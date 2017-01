Ultima ora

19:23Rugby: concluso il primo raduno degli azzurri

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Si è concluso stamani, dopo tre giorni di lavoro al Centro sportivo Giulio Onesti di Roma, il primo raduno dell'anno della Nazionale italiana di rugby. Lo rende noto la Federugby, precisando che il ct Conor O'Shea e il capitano Sergio Parisse sono già a Londra per la presentazione del Sei Nazioni 2017, torneo che inizierà nel primo fine settimana di febbraio. "Abbiamo lavorato tanto - ha detto Maxime Mbandà incontrando la stampa al termine dell'allenamento - cercando soprattutto di correggere gli errori commessi nei test di novembre. Il Galles (primo avversario degli azzurri, ndr) è molto forte. La terza linea è forse il loro reparto migliore". "Il nostro obiettivo - ha dichiarato invece Carlo Canna - è quello di trovare continuità di prestazioni e risultati. Avere in squadra giocatori esperti come Parisse, Ghiraldini e Cittadini sarà sicuramente di aiuto. Abbiamo tutti fame di vittorie e non vediamo l'ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi". L'Italrugby si radunerà nuovamente domenica.

19:18Italicum: Consulta, no a ballottaggio, resta il premio

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il ballottaggio previsto dall'Italicum, la legge elettorale in vigore dal luglio 2016 'impugnata' da un pool di legali in qualità di cittadini elettori. E' stato invece giudicato legittimo il premio di maggioranza che la legge attribuisce al partito che supera il 40% dei voti. Illegittima la disposizione dell'Italicum che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione: il candidato non potrà optare, resta valido il criterio del sorteggio. "All'esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione", specifica la Corte.

19:10Regeni, sit-in alla Sapienza ad un anno morte

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Non mollate, non mollate per noi". Questo l'appello lanciato dai genitori di Giulio Regeni, Paola e Claudio, in collegamento telefonico al sit-in organizzato oggi alla Sapienza, a Roma, per ricordare il ricercatore italiano ucciso un anno fa in Egitto. Centinaia di manifesti gialli con il ritratto del ragazzo si sono alzati al cielo per chiedere "verità e giustizia" sulla sua morte, mentre sul palco si sono alternati numerosi interventi, tra cui quello dello scrittore Erri De Luca che ha ricordato Regeni leggendo alcuni brani del ricercatore. Prima, però, ha lanciato un duro attacco al governo italiano. "L'unica cosa che doveva fare - ha detto - era rendere Giulio Regeni cittadino europeo e farlo difendere dalla voce dell'intera comunità dell'Unione Europea. E' stato inefficiente". "E' Giulio che ci dà la forza di andare avanti nella ricerca della verità", e parole del papà Claudio. "Tutto questo movimento - ha detto la mamma Paola - ci emoziona, è stato importante in quest'anno e lo è ancora oggi".

18:58Trump: Wp, verso revisione metodi interrogatori Cia

(ANSA) - NEW YORK, 25 GEN - Verso il via libera da parte dell'amministrazione Trump a una revisione dei metodi attraverso cui la Cia compie gli interrogatori, autorizzando anche l'agenzia di intelligence a riaprire carceri segreti all'estero. E' quanto prevede - secondo il Washington Post che ne ha copia - una bozza di decreto che di fatto potrebbe far ripartire il programma sugli interrogatori 'rafforzati' smantellato nel 2009 perche' accusato di assecondare la tortura. Secondo la bozza in mano al Washington Post il provvedimento revocherebbe la decisione presa da Barack Obama nel 2009 di porre fine al programma della Cia sugli interrogatori rafforzati (vedi la pratica del waterboarding), ripristinando un decreto del 2007 varato dall'amministrazione di George W.Bush. Nel testo si sottolinea come gli Usa nell'ambito della lotta al terrorismo si siano "astenuti dall'esercitare alcune autorita' fondamentali per la propria difesa", compreso "uno stop a tutti gli interrogatori segreti da parte della Cia".

18:50Bomba aereo fatta brillare in mare a Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 25 GEN - Trovata in mare da un peschereccio e fatta brillare dalla Marina Militare una bomba d'aereo, residuato bellico della secondo guerra mondiale. A trovare l'ordigno è stato il peschereccio della marineria viareggina "Milù Pesca 2" che ha segnalato alla sala operativa della Capitaneria di porto di Viareggio il ritrovamento nelle reti dell'oggetto di grosse dimensioni, circa 130 centimetri. I militari hanno suggerito al comandante del peschereccio di non movimentare l'oggetto e di attendere disposizioni nella rada del porto. Immediatamente è giunto a Viareggio il personale specializzato del Comsubin, Nucleo Sdai Palombari della Marina Militare di La Spezia, mentre la zona è stata interdetta alla alla navigazione dalla Capitaneria di porto. L'ordigno è stato fatto brillare una volta raggiunta la distanza di sicurezza dalla costa di tre miglia ed un fondale di 15 metri, in una cornice di sicurezza assicurata dalla Guardia costiera. (ANSA).

18:48Malati a terra: rimandate le audizioni dei medici sospesi

(ANSA) - NOLA (NAPOLI), 25 GEN - Sono state rimandate a venerdì prossimo le audizioni in commissione disciplinare dei tre medici dell'ospedale civile di Nola (Napoli), sospesi dopo la diffusione delle immagini che ritraevano utenti del pronto soccorso adagiati sul pavimento nella notte tra il 7 e l'8 gennaio scorso per la mancanza di letti e barelle. Le audizioni per il direttore sanitario Andreo De Stefano, e i responsabili del pronto soccorso, Andrea Manzi, e della medicina d'urgenza, Felice Avella, erano in programma tra oggi e domani ma, secondo quanto si è appreso, sono state rimandate a venerdì 27 gennaio, quando i tre medici riferiranno alla disciplinare dell'Asl Napoli 3 sud del proprio operato durante le fasi concitate dell'emergenza, quando nel pronto soccorso, in poche ore, arrivarono 265 persone, due delle quali furono adagiate sul pavimento per ricevere le prime cure.

18:43Berlusconi: intervista Esposito, “assolto” Il Mattino

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Il Tribunale di Napoli (quarta sezione civile) ha respinto la richiesta di condanna per diffamazione proposta da Antonio Esposito, presidente titolare della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, contro il direttore de "Il Mattino", Alessandro Barbano, la società editrice e il giornalista Antonio Manzo per l'intervista allo stesso Esposito pubblicata all'indomani della sentenza di Cassazione, che confermava la condanna di Silvio Berlusconi nel cosiddetto processo "Mediaset".