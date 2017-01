Ultima ora

01:30Calcio: Coppa Lega inglese, Southampton elimina il Liverpool

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il Southampton ha battuto il Liverpool per 1-0, bissando il successo dell'andata e conquistando dopo ben 38 anni la finale della Coppa di Lega inglese. I 'Saints' si sono ripetuti grazie alla rete di Shane Long e adesso - con ogni probabilità - sfideranno il Manchester United che domani dovrà vedersela contro l'Hull City, già battuto per 2-0 nel match dell'andata giocato in casa. Per i 'Reds' di Juergen Klopp adesso è crisi nera. (ANSA).

01:04Calcio: Coppa del Re, Real emilinato e Celta Vigo avanti

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il Real Madrid dovrà rinunciare a ogni possibile sogno di 'triplete', in questa stagione. La squadra di Zinedine Zidane, infatti, è stata eliminata dai quarti di finale della Coppa del Re. Sono tre, finora, le semifinaliste: Celta Vigo, che stasera in Galizia ha pareggiato 2-2 con i 'blancos', dopo il 2-1 conquistato nel Santiago Bernabeu; Atletico Madrid e Alaves, che aveva escluso dalla competizione l'Alcorcon. Domani toccherà al Barcellona: nel Camp Nou, i blaugrana partiranno dall'1-0 esterno conquistato sul terreno dell'Anoeta sulla Real Sociedad di San Sebastian. La sorpresa principale, tuttavia, è l'esclusione del Real Madrid, capolista della Liga e campione del mondo per club in carica che, nel Balaidos, non è andato oltre il 2-2. Cristiano Ronaldo è stato sfortunato, colpendo un doppio palo, sullo 0-0; quindi 'CR7' e compagni sono andati sotto per un'autorete di Danilo. Lo stesso Ronaldo ha firmato il pareggio, prima che i galiziani si riportassero sul 2-1 con Wass. Inutile il 2-2 di Lucas Vazquez.(ANSA).

00:52Calcio: Allegri “bella partita, merito anche della Juventus”

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Abbiamo subìto un gol casuale, abbiamo sbagliato delle occasioni, sapevamo che il Milan è una squadra mai doma, che vince spesso nel finale. Merito al Milan, ma anche alla Juve, che ha disputato una bella partita". Così Massimiliano Allegri, dopo la vittoria sul Milan in Coppa Italia, ai microfoni della Rai. "Dopo che Dybala è uscito non siamo più riusciti a giocare fra le linee - aggiunge l'allenatore della Juventus -. Se sbagli, anche con un uomo in più, rischi. Abbiamo tanti giocatori pronti a giocare, devo però fare i complimenti ai ragazzi che, per il terzo anno di fila, si sono qualificati per la semifinale. Non è un problema di modulo, ma di atteggiamento. La squadra si è difesa bene e ha concesso poco. Le partite possono cambiare e il Milan nel finale ha preso fiducia, ma non ha avuto - tranne nell'incursione di Delofeu - grandi occasioni". "Nel primo tempo potevamo chiudere la partita sul 3-0 - conclude Allegri -: le partite, in una stagione, non sono tutte uguali".

00:49Calcio: Montella, Milan bravo a crederci fino alla fine

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "In campo ci sono anche gli avversari che sono stati bravi e hanno grandissima qualità, pertanto hanno sfruttato le occasioni. La Juve era molto compatta e noi abbastanza lenti. Se giocassimo come nella ripresa sempre contro queste squadre evidentemente saremmo più forti". Lo ha detto Vincenzo Montella, dopo la sconfitta contro la Juve in Coppa Italia. "La nostra forza è di avere creduto fino alla fine nel pareggio - ha aggiunto l'allenatore del Milan -: io sono soddisfatto per quanto fatto. La strada è quella giusta, vedo i giocatori convinti. Certo, non siamo ancora al livello della Juve, ma siamo sulla buona strada. E' successo tante volte di avere sbagliato l'approccio alla partita? In campo ci sono anche gli avversari, abbiamo preso gol su una grande giocata di Dybala". "Per migliorare dobbiamo fare in modo che queste cose non accadano - ha concluso -. Sull'espulsione di Locatelli posso dire che ha 18 anni ed il suo è stato un incidente di percorso".

00:12Coppa Italia: Juve in semifinale, battuto il Milan per 2-1

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - La Juventus si è qualificata per le semifinali della Coppa Italia di calcio, battendo a Torino il Milan per 2-1 (2-0), nella sfida unica dei quarti di finale. In semifinale, con partite di andata e ritorno, i bianconeri affronteranno il Napoli.

23:35Calcio: C. Africa, Salah-gol ed Egitto ai quarti con Ghana

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - L'Egitto e il Ghana si sono qualificati per i quarti di finale della Coppa d'Africa di calcio, in corso di svolgimento sui campi del Gabon. Le due partite del terzo turno del Girone D, disputate in serata, in realtà, hanno legittimato una situazione che si era già consolidata in precedenza, con il Ghana già ammesso matematicamente. I 'Faraoni' si sono aggiudicati lo scontro diretto e hanno messo le mani sul primo posto, imponendosi per 1-0 grazie alla rete realizzata dal romanista Salah, su punizione, dopo soli 11' di gioco. Nel match delle escluse, Uganda e Mali hanno pareggiato 1-1, per effetto dei gol di Farouk Miya al 25' st e di Yves Bissouma al 29' st. L'Egitto nei quarti troverà il Marocco, mentre le 'Stelle nere' dovranno vedersela contro il temibile Congo.

22:38Germania: testa a testa Schulz-Merkel

(ANSA) - BERLINO, 25 GEN - Effetto Schulz sui sondaggi tedeschi. Secondo il DeutschlandTrend di Ard, la prima rete pubblica, in un ipotetico duello diretto Angela Merkel e Martin Schulz sarebbero testa a testa, con il 41% dei consensi ciascuno. Rispetto al mese scorso, Merkel perde 2 punti, Schulz ne guadagna 5. Ovviamente va tenuto conto che in Germania non si vota direttamente il cancelliere ma i partiti e, secondo i sondaggi più recenti, Cdu e Csu sono tra il 35 e il 37%, l'Spd tra il 20 e il 21%. Per il 64% delle persone interpellate dal sondaggio di Ard, quella di Schulz è una buona candidatura per l'Spd. La percentuale sale all'81% tra i sostenitori socialdemocratici.