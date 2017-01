Ultima ora

20:43Perse bimbo e calunniò agente: romena condannata a 2 anni

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - E' stata condannata a 2 anni e 2 mesi di reclusione Nela Ionica Drosu, la romena di etnia rom accusata di avere detto ai medici, nel novembre 2014, di avere perso il bambino che aspettava (era al sesto mese di gravidanza) a causa di una manganellata inferta qualche giorno prima da un agente di polizia durante i tafferugli scoppiati nel corso di una manifestazione contro gli sgomberi di case occupate a Milano. Lo ha deciso la decima sezione penale del Tribunale di Milano, che ha riqualificato, però, il reato da "calunnia" a "simulazione di reato". Otto mesi alla sorella.

20:42Gentiloni, cordoglio e dolore per incidente elicottero

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, esprime "cordoglio e dolore" per le vittime dell'elicottero del 118 precipitato in Abruzzo, "una nuova tragedia che colpisce una regione già fortemente provata dai lutti e le emergenze di questi giorni". Il presidente Gentiloni manifesta la "vicinanza" propria e del governo alle famiglie coinvolte.

20:34Calcio: Genoa, infortuni per Cataldi e Rigoni

(ANSA) - GENOVA, 24 GEN - Emergenza senza fine per il centrocampo del Genoa. Due i giocatori infortunati negli ultimi giorni. Gli accertamenti disposti dallo staff medico rossoblù hanno infatti evidenziato per Rigoni, costretto ad uscire nel primo tempo della gara con il Crotone, un edema a livello del bicipite femorale della coscia sinistra con tempi di recupero stimati in dieci giorni circa. Più grave invece l'infortunio subito dall'ultimo arrivato Danilo Cataldi, già squalificato per il prossimo turno, che ha subito una distrazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Per il giocatore arrivato dalla Lazio lo stop previsto è di circa un mese.

20:27Sci: Schladming, in testa Kristoffersen

(ANSA) - SCHLADMING (AUSTRIA), 24 GEN - Il norvegese Henrik Kristoffersen in 50.84 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale notturno di Schladming lungo la ripida parte finale della pista Planai. Secondo l'austriaco Marcel Hirscher in 51.36 e terzo il russo Alexander Khoroshilov in 51.90. Quarto e miglior azzurro il trentino Stefano Gross in 52.02. Poi ci sono, dopo la prova dei primi trenta atleti al via, Manfred Moelgg al momento 12/o in 52.46 dopo una paio di sbandate, Patrick Thaler 13/o in 52.59 e Giuliano Razzoli 22/o in 54.02.

20:23Calcio: Juventus, si ferma Lemina

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Il centrocampista della Juventus, Mario Lemina, soffre di lombalgia con edema osseo, rivelato dagli esami strumentali ai quali è stato sottoposto oggi, a Torino. Lemina si era fermato prima del debutto in Coppa d'Africa, accusando mal di schiena. Gli accertamenti nel capoluogo piemontese hanno definito la diagnosi, riscontrando l'edema osseo, "meritevole di ulteriori verifiche e monitoraggio clinico".

20:15Basket: Milano, in tre giorni si decide l’Eurolega

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Riaccendere la speranza o dire addio ai giochi. Il doppio impegno settimanale dell'EA7 Milano in Eurolega, domani al Forum (ore 20.45) contro l'Olympiacos e venerdì a Madrid contro il Real, sarà risolutivo nel cammino continentale della squadra di coach Repesa. L'Olimpia (5-13) dista cinque successi dall'ottavo posto che vale il pass per i playoff e non può più permettersi di sbagliare anche di fronte a due forze che in classifica viaggiano a braccetto al secondo posto. Squadre forti, complete e rodate ma che, a differenza di Milano, non hanno necessità spasmodica di punti. Coach Repesa chiede di proseguire con i progressi mostrati nell'ultimo turno contro il Galatasaray senza i consueti passaggi a vuoto: "Abbiamo reinserito Rakim Sanders in campionato perché il suo atletismo sarà utile contro l'Olympiacos. Per il resto, vogliamo essere più continui, in attacco e in difesa, anche mentalmente e aumentare la nostra fiducia in quello che stiamo facendo".

20:13Spagna: senza vincitori la battaglia per l’immagine del Toro

(ANSAmed) - MADRID, 24 GEN - E' per ora senza vincitori, in attesa di una sentenza Ue, la battaglia legale che combattono in Spagna due aziende per impedire all'altra di usare l'immagine o il nome del toro nelle proprie denominazione o strategia commerciale. La corte suprema di Madrid ha respinto le denunce incrociate che si sono lanciate a vicenda l'azienda produttrice di vini e liquori Osborne, che da decenni dissemina lungo le autostrade del paese le famose grandi sagome di tori neri, e il fabbricante di design e souvenirs Badtoro. Ognuno dei due contendenti voleva che si vietasse all'altro di fare riferimento al toro, ritenuto simbolo nazionale protetto e quindi non strumentalizzabile commercialmente.