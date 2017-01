Ultima ora

09:38Trump: Senato conferma Haley ambasciatore all’Onu

(ANSA) - WASHINGTON, 25 GEN - Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina di Nikki Haley, governatrice repubblicana della South Carolina, come ambasciatore americano all'Onu. L'approvazione della nomina avanzata da Donald Trump è avvenuta a grandissima maggioranza: 96 voti favorevoli e soltanto quattro contrari, nonostante l'inesperienza in materia di politica estera della governatrice repubblicana.

09:11Trump: ‘Grande giorno, costruiamo il muro’

(ANSA) - WASHINGTON, 25 GEN - "Grande giorno domani (oggi in Italia, ndr) per la sicurezza nazionale. Tra le tante cose, costruiremo il muro!". Lo ha twittato poco fa il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'annuncio appare così confermare le anticipazioni del New York Times sulla firma di un decreto sull'immigrazione e la costruzione della barriera al confine col Messico.

07:43Mafia: cc Bari sequestrano beni 1,2 mln di euro a giostraio

(ANSA) - BARI, 25 GEN - I carabinieri del comando provinciale di Bari stanno eseguendo una misura di prevenzione patrimoniale di sequestro di beni, per un valore di circa 1,2 milioni di euro, nei confronti di Amilcare Monti Condesnitt, di 48 anni, di Gioia del Colle (Bari), noto come 'il giostraio', già condannato per traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di armi da guerra, violazione delle norme sull'immigrazione e ricettazione. Il provvedimento, innescato da accertamenti patrimoniali del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Bari, è stato emesso dal Tribunale di Bari su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. Un'attività investigativa che proviene da indagini preliminari riguardanti il rinvenimento, tra aprile e maggio dello scorso anno, di tritolo che, secondo un collaboratore di giustizia, sarebbe dovuto servire a compiere un attentato, ordito dalla camorra, ai danni del Procuratore di Napoli, Giovanni Colangelo, episodio per il quale all'epoca Monti Condesnitt finì in carcere.

02:29Rigopiano: lutto nel Salernitano per morte Feniello

(ANSA) - VALVA (SALERNO), 25 GEN - Stefano Feniello, il 28enne originario di Valva (Salerno), non ce l'ha fatta. Il suo corpo privo di vita è stato estratto ieri dalle macerie dell'hotel Rigopiano. "E' una notizia che non avrei mai voluto ricevere - dice il sindaco, Vito Falcone - eravamo consci che con il passare dei giorni le possibilità di ritrovarlo in vita diminuivano sempre più, ma la speranza di un miracolo c'è sempre stata. Purtroppo non abbiamo potuto festeggiare il suo ritorno a Valva". Il piccolo comune del Salernitano in questi giorni si è stretto attorno alla famiglia Feniello. Una famiglia numerosa, ben sette fratelli, molti dei quali in questi giorni sono andati a Pescara per dare sostegno ad Alessio, il papà di Stefano. Ora dovrà essere fissata la data dei funerali. "Quel giorno - dice il sindaco - proclamerò il lutto cittadino. Non faremo mancare la nostra vicinanza alla famiglia, dimostrata in questi giorni drammatici dalla nostra comunità".

01:23Vela: Coppa del Mondo a Miami, italiani subito protagonisti

(ANSA) - MIAMI (USA), 24 GEN - È subito grande spettacolo a Miami dove, in condizioni praticamente perfette - tra gli 8 e i 15 nodi di vento e con un sole sempre presente - sono cominciate le regate della Coppa del Mondo di Vela, circuito itinerante riservato alle Classi Olimpiche che proprio in Florida, con oltre 400 velisti di 44 Nazioni in acqua, ha fatto il suo esordio stagionale. Se la Baia di Biscayne ha sfoderato il suo miglior azzurro, anche gli italiani non sono stati da meno, partendo subito bene in alcune classi: nel Catamarano per equipaggi misti Nacra 17, con Lorenzo Bressani e Caterina Marianna Banti, e nel Doppio 470 maschile con Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò. Bressani-Banti hanno dominato la flotta chiudendo con due vittorie e un secondo posto, risultati che li hanno proiettati subito al comando con 3 punti di vantaggio sugli inglesi Phipps-Boniface, mentre i due romani, vincitori la settimana scorsa del Campionato Nord Americano 470, sono secondi in classifica a tre punti dai giapponesi Doi-Kimura.

00:16Calcio: Coppa Italia, Napoli in semifinale

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Il Napoli si è qualificato per le semifinali di Coppa Italia grazie al successo per 1-0 sulla Fiorentina. Partita molto vivace con occasioni da entrambe le parti e decisa al 71' da un colpo di testa di Callejon su cross dalla sinistra di Hamsik. Le squadre hanno finito l'incontro in 10 per le espulsioni nel finale di Hysaj e Maxi Olivera. In semifinale il Napoli incontrerà la vincente di Juventus-Milan, in programma domani.

00:12Rigopiano, estratta la diciottesima vittima

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - E' un uomo non ancora identificato la diciottesima vittima estratta dai Vigili del fuoco dall' hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), travolto da una valanga mercoledì scorso. Lo ha fatto sapere la Prefettura di Pescara. Il numero delle vittime sale così a 18; scende a 11 il numero dei dispersi.