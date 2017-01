Ultima ora

22:38Germania: testa a testa Schulz-Merkel

(ANSA) - BERLINO, 25 GEN - Effetto Schulz sui sondaggi tedeschi. Secondo il DeutschlandTrend di Ard, la prima rete pubblica, in un ipotetico duello diretto Angela Merkel e Martin Schulz sarebbero testa a testa, con il 41% dei consensi ciascuno. Rispetto al mese scorso, Merkel perde 2 punti, Schulz ne guadagna 5. Ovviamente va tenuto conto che in Germania non si vota direttamente il cancelliere ma i partiti e, secondo i sondaggi più recenti, Cdu e Csu sono tra il 35 e il 37%, l'Spd tra il 20 e il 21%. Per il 64% delle persone interpellate dal sondaggio di Ard, quella di Schulz è una buona candidatura per l'Spd. La percentuale sale all'81% tra i sostenitori socialdemocratici.

22:37Marra: Riesame, mercimonio sua funzione pubblica

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "I motivi per cui Marra ha chiesto e Scarpellini ha erogato l'importante somma risiedono nel mercimonio della funzione che il dirigente pubblico ha accettato di fare in cambio di denaro". Lo scrivono i giudici del tribunale del Riesame di Roma nelle motivazioni della decisione con cui hanno confermato il carcere per l'ex capo del personale del Comune di Roma. I giudici scrivono che "sin dal 2009 Marra si è messo a libro paga dell'immobiliarista. Ancora nel 2016 ha dichiarato la propria fedeltà al patto già assunto". Per il Riesame Marra potrebbe delinquere di nuovo alla luce della "sua ferma determinazione a conservare il ruolo di potere". Infatti, osservano, l'ex dirigente arrestato "nonostante la campagna di stampa in suo sfavore" è stato "nominato al vertice del Dipartimento risorse umane, ruolo che gli assegna un rilevante potere" all'interno del Campidoglio.

22:37Regeni: a Trieste la sede della Regione illuminata di giallo

(ANSA) - TRIESTE, 25 GEN - Candele accese a sfidare la bora e un minuto di silenzio, concluso da un lungo applauso. Sullo sfondo il palazzo della Regione illuminato di giallo. È questa la scena che si presenta in piazza Unità a Trieste, allo scoccare delle 19.41. In piazza oltre duecento persone, in maggior parte giovani, riunite per ricordare la scomparsa di Giulio Regeni, il ricercatore di Fiumicello (Udine) torturato e ucciso in Egitto. In piazza nessuna bandiera di partito: soltanto gli striscioni gialli di Amnesty International e le bandiere del Collegio del Mondo Unito di Duino (Trieste), con una delegazione che ha partecipato al presidio. "Il palazzo della Regione si tinge di giallo, il colore di Giulio. Il simbolico abbraccio del FVG alla famiglia Regeni", scrive il un tweet la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, commentando l'iniziativa di illuminare di giallo la sede della Regione.

22:31Cinema: morta l’attrice Mary Tyler Moore

(ANSA) - WASHINGTON, 25 GEN - E' morta l'attrice Mary Tyler Moore, lo riferiscono suoi rappresentanti. Le sue interpretazioni rivoluzionarono le serie tv americane. Aveva 80 anni.

22:18Calcio: versi contro Balotelli, un tifoso confessa

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Si è autodenunciato uno dei tifosi del Bastia che hanno indirizzato versi di scimmia a Balotelli, venerdì scorso, durante la partita di campionato fra la squadra locale e il Nizza. E la Procura cittadina, intanto, ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per incitamento all'odio razziale. L'attaccante aveva parlato di versi offensivi nei suoi confronti lanciati dagli ultrà corsi e ieri "un 40enne abbonato da diversi anni" ha ammesso di essere stato fra quelli. Il club, che in un comunicato aveva parlato di "diversi individui colpevoli di comportamenti stupidi e inaccettabili", ha annullato l'abbonamento del tifoso, per il quale è stato anche chiesto il divieto di tornare, a tempo indeterminato, allo stadio. Un altro fronte si è aperto con l'intervento dell'allenatore del Bastia Francois Ciccolini, inquadrato dalle telecamere mentre urlava contro Balotelli "pensi che abbia paura di te? Vaff...". Il tecnico ha spiegato a "L'Equipe" di aver reagito dopo che l'attaccante aveva "insultato" sua madre.

21:45Regeni: fiaccole a Cagliari, verità e giustizia per Giulio

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GEN - Un numero realizzato con i ceri davanti al Bastione di Saint Remy a Cagliari: 365, come i giorni senza Giulio Regeni, il giovane ricercatore ucciso un anno fa in Egitto in circostanze ancora tutte da chiarire. E poi tante fiaccole, quelle tenute in mano dalle oltre duecento persone che hanno voluto ricordare il barbaro omicidio del Cairo e chiedere che si faccia luce su quanto successo. La manifestazione è stata organizzata in tutta Italia da Amnesty international: presente, tra gli altri, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Il clou, come nelle altre città coinvolte, con un momento di raccoglimento alle 19.41, l'ora in cui Regeni è uscito di casa per non fare mai più ritorno.

21:22Calcio: Sampdoria-Cassano, contratto rescisso

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Rescissione del contratto tra la Sampdoria e Antonio Cassano. Fantantonio era legato alla società blucerchiata fino a giugno. La firma che ha sancito la separazione è avvenuta nel pomeriggio in uno studio legale di Genova. L'annuncio è giunto via social dalla moglie Carolina. La notizia circolava da giorni. Il fantasista barese era fuori rosa da inizio stagione e si allenava con la Primavera. Cassano, che già aveva indossato la maglia doriana tra il 2007 e il 2011 prima di andare via dopo un attacco all'allora presidente Riccardo Garrone, stavolta lascia la Samp dopo un anno e mezzo con 24 presenze e 2 gol. Il giocatore ha ottenuto di potersi allenare con la Primavera anche per tutto il mese di febbraio, quando terminerà il mercato per i giocatori svincolati. Indecifrabile il suo futuro: nei giorni scorsi aveva detto di non essere interessato ad andare in Cina; potrebbe quindi andare all'Entella, in Serie B, ma non è escluso il ritiro.