17:47Calcio: Pepe ciao Real, andrà in Cina per 15 mln l’anno

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Pepe sembra aver deciso: dopo dieci anni dirà addio al Real Madrid per accettare la ricchissima offerta della Super League cinese. Lo riporta oggi la spagnola Cadena Cope, secondo cui il centrale portoghese giocherà la prossima stagione con l'Hebei Cina Fortune allenata da Manuel Pellegrini che Pepe ha già avuto come tecnico un paio d'anni fa al Bernabeu. Per convincere il giocatore i cinesi avrebbero pronta un'offerta da 15 milioni l'anno, il triplo di quanto attualmente percepisce al Real (5.5 mln). Il nazionale portoghese, laureatosi campione d'Europa con la nazionale lo scorso luglio, compirà 34 anni il mese prossimo, è in scadenza di contratto e dal primo gennaio è libero di negoziare con un altro club. Il Real gli ha offerto il rinnovo per un altro anno, mentre Pepe vorrebbe un biennale.

17:41Traffico: A4, 5 incidenti in un’ora, disagi e code

(ANSA) - TRIESTE, 25 GEN - Cinque incidenti in meno di un'ora nel primo pomeriggio di oggi sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, nel tratto compreso fra Latisana e San Giorgio di Nogaro. Il primo sinistro è accaduto verso le 15.00 e ha coinvolto una vettura sulla corsia di sorpasso e un mezzo pesante in corsia di marcia. Il traffico è stato fatto scorrere lentamente sulla corsia di emergenza fino allo spostamento definitivo dei due mezzi. A 200 metri di distanza si sono tamponati due mezzi pesanti di cui uno, il più danneggiato, non ha potuto essere spostato subito. Poche centinaia di metri e ancora nuovo tamponamento fra quattro mezzi pesanti: una cisterna vuota, un camion che trasportava riso, finito in gran parte sulla carreggiata, e altri due mezzi. In prossimità di Latisana un ulteriore incidente fra una vettura e un mezzo pesante ha causato lo spostamento del carico di quest'ultimo, impedendo così la sua immediata rimozione. Attualmente sono otto i chilometri di coda sul tratto interessato dagli incidenti.

17:38Regeni:Alfano, ferita ancora aperta, perso un cuore generoso

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Ad un anno dalla sua scomparsa, avvenuta al Cairo nel giorno in cui l'Egitto ricordava la rivoluzione, la tragica morte di Giulio Regeni è ancora una ferita aperta, non solo per la sua famiglia, a cui va il nostro pensiero, ma per tutto il nostro Paese". Lo scrive il ministro degli Esteri Angelino Alfano in un messaggio pubblicato sul sito web della Farnesina, che gli riserva l'apertura con una grande foto del giovane ricercatore. La ricerca della verità - ha sottolineato Alfano - "non è un fatto privato ma, al contrario, un'esigenza collettiva che l'Italia, fin dal primo giorno, ha mostrato di esigere con forza e non smetterà di cercare". E "la Farnesina è vicina con affetto alla famiglia Regeni, la cui forza e determinazione sono un esempio straordinario di amore per la vita, lo stesso che hanno trasmesso al loro figlio Giulio", ha aggiunto Alfano, sottolineando che la sua morte "priva tutti noi di un cuore generoso che avrebbe potuto fare molto per gli altri".

17:38Calcio: Napoli, Giaccherini valuta alternative

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Ora ho capito che Giaccherini non giocherà mai. Io e Sarri siamo amici, non c'è nessuna polemica con lui, ma chiederò di trovare una soluzione per andar via". Lo ha detto Furio Valcareggi, procuratore di Emanuele Giaccherini a Radio Kiss Kiss Napoli. "Emanuele - ha aggiunto il manager - è un giocatore conosciuto, ma non gioca mai e io devo tutelare la sua carriera, visto che si ritrova ad essere la quinta scelta dopo un Europeo a grandissimi livelli. È chiuso da Callejon e dagli altri attaccanti, mentre a centrocampo Sarri non lo vede. A Napoli sta benissimo, ma se c'è una mezza possibilità di dare un nostro contributo in giro per la Serie A cercheremo di coglierla. Siamo venuti a Napoli con delle alternative, Napoli è stata una scelta ma adesso siamo dispiaciuti. Nel fine settimana con il ds azzurro Giuntoli cercheremo di trovare una soluzione e pressare il Napoli, anche se non so se riusciremo ad ottenere qualcosa. Ci sono tante squadre su di lui, ma servono proposte serie perché Emanuele guadagna bene".

17:36Calcio: Argentina, Zanetti ‘vota’ Icardi

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Icardi da molto tempo sta facendo ottime cose e merita un'opportunità in nazionale": lo dice il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti in un'intervista alla testata argentina Radio 10. "È un gran professionista e all'Inter è cresciuto moltissimo, è il nostro capitano ed è molto rispettato. Secondo me a breve sarà convocato e farà anche bene. Ha un gran futuro. Sa che ciò che fa dentro il campo è quanto conta per essere chiamato. Sta aspettando e non ho dubbi che prima o poi verrà convocato, speriamo che possa dare una mano anche per i Mondiali".

17:34Grecia: Tsipras, 2 anni di governo, ‘ora basta austerità’

(ANSA-AP) - ATENE, 25 GEN - Il premier greco Alexis Tsipras raggiunge il traguarod dei due anni al governo, e promette che "neanche un euro" verrà da nuove misure di austerità. Intervistato dal quotidiano EfSyn, Tsipras - che vinse le elezioni il 25 gennaio del 2015 con il suo partito-coalizione di sinistra Syriza - ha chiesto ai leader europei di aiutare la ripresa economica della Grecia, un rafforzamento che servirebbe anche all'Unione. "In nessun caso - afferma il premier che ha negoziato un terzo piano di salvataggio con i creditori internazionali - passeremo leggi che introducano altre misure di austerità. Neanche per un euro, oltre quello che è già stato concordato". La trattativa tra Atene ed i creditori sulla prossima fase del piano di salvataggio è in una fase di impasse. L'Fmi chiede altri tagli alla spesa, affermando che con l'attuale previsione di bilancio, gli obiettivi prefissi per il 2017 non possono essere raggiunti, a meno che non ci sia una rinegoziazione importante del debito.

17:24Doping: Bolt, un oro olimpico in meno

(ANSA) - LOSANNA, 25 GEN - Ci sarà un oro in meno nella ricchissima bacheca di Usain Bolt: il velocista giamaicano e la staffetta 4x100, primi ai Giochi di Pechino 2008, sono stati infatti spogliati della medaglia d'oro conquista 9 anni fa per il caso di doping di Nesta Carter, uno dei componenti la staffetta. Lo rende noto il Cio, ufficializzando la positività di Carter e la decisione di squalificare la squadra giamaicana, all'epoca composto da Carter, Fraser, Powell e Bolt.