggi in Abruzzo, "una terra ancora una volta colpita dalla sofferenza e che vede il sacrificio di suoi uomini impegnati generosamente in missione di soccorso". Mattarella - informa un comunicato del Quirinale - ha formulato sentimenti di vicinanza e partecipazione, a nome di tutti gli italiani, alle famiglie delle vittime, agli operatori del 118 e del Soccorso Alpino.

18:45Trump ai big dell’auto, ‘meno regole’

(ANSA) - NEW YORK, 24 GEN - ''Vogliamo riportare l'industria manifatturiera negli Stati Uniti, e posti di lavoro di lungo termine''. Lo afferma il presidente Donald Trump, incontrando gli amministratori delegati dell'industria dell'auto americana. Sergio Marchionne, numero uno di Fca, siede alla sinistra di Trump. ''Renderemo più facile fare business'' negli Stati Uniti, aggiunge Trump, assicurando un taglio delle tasse e della regolamentazione.

18:34Alitalia: Anzaldi (Pd), si convochino vertici Etihad

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "La commissione Trasporti della Camera dovrebbe valutare di convocare al più presto in audizione i vertici di Etihad, per avere chiarezza sulla sorte di Alitalia. Dopo le annunciate dimissioni del capo Etihad James Hogan, che ha guidato l'acquisizione del 49% della compagnia italiana, è opportuno che vengano fornite spiegazioni sulle prospettive future al mercato, alle istituzioni e a tutti gli utenti che da anni contano su quella che è stata la compagnia di bandiera italiana. Chiederò al gruppo Pd di attivarsi con il presidente della commissione Michele Meta, affinché si arrivi al più presto ad una convocazione". E' quanto dichiara il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, componente della commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera. "E' necessario che venga fatta chiarezza - prosegue Anzaldi - innanzitutto sul nuovo piano industriale: chi ci sta lavorando? Secondo quali linee guida? Quali garanzie vengono fornite ai passeggeri?