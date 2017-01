Ultima ora

15:59Egitto: Sisi, contro il terrorismo fino alla fine

(ANSA) - IL CAIRO, 25 GEN - Continueremo ad affrontare il terrorismo finché non sarà totalmente sradicato in Egitto": lo ha detto il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi in un discorso televisivo trasmesso per il sesto anniversario della rivoluzione cominciata il 25 gennaio 2011. "La rivoluzione di gennaio resterà un punto di svolta nella storia dell'Egitto", ha sottolineato Sisi affermando che la rivolta ha espresso "la volontà degli egiziani di cambiare". "Una valutazione oggettiva dello sviluppo della situazione in Egitto degli ultimi anni afferma che siamo sulla buona strada", ha sostenuto il presidente sottolineando l'importanza della lotta alla "corruzione" che "non é meno pericolosa" del terrorismo.

15:55Germania: blitz contro gruppo antisemita e xenofobo

(ANSA) - BERLINO, 25 GEN - Hanno preso i contatti via web, per fondare un'associazione terroristica dal nome inquietante in Germania: "Reichsbuerger", "Cittadini del Reichs". Per gli inquirenti obiettivo del piccolo gruppo - 7 estremisti di destra - potrebbe essere quello di commettere attacchi contro profughi, ebrei e poliziotti. E stando alla Bild on line, dall'alba di oggi sono state eseguite perquisizioni in sei Laender della Germania: dodici gli appartamenti visionati dagli addetti alla sicurezza su mandato della Procura generale. I sospettati sarebbero già stati in possesso di armi e munizioni per colpire.

15:51Gentiloni sente genitori Regeni, fiducia passi avanti

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il premier Paolo Gentiloni ha sentito questa mattina i genitori di Giulio Regeni. A Paola e Claudio Regeni il premier ha confermato la vicinanza del governo ed espresso fiducia nel lavoro che sta facendo la magistratura italiana, auspicando ulteriori passi avanti sulla via dell'accertamento della verità.

15:45Roma: Appello, cade ‘metodo mafioso’ per primo condannato

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Cade il metodo mafioso in appello per il primo condannato nel processo a Mafia Capitale. Lo hanno deciso i giudici della terza corte d'Appello di Roma per Emilio Gammuto, collaboratore di Salvatore Buzzi hanno ridotto la pena da 5 anni a 4 mesi a tre anni eliminando l'aggravante del metodo mafioso e riconoscendo invece il solo reato di corruzione.

15:43Calcio: Napoli, iniziative per Capodanno cinese

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Biglietti scontati per Napoli-Palermo e una maglietta dedicata all'Anno del Gallo. Così il Napoli festeggia domenica sera al San Paolo il Capodanno Cinese confermando il suo piano di espansione per coinvolgere nella passione per il club azzurro il mercato dei tifosi cinesi. Durante la sfida contro il Palermo, la squadra indosserà una maglietta "special limited edition" con una serie di simboli dedicati all'Anno del Gallo e all'ingresso in campo delle due squadre, i bambini che accompagneranno in campo con i giocatori indosseranno una t-shirt rossa dedicata all'evento. Il Napoli ha dedicato una tariffa speciale, con uno sconto del 50% sui biglietti di curve e distinti, ai tifosi cinesi in Italia, che vorranno seguire la gara al San Paolo. La speciale maglia, autografata da tutti i giocatori, sarà messa all'asta per raccogliere fondi a sostegno della crescita del calcio in Cina. I tifosi potranno anche acquistare una replica della casacca che sarà in vendita nei negozi del Napoli dopo la partita.

15:28Maltrattamenti asilo: Pisa, maestre a processo,una patteggia

(ANSA) - PISA, 25 GEN - Il giudice dell'udienza preliminare Giulio Cesare Cipolletta ha accolto la richiesta di patteggiamento per Marcella Ricci (condannata a un anno e 10 mesi) e respinto quella della principale accusata, Sonia Ori, rinviandola a giudizio insieme alla collega, Donatella Castiglioni. Le tre maestre sono accusate di maltrattamenti nei confronti di 20 bambini di un asilo nido comunale pisano e le loro condotte furono filmate per settimane dai carabinieri dopo la denuncia di un'addetta alla mensa. La vicenda risale a oltre un anno fa e fu denunciata dall'inserviente, nonostante nell'ambiente scolastico fossero noti i metodi "educativi" adottati dalla Ori, con la complicità delle colleghe: secondo la maestra, hanno messo agli atti del processo gli inquirenti, i bambini "erano troppo viziati" dai loro genitori. La difesa di Sonia Ori aveva chiesto di patteggiare ma la richiesta è stata giudicata non congrua dalla procura. Il processo con rito ordinario inizierà il 7 marzo.

15:28Giro: scatta countdown, Sardegna si veste di rosa

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GEN - Tutta la Sardegna si veste di rosa per il centesimo Giro d'Italia. A cento giorni dalla partenza, il 5 maggio, comincia ad Alghero, Olbia, Tortolì e Cagliari il countdown non solo simbolico con contatori cronometrici e illuminazione rosa di monumenti simbolo e aeroporti e attività di animazione territoriale. In particolare saranno colorati la Torre di Sulis di Alghero, il museo archeologico, la chiesa di San Simplicio e la piazzetta di San Pantaleo a Olbia, gli scogli rossi a Tortolì e il Palazzo civico a Cagliari. È la strategia di comunicazione della Regione, in accordo con i Comuni coinvolti, per valorizzare l'immagine dell'isola in concomitanza con un evento che darà molta visibilità: 196 Paesi collegati in tv e duecento testate giornalistiche presenti sul territorio. Coinvolte nella promozione anche il Cagliari e la squadra di basket della Dinamo Sassari.