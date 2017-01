Ultima ora

21:05Regeni: genitori, no ritorno ambasciatore in Egitto

(ANSA) - TRIESTE, 25 GEN - "L'ambasciatore italiano non deve tornare in Egitto: si darebbe un segnale di distensione che non è il caso di dare": è quanto ritengono i genitori di Giulio Regeni. "Sembra che ci siano dei segnali", sul versante delle indagini, grazie soprattutto al grande lavoro della Procura di Roma, ma "da qua a dire che c'è una reale cooperazione e un' apertura strabiliante" da parte delle autorità egiziane "assolutamente no", hanno aggiunto Paola e Claudio Regeni. "Giulio ha capito: qua è la fine per me: morire pian pian in vita. E questo è terribile", ha detto la mamma parlando della "paura che Giulio ha vissuto" durante le drammatiche torture "che - ha aggiunto con forza - non è la paura di una persona codarda" perché Giulio era in Egitto "per andare incontro alle persone".

20:56Vigile fuoco ucciso, fermata donna

(ANSA) - MESSINA, 25 GEN - I carabinieri hanno fermato una donna di 47 anni, Fortunata Caminiti, con l'accusa di omicidio, sequestro di persona e occultamento di cadavere. Secondo gli investigatori avrebbe ucciso Roberto Scipilliti, 56 anni il vigile del fuoco, prima scomparso e poi trovato morto a Savoca (Me) qualche giorno fa. I militari dell'Arma attraverso le immagini di alcune telecamere hanno rintracciato una Panda gialla presente sul luogo dell'omicidio che era stata affitta dalla donna con documenti falsi. I titolari dell'autonoleggio hanno detto di aver trovato del sangue a bordo. I militari sono risaliti alla donna che era stata arrestata - e poi rilasciata - insieme al marito latitante Fabrizio Ceccio, 44 anni, qualche giorno fa all'imbarco dei traghetti a Messina. Ceccio era ricercato da aprile dell'anno scorso per associazione per delinquere finalizzata alle truffe, al riciclaggio ed alla ricettazione. I due avevano documenti falsi e nell'auto sono state trovate 2 pistole, alcuni telefoni cellulari, e 60 proiettili.

20:55Usa: sette persone su gru vicino a Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 25 GEN - Almeno sette persone sono salite su una gru in un cantiere a pochi blocchi dalla Casa Bianca, dove c'è la vecchia sede del Washington Post, impedendo ai dipendenti di lavorare nell'area. Ancora ignoti i motivi della protesta. La polizia, che finora non ha fatto ancora alcun arresto, è sul posto e ha chiuso la 15/ma strada tra L e M. La polizia ritiene che la protesta sia legata a Greenpeace. Gli attivisti hanno invocato con le forze dell'ordine il primo emendamento, che tutela la libertà di espressione. L'iniziativa arriva all'indomani del giro di vite del neo presidente Donald Trump in materia ambientale.

20:35Libia: Haftar, liberata zona-chiave di Bengasi

(ANSA) - BENGASI (LIBIA), 25 GEN - Dopo mesi di assedio, una zona-chiave di Bengasi finora controllata da jihadisti è stata conquistata dalle forze che rispondono al generale Khalifa Haftar e al Parlamento insediato a Tobruk. L'area da cui sono stati cacciati gli estremisti islamici si chiama Ganfouda e l'annuncio della liberazione è giunto con un tweet di Ali Mosmari, portavoce delle milizie impegnate da due anni nella liberazione di Bengasi. "Abbiamo appena liberato Ganfouda", ha scritto il portavoce aggiungendo che decine di civili intrappolati dai combattimenti sono ora liberi di muoversi. Il sito Libya Herald segnala però, che "alcuni terroristi" resistono ancora "in un piccolo numero" di appartamenti ai piani alti.

20:32Italicum:Sisto, raccogliere invito Colle su leggi omogenee

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "La decisione della Consulta non consente di andare immediatamente al voto: la disomogeneità tra la legge disegnata per la Camera e quella a suo tempo scritta per il Senato è fin troppo lampante e in palese contrapposizione con quell'armonia tra i criteri di elezione dei due rami del Parlamento richiamata dal Presidente della Repubblica". Lo afferma il deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari costituzionali, Francesco Paolo Sisto. "Il principio della rappresentanza - prosegue - non può subire applicazioni così evidentemente divergenti solo per accontentare la foga elettorale di qualche leader di partito. Ecco perché chiediamo che il Parlamento, una volta apprese le motivazioni alla base della sentenza della Consulta di oggi, si impegni per scrivere una legge elettorale che non sia figlia della fretta, ma frutto di condivisa riflessione".

20:26Calcio: Juventus, Evra al Marsiglia di Garcia

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Patrice Evra ha raggiunto l'accordo con l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia e già in serata passerà le visite mediche in vista della firma su un contratto di 18 mesi. Lo ha annunciato la radio Rmc Sport. Il laterale della Juventus, secondo le informazioni, avrebbe deciso nelle ultime ore dopo che la società bianconera l'aveva lasciato libero per gli ultimi 6 mesi di contratto.

20:22Re di Giordania incontra Putin a Mosca

(ANSA) - MOSCA, 25 GEN - "Riconosciamo il ruolo cruciale della Russia nel risolvere" il conflitto siriano "e molte altre questioni regionali": lo ha dichiarato il re di Giordania Abdallah II in un incontro a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. "Sosteniamo pienamente l'iter per la soluzione del conflitto lanciato ad Astana e apprezziamo il ruolo della Russia e il suo coinvolgimento in questo processo", ha aggiunto Abdallah II. Ieri, alla fine dei colloqui di Astana sulla crisi siriana, Russia, Turchia e Iran hanno siglato un accordo per la creazione di un meccanismo congiunto di monitoraggio della tregua in Siria.