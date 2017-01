Ultima ora

12:08Gentiloni, P.Civile avanguardia, teniamocela stretta

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Al di là di singoli errori che le inchieste accerteranno, abbiamo mostrato una capacità di reazione del sistema all'altezza di un grande Paese, non a caso abbiamo un sistema di Protezione civile all'avanguardia: non è di destra o sinistra, di questo o quel governo, è un patrimonio italiano che dobbiamo tenerci stretto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nella sua informativa al Senato sull'emergenza nel Centro Italia.

12:05Gentiloni, verità ma no a capri espiatori e giustizieri

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Se ci sono stati ritardi e responsabilità saranno le inchieste a chiarire. Il governo non teme la verità che serve a fare meglio e non ad avvelenare i pozzi. Io che condivido la ricerca della verità non condivido la voglia di capri espiatori e giustizieri anche perché la storia è lesta a trasformare i giustizieri in capri espiatori". Così il premier Paolo Gentiloni nell'informativa al Senato sulle conseguenze dell'emergenza in centro Italia.

11:56Grasso, Ue grande assente nel Mediterraneo

(ANSA) - MADRID, 25 GEN - "L'Unione europea nel Mediterraneo è uno dei grandi assenti. Distratta da egoismi e dal fronte orientale ha perso l'opportunità di influire positivamente sul corso degli eventi prima delle primavere arabe, quando il cambiamento era in atto e le crisi di oggi cominciavano a dipanarsi": cosi il presidente del Senato Pietro Grasso, in un intervento a Madrid davanti al Foro della Nuova Economia.

11:54Rigopiano: Gentiloni, fatto ogni sforzo possibile

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Credo sia stato messo in atto ogni sforzo possibile dal punto di vista umano, organizzativo, tecnico per cercare di salvare i dispersi". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni riferendo in Senato sulla situazione di emergenza nel Centro Italia e parlando in particolare dell'albergo di Rigopiano.

11:45Terremoto: Gentiloni, orgogliosi dei soccorritori

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Siamo orgogliosi dei nostri soccorritori, sono cittadini italiani esemplari: forte e unanime deve essere il sentimento di riconoscenza per le 11mila persone intervenute che si prodigano per salvare vite". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nella sua informativa al Senato sull'emergenza nel Centro Italia. "Rimarranno impresse - ha aggiunto - le immagini dei lutti ma anche quelle delle vite salvate, dello Stato che mobilita tutte le proprie energie e arriva in mezzo alla tormenta con sci e pelli di foca".

11:41Maltempo:Gentiloni ricorda vittime, Aula Senato applaude

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Dall'Aula del Senato credo debba venire forte e unanime un sentimento di cordoglio e di compassione per le 23 vittime dell'Hotel Rigopiano dove si cercano 6 dispersi, per le 6 dell'elisoccorso di Campofelice e per le 5 vittime del maltempo e del terremoto". Così il premier Paolo Gentiloni, nell'informativa nell'aula di Palazzo Madama, dove i senatori si sono alzati tutti in piedi per applaudire.

11:18Tennis: Australia, bulgaro Dimitrov terzo semifinalista

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il tennista bulgaro Grigor Dimitrov è il terzo semifinalista degli Australian Open di tennis in corso a Melbourne, dopo aver battuto ai quarti di finale, nella notte italiana, il belga David Goffin con il punteggio di 6-3 6-2 6-4. Per il 25enne, numero 15 del ranking mondiale, è la prima semifinale al torneo di Melbourne. Il suo prossimo avversario sarà il vincente della sfida tra Rafa Nadal e Milos Raonic. L'altra semifinale invece vedrà di fronte Roger Federer e Stanislaw Wawrinka. (ANSA).