14:09Calcio: Niang, il Milan tratta con il Watford

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Potrebbe essere il Watford allenato da Walter Mazzarri la destinazione M'Baye Niang, che in queste ore sta valutando l'ipotesi di lasciare il Milan per un prestito in Premier League. L'amministratore delegato rossonero Adriano Galliani sta trattando con il club inglese di Giampaolo Pozzo per provare a definire un prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro. Decisiva per la conclusione dell'operazione sarà la volontà dell'attaccante francese che ieri ha declinato la proposta di trasferirsi in prestito al Genoa e sarebbe seguito anche da altre squadre inglesi.

14:09Trump: Zuckerberg smentisce, non punta alla Casa Bianca

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Mark Zuckerberg non punta a correre per le presidenziali Usa del 2020. Dopo le voci circolate nelle ultime settimane, il fondatore di Facebook ha smentito con un secco 'no', in un'intervista a BuzzFeed News, l'intenzione di diventare il prossimo inquilino della Casa Bianca. "Sono concentrato nel costruire la nostra community di Facebook e sul lavoro alla Chan Zuckerberg Initiative", ha detto il miliardario trentaduenne riferendosi alla società a responsabilità limitata fondata con la moglie, Priscilla Chan, per far progredire il potenziale umano e promuovere l'uguaglianza attraverso l'istruzione e la ricerca scientifica. La smentita di Zuckerberg arriva dopo settimane di speculazioni su una sua possibile discesa in campo. Ad alimentare le ipotesi di mire su Washington erano state alcune dichiarazioni del Ceo di Facebook, che come proposito del 2017 aveva affermato di volersi mettere "on the road" per "ascoltare le voci" di tutti e 50 gli Stati americani, visitando i 30 in cui non è ancora stato.

14:07Terrorismo:sorveglianza speciale a albanese residente a Bari

(ANSA) - BARI, 25 GEN - Un provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale è stato notificato ad un 38enne albanese residente in provincia di Bari, indagato per terrorismo internazionale. L'uomo, Edmond Ahmetaj, vive da alcuni anni con moglie e fratello a Noci (Bari) e dal maggio 2016 ha la cittadinanza italiana. Le indagini della Digos della Questura di Bari, coordinate dal pm Antimafia Isabella Ginefra, sono iniziate nel novembre 2015, dopo l'attentato a Parigi. Il 38enne avrebbe manifestato su Facebook disprezzo per le vittime e inneggiato all'Isis condividendo anche un video relativo ad un possibile attentato in Italia.(ANSA).

13:57Basket: Avellino, Cusin fuori per due mesi

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Tegola per la Sidigas Avellino che dovrà fare a meno del centro Marco Cusin per due mesi. Il pivot biancoverde, in seguito ad un contatto di gioco durante la seduta di allenamento di ieri pomeriggio, ha riportato la frattura del quarto metacarpo della mano destra. Cusin sarà operato domani dal dottor Raffaele Cortina, ortopedico della nazionale, nella clinica Santa Teresa Di Isola del Liri. Visti i tempi di recupero, stimati in 60 giorni, il pivot non dovrebbe essere disponibile per l'appuntamento con le Final Eight di Coppa Italia in programma a febbraio.

13:53Rigopiano: estratte altre 3 persone, vittime sono 24

(ANSA) - PENNE (PESCARA), 25 GEN - Altri tre corpi sono stati estratti dalle macerie dell'hotel Rigopiano. Si tratta di un uomo e due donne. Il bilancio ufficiale delle vittime sale così a 24, mentre sono ancora 5 i dispersi. Riconosciuto tra le vittime anche il receptionist dell'hotel, Alessandro Riccetti, 33 anni, di Terni.

13:42L.elettorale: Grasso, non può prescindere da Camere

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Il mio auspicio è che anche il Parlamento italiano sappia nei prossimi mesi riaffermare il proprio ruolo rispetto ad alcune scelte strategiche che impegneranno il nostro Paese nei prossimi mesi. Penso in particolare alla legge elettorale, che non può prescindere da una scelta mirata e consapevole del Parlamento idonea a garantire per le due Camere sistemi elettorali coerenti ed omogenei". Lo afferma il presidente del Senato Pietro Grasso a Madrid parlando dell'Italia.

13:36Furbetti cartellino, indagati 63 dipendenti a Nola

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Un avviso di conclusione indagini è stato emesso dalla Procura di Nola a carico di 63 dipendenti del comune di Nola, ritenuti responsabili di truffa aggravata ai danni dello Stato e di false attestazioni o certificazioni. Oltre 400 gli episodi di assenteismo accertati dai carabinieri che hanno notificato il provvedimento. Le telecamere piazzate dall'Arma riprendono i dipendenti mentre strisciano fino a cinque cartellini di colleghi assenti. I 63 dipendenti comunali indagati rappresentano circa un terzo dell'intero organico. Dalle indagini è emerso che i "furbetti" si erano organizzati in turni per andare a strisciare in luogo del collega assente. I 'furbetti' non sono stati solo ripresi con le telecamere ma anche pedinati. E' stato possibile così accertare che questi risultavano al lavoro ma in realtà si stavano occupando di fare la spesa, portare a passeggio il cane, intrattenersi lungamente al bar con amici quando invece erano incaricati di portare in riparazione un computer dell'ente locale.